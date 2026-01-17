https://sarabic.ae/20260117/ستولتنبرغ-لا-يمكن-استبعاد-انسحاب-الولايات-المتحدة-من-الناتو-1109324802.html

ستولتنبرغ: لا يمكن استبعاد انسحاب الولايات المتحدة من "الناتو"

ستولتنبرغ: لا يمكن استبعاد انسحاب الولايات المتحدة من "الناتو"

سبوتنيك عربي

أوضح الأمين العام السابق للناتو، ينس ستولتنبرغ، الجمعة، أن الولايات المتحدة قد تغادر الحلف بسبب الخلافات مع الأعضاء الأوروبيين، مشددًا على ضرورة بناء العلاقات... 17.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-17T00:59+0000

2026-01-17T00:59+0000

2026-01-17T00:59+0000

ستولتنبرغ

الناتو

الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084296216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f05a8884afedc14a38c5f8e2de9fce5a.jpg

وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع صحيفة "شبيغل" الألمانية: "يجب أن نبني علاقاتنا مع الولايات المتحدة، وهذا يعني أيضًا أنه يجب التحدث حين نختلف معهم. الرسالة الثانية هي: لا أستطيع أن أعد بأن الولايات المتحدة ستبقى في الناتو. لا أحد يستطيع تقديم هذا الوعد".وشدد على أن باقي أعضاء الناتو يجب أن يفعلوا كل ما في وسعهم لتقليل خطر انسحاب الولايات المتحدة من الحلف، مع البقاء في موقف يتيح لهم "التعامل مع الوضع إذا ما قررت الولايات المتحدة الانسحاب بالفعل".كما دعا ستولتنبرغ إلى أخذ تصريحات الولايات المتحدة بشأن نية السيطرة على غرينلاند على محمل الجد.وأحيت قضية استيلاء الولايات المتحدة على غرينلاند، الخلافات بين دول الناتو الأوروبية والولايات المتحدة، ما أثار المخاوف من إمكانية فك ارتباط الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي (الناتو).وكان ترامب قد صرح في العاشر من فبراير/شباط الحالي 2024 أمام تجمع حاشد لأنصاره خلال حملته الانتخابية، أنه عندما كان رئيسًا، سأله رئيس "دولة كبيرة" في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لم يذكر اسمها، عما إذا كانت الولايات المتحدة ستوفر الدفاع للحلف في حال وقوع "هجوم" روسي، إلا أن ترامب رد عليه بأنه لن يفعل ذلك، لأن دول الناتو لم تكن تسهم بما فيه الكفاية في الدفاع.وأضاف ترامب أنه "سيوافق على أن يفعلوا (روسيا) ما يريدون"، وحذر من أنه لن يدافع عن حلفاء الناتو من أي هجوم محتمل مجانًا، في حال أصبح رئيسًا.

https://sarabic.ae/20240212/الرئيس-البولندي-السابق-على-الاتحاد-الأوروبي-الاستعداد-لثورة-مع-انسحاب-الولايات-المتحدة-من-الناتو-1086002143.html

https://sarabic.ae/20260112/الاتحاد-الأوروبي-سيطرة-الولايات-المتحدة-على-غرينلاند-تعني-نهاية-الناتو-1109162089.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ستولتنبرغ, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب