تقرير: ترامب يوبخ رئيسة وزراء الدنمارك لمدة 45 دقيقة بشأن غرينلاند

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
استفزازت أوكرانية بالتزامن مع الجولة الثانية للمفاوضات والعراق يعلن نقل سجناء داعش إلى سجون محصنة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
تقرير: ترامب يوبخ رئيسة وزراء الدنمارك لمدة 45 دقيقة بشأن غرينلاند
وجرى النقاش الحاد خلال مكالمة هاتفية بينهما في 15 يناير/ كانون الثاني عام 2025، بشأن جزيرة غرينلاند، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وفي أول تعليق منها على الاتصال، امتنعت فريدريكسن عن الإدلاء بأي تفاصيل لوسائل الإعلام الأمريكية، مكتفية بالقول: "المكالمة الهاتفية بين زميلين يجب أن تبقى بين زميلين".وفي مقابلة تلفزيونية لاحقة، أعربت رئيسة الوزراء الدنماركية عن أملها في أن "يحترم الجميع، بمن فيهم الأمريكيون، حقيقة أن سكان غرينلاند هم من سيحددون مصيرهم ويتخذون القرارات بشأنه".وأفادت تقارير أمريكية بأن اقتراح روته لم يتضمن نقل السيادة الكاملة على غرينلاند من الدنمارك إلى أمريكا، وأشارت إلى أن الخطة تتضمن تحديث "اتفاقية الدفاع عن غرينلاند" الموقعة عام 1951 بين أمريكا والدنمارك، والتي سمحت لأمريكا ببناء قواعد عسكرية في الجزيرة وإنشاء "مناطق دفاعية" إذا رأت منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضرورة لذلك.وتعد غرينلاند جزءا من الدنمارك كإقليم يتمتع بالحكم الذاتي، وفي عام 1951، وقّعت واشنطن وكوبنهاغن، بالإضافة إلى التزاماتهما تجاه "الناتو"، معاهدة الدفاع عن غرينلاند، والتي بموجبها التزمت الولايات المتحدة بالدفاع عن الجزيرة ضد أي عدوان محتمل.
تقرير: ترامب يوبخ رئيسة وزراء الدنمارك لمدة 45 دقيقة بشأن غرينلاند

06:21 GMT 26.01.2026
رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن
كشفت تقارير أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبّخ رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، بشدة لمدة 45 دقيقة.
وجرى النقاش الحاد خلال مكالمة هاتفية بينهما في 15 يناير/ كانون الثاني عام 2025، بشأن جزيرة غرينلاند، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وفي أول تعليق منها على الاتصال، امتنعت فريدريكسن عن الإدلاء بأي تفاصيل لوسائل الإعلام الأمريكية، مكتفية بالقول: "المكالمة الهاتفية بين زميلين يجب أن تبقى بين زميلين".
وفي مقابلة تلفزيونية لاحقة، أعربت رئيسة الوزراء الدنماركية عن أملها في أن "يحترم الجميع، بمن فيهم الأمريكيون، حقيقة أن سكان غرينلاند هم من سيحددون مصيرهم ويتخذون القرارات بشأنه".
أمين عام "الناتو": محادثاتي مع ترامب لم تتطرق لبقاء غرينلاند ضمن الدنمارك
22 يناير, 00:03 GMT

وفي 21 يناير 2026، صرح الرئيس الأمريكي، عقب محادثات مع الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، بأنه تم التوصل إلى "إطار" اتفاق بشأن مستقبل غرينلاند.

وأفادت تقارير أمريكية بأن اقتراح روته لم يتضمن نقل السيادة الكاملة على غرينلاند من الدنمارك إلى أمريكا، وأشارت إلى أن الخطة تتضمن تحديث "اتفاقية الدفاع عن غرينلاند" الموقعة عام 1951 بين أمريكا والدنمارك، والتي سمحت لأمريكا ببناء قواعد عسكرية في الجزيرة وإنشاء "مناطق دفاعية" إذا رأت منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضرورة لذلك.
واشنطن: إرسال طائرات عسكرية إلى غرينلاند بالتنسيق مع الدنمارك
20 يناير, 06:22 GMT
وتعد غرينلاند جزءا من الدنمارك كإقليم يتمتع بالحكم الذاتي، وفي عام 1951، وقّعت واشنطن وكوبنهاغن، بالإضافة إلى التزاماتهما تجاه "الناتو"، معاهدة الدفاع عن غرينلاند، والتي بموجبها التزمت الولايات المتحدة بالدفاع عن الجزيرة ضد أي عدوان محتمل.
