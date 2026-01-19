https://sarabic.ae/20260119/فنلندا-أوروبا-تدرس-مواجهة-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-المحتملة-بأقوى-الوسائل-1109406788.html
فنلندا: أوروبا تدرس مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة بأقوى الوسائل
أكد الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، أن الاتحاد الأوروبي يمتلك أدوات كفيلة بإزالة التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية على غرينلاند.
وقال ستوب خلال مؤتمر صحفي: "يمتلك الاتحاد الأوروبي أدوات عديدة من شأنها أن تسهم في إزالة التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أول أمس السبت، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10%، في فبراير/ شباط المقبل، على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع في يونيو/ حزيران المقبل إلى 25%، و"ستبقى سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند".يذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة". وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
وقال ستوب خلال مؤتمر صحفي: "يمتلك الاتحاد الأوروبي أدوات عديدة من شأنها أن تسهم في إزالة التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية".
وأكد بقوله: "في حال تحقق هذا التهديد، قد يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى أقوى الوسائل، أي ما يُعرف بآلية مكافحة الإكراه الاقتصادي".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أول أمس السبت، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10%
، في فبراير/ شباط المقبل، على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع في يونيو/ حزيران المقبل إلى 25%، و"ستبقى سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند".
يذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة". وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.