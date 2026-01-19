إعلام: واشنطن تدرس خيار ميكرونيزيا بشأن ضم غرينلاند

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش السوري يسيطر على مدينة الطبقة وسد الفرات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
17:10 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاتفاق منطقي بعد تآكل البنية الداخلية لـ"قسد"
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مصر ترفض فكرة الاعتراف بـ"صومالي لاند" وتعتبر الصومال بعد استراتيجي أمني لها
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
إعلام: واشنطن تدرس خيار ميكرونيزيا بشأن ضم غرينلاند
إعلام: واشنطن تدرس خيار ميكرونيزيا بشأن ضم غرينلاند
إعلام: واشنطن تدرس خيار ميكرونيزيا بشأن ضم غرينلاند
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيف غربية، نقلا عن السفير الأمريكي السابق لدى ميكرونيزيا، روبرت رايلي، أن اتفاقية الارتباط الحر بين الولايات المتحدة وغرينلاند من غير المرجح أن تحل وضع... 19.01.2026, سبوتنيك عربي
ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد درس المسؤولون الأمريكيون إمكانية إبرام اتفاقية مماثلة مع غرينلاند، وتؤكد الصحيفة، نقلا عن مسؤولين ومحللين أمريكيين سابقين، أن العقبة الرئيسية أمام مثل هذه الاتفاقية تكمن في مدى استعداد سكان غرينلاند أنفسهم للدخول في اتفاقية مع واشنطن. وتشير الصحيفة إلى أنه بموجب الاتفاقيات مع الولايات المتحدة، تتمتع الدول الجزرية باستقلال "تقني" وتتلقى مساعدات اقتصادية أمريكية. وفي المقابل، تتولى واشنطن "الأمن". كما حلل المقال المشاكل المحتملة المرتبطة باتفاقيات الدول الجزرية مع الولايات المتحدة، ويشير خبير من معهد لوي للأبحاث إلى أن اتفاقية الارتباط الحر قد تُفاقم التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، أو بين "الولايات المتحدة وروسيا"، ووصف المحلل هذا بأنه عامل يزيد من حدة التوتر القائم أصلا في أوروبا. غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح الرئيس الأمريكي ترامب مرارا وتكرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، وقد حذرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.بيان لـ8 دول أوروبية: نتضامن مع غرينلاند وسننسق ردنا على تهديد ترامب بالتعريفات الجمركيةروته يناقش مع ترامب هاتفيا الوضع الأمني في غرينلاند والقطب الشمالي
تابعنا عبر
ذكرت صحيف غربية، نقلا عن السفير الأمريكي السابق لدى ميكرونيزيا، روبرت رايلي، أن اتفاقية الارتباط الحر بين الولايات المتحدة وغرينلاند من غير المرجح أن تحل وضع الجزيرة على أرض الواقع، يتناول المقال العلاقات الأمريكية مع الدول الجزرية، وتحديدا اتفاقيات الارتباط الحر مع ميكرونيزيا وبالاو وجزر مارشال.
ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد درس المسؤولون الأمريكيون إمكانية إبرام اتفاقية مماثلة مع غرينلاند، وتؤكد الصحيفة، نقلا عن مسؤولين ومحللين أمريكيين سابقين، أن العقبة الرئيسية أمام مثل هذه الاتفاقية تكمن في مدى استعداد سكان غرينلاند أنفسهم للدخول في اتفاقية مع واشنطن.
وتشير الصحيفة إلى أنه بموجب الاتفاقيات مع الولايات المتحدة، تتمتع الدول الجزرية باستقلال "تقني" وتتلقى مساعدات اقتصادية أمريكية. وفي المقابل، تتولى واشنطن "الأمن".

ونقلت الصحيفة عن رايلي قوله: "نظريا، هل يمكن لهذا (اتفاقية الارتباط الحر) أن ينجح في الواقع؟ لا، لا أعتقد ذلك. لا أعتقد أنه سينجح على الإطلاق"، وأكد رايلي أن الدنمارك تتعاون بشكل وثيق مع غرينلاند، وأنه لا جدوى من تدخل الولايات المتحدة في علاقتهما، وأضاف: "لماذا نتدخل؟ وهم (السلطات الدنماركية) حلفاء، فلا أرى أي فائدة من ذلك".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
قمة أوروبية خلال الأيام المقبلة للرد على رسوم ترامب الجمركية بسبب غرينلاند
02:39 GMT
كما حلل المقال المشاكل المحتملة المرتبطة باتفاقيات الدول الجزرية مع الولايات المتحدة، ويشير خبير من معهد لوي للأبحاث إلى أن اتفاقية الارتباط الحر قد تُفاقم التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، أو بين "الولايات المتحدة وروسيا"، ووصف المحلل هذا بأنه عامل يزيد من حدة التوتر القائم أصلا في أوروبا.

ووفقا للصحيفة، فإن الشراكة بين غرينلاند وواشنطن قد تُؤدي إلى خلافات بين السكان المحليين، وتُذكرنا الصحيفة بترحيل الولايات المتحدة 75 مهاجرا إلى بالاو العام الماضي، علاوة على ذلك، تشير الصحيفة إلى "النهج الهجومي" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كأحد العقبات التي تحول دون إقناع غرينلاند بالانضمام إلى اتفاقية الارتباط الحر.

غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح الرئيس الأمريكي ترامب مرارا وتكرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، وقد حذرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
بيان لـ8 دول أوروبية: نتضامن مع غرينلاند وسننسق ردنا على تهديد ترامب بالتعريفات الجمركية
روته يناقش مع ترامب هاتفيا الوضع الأمني في غرينلاند والقطب الشمالي
