نائب غرينلاندي: الدنمارك عاجزة عن ضمان أمن الجزيرة
أكد النائب في برلمان غرينلاند كونو فينكر، أن "السلطات الدنماركية عاجزة عن ضمان أمن غرينلاند، وسط تهديدات أمريكية بالاستيلاء على الجزيرة". 20.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال فينكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا (ضمان أمن غرينلاند) مستحيل تمامًا بالنسبة للدنمارك. مستحيل بنسبة مئة بالمئة".وأضاف النائب الغرينلاندي: "الولايات المتحدة، للأسف، تقع في القارة الأمريكية. غرينلاند تقع في القارة الأمريكية، وإذا ما وُجّهت أي صواريخ بالستية نحو أمريكا، فستمر فوق الأجواء الغرينلاندية".ويذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة". وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.فنلندا: أوروبا تدرس مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة بأقوى الوسائلإعلام: واشنطن تدرس خيار ميكرونيزيا بشأن ضم غرينلاند
أكد النائب في برلمان غرينلاند كونو فينكر، أن "السلطات الدنماركية عاجزة عن ضمان أمن غرينلاند، وسط تهديدات أمريكية بالاستيلاء على الجزيرة".
وقال فينكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا (ضمان أمن غرينلاند) مستحيل تمامًا بالنسبة للدنمارك. مستحيل بنسبة مئة بالمئة".
وشدد فينكر على أن الميزانية العسكرية الأمريكية وقوتها العسكرية هما الأكبر في حلف الناتو.
وأضاف النائب الغرينلاندي: "الولايات المتحدة، للأسف، تقع في القارة الأمريكية. غرينلاند تقع في القارة الأمريكية، وإذا ما وُجّهت أي صواريخ بالستية نحو أمريكا، فستمر فوق الأجواء الغرينلاندية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم السبت الماضي، عن فرض تعرفة جمركية بنسبة 10%، في فبراير/ شباط المقبل، على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع في يونيو/ حزيران المقبل إلى 25%، و"ستبقى سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند".
ويذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة". وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.