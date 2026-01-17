عربي
ستولتنبرغ: لا يمكن استبعاد انسحاب الولايات المتحدة من "الناتو"
ستولتنبرغ: لا يمكن استبعاد انسحاب الولايات المتحدة من "الناتو"
وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع صحيفة "شبيغل" الألمانية: "يجب أن نبني علاقاتنا مع الولايات المتحدة، وهذا يعني أيضًا أنه يجب التحدث حين نختلف معهم. الرسالة الثانية هي: لا أستطيع أن أعد بأن الولايات المتحدة ستبقى في الناتو. لا أحد يستطيع تقديم هذا الوعد".وشدد على أن باقي أعضاء الناتو يجب أن يفعلوا كل ما في وسعهم لتقليل خطر انسحاب الولايات المتحدة من الحلف، مع البقاء في موقف يتيح لهم "التعامل مع الوضع إذا ما قررت الولايات المتحدة الانسحاب بالفعل".كما دعا ستولتنبرغ إلى أخذ تصريحات الولايات المتحدة بشأن نية السيطرة على غرينلاند على محمل الجد.وأحيت قضية استيلاء الولايات المتحدة على غرينلاند، الخلافات بين دول الناتو الأوروبية والولايات المتحدة، ما أثار المخاوف من إمكانية فك ارتباط الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي (الناتو).وكان ترامب قد صرح في العاشر من فبراير/شباط الحالي 2024 أمام تجمع حاشد لأنصاره خلال حملته الانتخابية، أنه عندما كان رئيسًا، سأله رئيس "دولة كبيرة" في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لم يذكر اسمها، عما إذا كانت الولايات المتحدة ستوفر الدفاع للحلف في حال وقوع "هجوم" روسي، إلا أن ترامب رد عليه بأنه لن يفعل ذلك، لأن دول الناتو لم تكن تسهم بما فيه الكفاية في الدفاع.وأضاف ترامب أنه "سيوافق على أن يفعلوا (روسيا) ما يريدون"، وحذر من أنه لن يدافع عن حلفاء الناتو من أي هجوم محتمل مجانًا، في حال أصبح رئيسًا.
https://sarabic.ae/20240212/الرئيس-البولندي-السابق-على-الاتحاد-الأوروبي-الاستعداد-لثورة-مع-انسحاب-الولايات-المتحدة-من-الناتو-1086002143.html
https://sarabic.ae/20260112/الاتحاد-الأوروبي-سيطرة-الولايات-المتحدة-على-غرينلاند-تعني-نهاية-الناتو-1109162089.html
ستولتنبرغ: لا يمكن استبعاد انسحاب الولايات المتحدة من "الناتو"

00:59 GMT 17.01.2026
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
© Saul Loeb
أوضح الأمين العام السابق للناتو، ينس ستولتنبرغ، الجمعة، أن الولايات المتحدة قد تغادر الحلف بسبب الخلافات مع الأعضاء الأوروبيين، مشددًا على ضرورة بناء العلاقات معها والاستعداد لأي سيناريو محتمل.
وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع صحيفة "شبيغل" الألمانية: "يجب أن نبني علاقاتنا مع الولايات المتحدة، وهذا يعني أيضًا أنه يجب التحدث حين نختلف معهم. الرسالة الثانية هي: لا أستطيع أن أعد بأن الولايات المتحدة ستبقى في الناتو. لا أحد يستطيع تقديم هذا الوعد".
قوات الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
الرئيس البولندي السابق: على الاتحاد الأوروبي الاستعداد لثورة مع انسحاب الولايات المتحدة من الناتو
12 فبراير 2024, 12:31 GMT
وشدد على أن باقي أعضاء الناتو يجب أن يفعلوا كل ما في وسعهم لتقليل خطر انسحاب الولايات المتحدة من الحلف، مع البقاء في موقف يتيح لهم "التعامل مع الوضع إذا ما قررت الولايات المتحدة الانسحاب بالفعل".
وأضاف: "لا شيء دائم، والظروف قد تتغير. لكن يمكننا أن نسأل أنفسنا: ما هي الإجراءات التي تزيد فرص الحفاظ على الناتو والوحدة عبر الأطلسي".
كما دعا ستولتنبرغ إلى أخذ تصريحات الولايات المتحدة بشأن نية السيطرة على غرينلاند على محمل الجد.
وأحيت قضية استيلاء الولايات المتحدة على غرينلاند، الخلافات بين دول الناتو الأوروبية والولايات المتحدة، ما أثار المخاوف من إمكانية فك ارتباط الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي (الناتو).
المفوضية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
الاتحاد الأوروبي: سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند تعني نهاية "الناتو"
12 يناير, 14:05 GMT
وكان ترامب قد صرح في العاشر من فبراير/شباط الحالي 2024 أمام تجمع حاشد لأنصاره خلال حملته الانتخابية، أنه عندما كان رئيسًا، سأله رئيس "دولة كبيرة" في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لم يذكر اسمها، عما إذا كانت الولايات المتحدة ستوفر الدفاع للحلف في حال وقوع "هجوم" روسي، إلا أن ترامب رد عليه بأنه لن يفعل ذلك، لأن دول الناتو لم تكن تسهم بما فيه الكفاية في الدفاع.
وأضاف ترامب أنه "سيوافق على أن يفعلوا (روسيا) ما يريدون"، وحذر من أنه لن يدافع عن حلفاء الناتو من أي هجوم محتمل مجانًا، في حال أصبح رئيسًا.
