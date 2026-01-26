https://sarabic.ae/20260126/تقرير-ترامب-يوبخ-رئيسة-وزراء-الدنمارك-لمدة-45-دقيقة-بشأن-غرينلاند-1109633525.html

تقرير: ترامب يوبخ رئيسة وزراء الدنمارك لمدة 45 دقيقة بشأن غرينلاند

تقرير: ترامب يوبخ رئيسة وزراء الدنمارك لمدة 45 دقيقة بشأن غرينلاند

كشفت تقارير أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبّخ رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، بشدة لمدة 45 دقيقة.

وجرى النقاش الحاد خلال مكالمة هاتفية بينهما في 15 يناير/ كانون الثاني عام 2025، بشأن جزيرة غرينلاند، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وفي أول تعليق منها على الاتصال، امتنعت فريدريكسن عن الإدلاء بأي تفاصيل لوسائل الإعلام الأمريكية، مكتفية بالقول: "المكالمة الهاتفية بين زميلين يجب أن تبقى بين زميلين".وفي مقابلة تلفزيونية لاحقة، أعربت رئيسة الوزراء الدنماركية عن أملها في أن "يحترم الجميع، بمن فيهم الأمريكيون، حقيقة أن سكان غرينلاند هم من سيحددون مصيرهم ويتخذون القرارات بشأنه".وأفادت تقارير أمريكية بأن اقتراح روته لم يتضمن نقل السيادة الكاملة على غرينلاند من الدنمارك إلى أمريكا، وأشارت إلى أن الخطة تتضمن تحديث "اتفاقية الدفاع عن غرينلاند" الموقعة عام 1951 بين أمريكا والدنمارك، والتي سمحت لأمريكا ببناء قواعد عسكرية في الجزيرة وإنشاء "مناطق دفاعية" إذا رأت منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضرورة لذلك.وتعد غرينلاند جزءا من الدنمارك كإقليم يتمتع بالحكم الذاتي، وفي عام 1951، وقّعت واشنطن وكوبنهاغن، بالإضافة إلى التزاماتهما تجاه "الناتو"، معاهدة الدفاع عن غرينلاند، والتي بموجبها التزمت الولايات المتحدة بالدفاع عن الجزيرة ضد أي عدوان محتمل.

