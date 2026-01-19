https://sarabic.ae/20260119/إعلام-واشنطن-تدرس-خيار-ميكرونيزيا-بشأن-ضم-غرينلاند-1109400544.html
ذكرت صحيف غربية، نقلا عن السفير الأمريكي السابق لدى ميكرونيزيا، روبرت رايلي، أن اتفاقية الارتباط الحر بين الولايات المتحدة وغرينلاند من غير المرجح أن تحل وضع...
ذكرت صحيف غربية، نقلا عن السفير الأمريكي السابق لدى ميكرونيزيا، روبرت رايلي، أن اتفاقية الارتباط الحر بين الولايات المتحدة وغرينلاند من غير المرجح أن تحل وضع الجزيرة على أرض الواقع، يتناول المقال العلاقات الأمريكية مع الدول الجزرية، وتحديدا اتفاقيات الارتباط الحر مع ميكرونيزيا وبالاو وجزر مارشال.
ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد درس المسؤولون الأمريكيون إمكانية إبرام اتفاقية مماثلة مع غرينلاند، وتؤكد الصحيفة، نقلا عن مسؤولين ومحللين أمريكيين سابقين، أن العقبة الرئيسية أمام مثل هذه الاتفاقية تكمن في مدى استعداد سكان غرينلاند أنفسهم للدخول في اتفاقية مع واشنطن.
وتشير الصحيفة إلى أنه بموجب الاتفاقيات مع الولايات المتحدة، تتمتع الدول الجزرية باستقلال "تقني" وتتلقى مساعدات اقتصادية أمريكية. وفي المقابل، تتولى واشنطن "الأمن".
ونقلت الصحيفة عن رايلي قوله: "نظريا، هل يمكن لهذا (اتفاقية الارتباط الحر) أن ينجح في الواقع؟ لا، لا أعتقد ذلك. لا أعتقد أنه سينجح على الإطلاق"، وأكد رايلي أن الدنمارك تتعاون بشكل وثيق مع غرينلاند، وأنه لا جدوى من تدخل الولايات المتحدة في علاقتهما، وأضاف: "لماذا نتدخل؟ وهم (السلطات الدنماركية) حلفاء، فلا أرى أي فائدة من ذلك".
كما حلل المقال المشاكل المحتملة المرتبطة باتفاقيات الدول الجزرية مع الولايات المتحدة، ويشير خبير من معهد لوي للأبحاث إلى أن اتفاقية الارتباط الحر قد تُفاقم التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، أو بين "الولايات المتحدة وروسيا"، ووصف المحلل هذا بأنه عامل يزيد من حدة التوتر القائم أصلا في أوروبا.
ووفقا للصحيفة، فإن الشراكة بين غرينلاند وواشنطن قد تُؤدي إلى خلافات بين السكان المحليين، وتُذكرنا الصحيفة بترحيل الولايات المتحدة 75 مهاجرا إلى بالاو العام الماضي، علاوة على ذلك، تشير الصحيفة إلى "النهج الهجومي" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كأحد العقبات التي تحول دون إقناع غرينلاند بالانضمام إلى اتفاقية الارتباط الحر.
غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح الرئيس الأمريكي ترامب مرارا وتكرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، وقد حذرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.