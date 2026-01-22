https://sarabic.ae/20260122/أمين-عام-الناتو-محادثاتي-مع-ترامب-لم-تتطرق-لبقاء-غرينلاند-ضمن-الدنمارك-1109496634.html
أمين عام "الناتو": محادثاتي مع ترامب لم تتطرق لبقاء غرينلاند ضمن الدنمارك
أمين عام "الناتو": محادثاتي مع ترامب لم تتطرق لبقاء غرينلاند ضمن الدنمارك
سبوتنيك عربي
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، الأربعاء، إن محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم لم تتطرق لمسألة بقاء غرينلاند جزءًا... 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T00:03+0000
2026-01-22T00:03+0000
2026-01-22T00:03+0000
ترامب
غرينلاند
أخبار الدنمارك
الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103819255_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a1eb8824f0354e5c8d936c46117ce00.jpg
وقال روته لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للتوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند".وأضاف روته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "أعتقد أنه كان اجتماعًا جيدًا جدًا الليلة. ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، بأن طموحات ترامب بشأن جزيرة غرينلاند لا يمكن تحقيقها حتى مع استبعاد واشنطن خيار استخدام القوة.وقال راسموسن: "تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم استخدام القوة تُعد إشارة إيجابية، لكن من الواضح رغم ذلك أن لدى ترامب طموحات لا يمكننا تلبيتها"، بحسب وسائل إعلام غربية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح في وقت سابق، الأربعاء، بأنه يريد ترتيب لقاءات في أقرب وقت ممكن من أجل الحصول على جزيرة غرينلاند.وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الأربعاء: "لن أستخدم القوة لضم غرينلاند ولكننا نطالب بها لأنها كانت في حوزتنا وأعدناها إلى الدنمارك"، مشيرا إلى أن "واشنطن لن تتمكن من الدفاع عن غرينلاند إذا اكتفيت بتأجير الجزيرة".وتابع ترامب: "نحتاج إلى غرينلاند لتأمين أمننا الاستراتيجي وهي جزء من أمريكا الشمالية أي جزء من أراضينا"، مشيرا إلى أنه "ما من دول قادرة على تأمين غرينلاند سوى الولايات المتحدة".وفي 14 يناير/ كانون الثاني 2026، جدد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جزيرة غرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مشيرا إلى أنه سيحاول فعل ذلك بطريقة سهلة وإذا لم تنجح سيلجأ لطريقة صعبة، على حد وصفه.
https://sarabic.ae/20260121/وزير-خارجية-الدنمارك-طموحات-ترامب-بشأن-غرينلاند-لا-يمكن-تحقيقها-1109493448.html
غرينلاند
أخبار الدنمارك
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103819255_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_a2757e14fff72d7122f3521027d7f5c2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, غرينلاند, أخبار الدنمارك, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو
ترامب, غرينلاند, أخبار الدنمارك, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو
أمين عام "الناتو": محادثاتي مع ترامب لم تتطرق لبقاء غرينلاند ضمن الدنمارك
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، الأربعاء، إن محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم لم تتطرق لمسألة بقاء غرينلاند جزءًا من الدنمرك.
وقال روته لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للتوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند".
وأضاف روته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "أعتقد أنه كان اجتماعًا جيدًا جدًا الليلة. ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، بأن طموحات ترامب بشأن جزيرة غرينلاند لا يمكن تحقيقها حتى مع استبعاد واشنطن خيار استخدام القوة.
وقال راسموسن: "تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم استخدام القوة تُعد إشارة إيجابية، لكن من الواضح رغم ذلك أن لدى ترامب طموحات لا يمكننا تلبيتها"، بحسب وسائل إعلام غربية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح في وقت سابق، الأربعاء، بأنه يريد ترتيب لقاءات في أقرب وقت ممكن من أجل الحصول على جزيرة غرينلاند.
وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الأربعاء: "لن أستخدم القوة لضم غرينلاند ولكننا نطالب بها لأنها كانت في حوزتنا وأعدناها إلى الدنمارك"، مشيرا إلى أن "واشنطن لن تتمكن من الدفاع عن غرينلاند
إذا اكتفيت بتأجير الجزيرة".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "لحمايتها، يجب امتلاكها. لا يمكن حمايتها باستئجارها. أولا من الناحية القانونية من المستحيل تماما حمايتها. وثانيا، من الناحية النفسية من ذا الذي يرغب في الدفاع عن اتفاقية ترخيص أو عقد إيجار عندما نتحدث عن كتلة جليدية ضخمة في وسط المحيط، حيث سيدور جزء كبير من القتال على تلك الكتلة الجليدية نفسها في حال نشوب حرب؟".
وتابع ترامب: "نحتاج إلى غرينلاند لتأمين أمننا الاستراتيجي وهي جزء من أمريكا الشمالية أي جزء من أراضينا"، مشيرا إلى أنه "ما من دول قادرة على تأمين غرينلاند سوى الولايات المتحدة".
وفي 14 يناير/ كانون الثاني 2026، جدد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة
بحاجة إلى جزيرة غرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مشيرا إلى أنه سيحاول فعل ذلك بطريقة سهلة وإذا لم تنجح سيلجأ لطريقة صعبة، على حد وصفه.