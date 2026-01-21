عربي
https://sarabic.ae/20260121/ترامب-أريد-ترتيب-لقاءات-في-أقرب-وقت-من-أجل-شراء-جزيرة-غرينلاند-1109480553.html
ترامب: أريد ترتيب لقاءات في أقرب وقت من أجل شراء جزيرة غرينلاند
ترامب: أريد ترتيب لقاءات في أقرب وقت من أجل شراء جزيرة غرينلاند
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يريد ترتيب لقاءات في أقرب وقت ممكن من أجل الحصول على جزيرة غرينلاند. 21.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-21T14:51+0000
2026-01-21T14:57+0000
دونالد ترامب
غرينلاند
أخبار الدنمارك
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109160862_0:0:1616:909_1920x0_80_0_0_c9e306ee1aeb50774fd08d3f48b55aa5.jpg
وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الأربعاء: "لن أستخدم القوة لضم غرينلاند ولكننا نطالب بها لأنها كانت في حوزتنا وأعدناها إلى الدنمارك"، مشيرا إلى أن "واشنطن لن تتمكن من الدفاع عن غرينلاند إذا اكتفيت بتأجير الجزيرة".وأردف: "أكن احتراما هائلا لغرينلاند والدنمارك وكل دولة حليفة في الناتو تكون قادرة على حماية أراضيها"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ارتكبت تصرفا أحمقا عندما قررت رد غرينلاند إلى الدنمارك بعد الحرب العالمية الثانية".وبين ترامب بأن "الولايات المتحدة ستكون ممتنة إذا تم قبول اقتراحها بالاستحواذ على غرينلاند، وإلا فإنها ستتذكر رفضها."وفي 14 يناير/ كانون الثاني 2026، جدد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جزيرة غرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مشيرا إلى أنه سيحاول فعل ذلك بطريقة سهلة وإذا لم تنجح سيلجأ لطريقة صعبة، على حد وصفه.وفي اليوم نفسه، أكدت المتحدثة باسم وزارة الحرب الأمريكية، كينغسلي ويلسون، أن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد لتنفيذ أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن غرينلاند في أي وقت.وتعد غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح مرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.
https://sarabic.ae/20260121/ترامب-الولايات-المتحدة-هي-الوحيدة-القادرة-على-حماية-غرينلاند-1109479600.html
https://sarabic.ae/20260121/ترامب-يلقي-كلمة-في-منتدى-دافوس-الاقتصادي-العالمي-1109476455.html
https://sarabic.ae/20260121/ترامب-غرينلاند-بالغة-الأهمية-لنظام-القبة-الذهبية-الدفاعي-الصاروخي-1109461256.html
غرينلاند
أخبار الدنمارك
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109160862_0:0:1436:1077_1920x0_80_0_0_60564eead81fb1f40713b307374cd337.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, غرينلاند, أخبار الدنمارك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
دونالد ترامب, غرينلاند, أخبار الدنمارك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب: أريد ترتيب لقاءات في أقرب وقت من أجل شراء جزيرة غرينلاند

14:51 GMT 21.01.2026 (تم التحديث: 14:57 GMT 21.01.2026)
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يريد ترتيب لقاءات في أقرب وقت ممكن من أجل الحصول على جزيرة غرينلاند.
وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الأربعاء: "لن أستخدم القوة لضم غرينلاند ولكننا نطالب بها لأنها كانت في حوزتنا وأعدناها إلى الدنمارك"، مشيرا إلى أن "واشنطن لن تتمكن من الدفاع عن غرينلاند إذا اكتفيت بتأجير الجزيرة".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لحمايتها، يجب امتلاكها. لا يمكن حمايتها باستئجارها. أولا من الناحية القانونية من المستحيل تماما حمايتها. وثانيا، من الناحية النفسية من ذا الذي يرغب في الدفاع عن اتفاقية ترخيص أو عقد إيجار عندما نتحدث عن كتلة جليدية ضخمة في وسط المحيط، حيث سيدور جزء كبير من القتال على تلك الكتلة الجليدية نفسها في حال نشوب حرب؟".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
ترامب: الولايات المتحدة هي الوحيدة القادرة على حماية غرينلاند
14:39 GMT
وأردف: "أكن احتراما هائلا لغرينلاند والدنمارك وكل دولة حليفة في الناتو تكون قادرة على حماية أراضيها"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ارتكبت تصرفا أحمقا عندما قررت رد غرينلاند إلى الدنمارك بعد الحرب العالمية الثانية".

وتابع ترامب: "نحتاج إلى غرينلاند لتأمين أمننا الاستراتيجي وهي جزء من أمريكا الشمالية أي جزء من أراضينا"، مشيرا إلى أنه "ما من دول قادرة على تأمين غرينلاند سوى الولايات المتحدة".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دافوس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
ترامب: أوروبا لا تسير في الاتجاه الصحيح
13:43 GMT
وبين ترامب بأن "الولايات المتحدة ستكون ممتنة إذا تم قبول اقتراحها بالاستحواذ على غرينلاند، وإلا فإنها ستتذكر رفضها."

وأضاف: "نريد قطعة من الجليد لحماية العالم، وهم لا يعطونها لنا... أمامهم خيار. يمكنكم أن تقولوا نعم، وسنكون ممتنين للغاية، أو يمكنكم أن تقولوا لا، وسنتذكر ذلك"، هكذا قال ترامب متحدثًا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا".

وفي 14 يناير/ كانون الثاني 2026، جدد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جزيرة غرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مشيرا إلى أنه سيحاول فعل ذلك بطريقة سهلة وإذا لم تنجح سيلجأ لطريقة صعبة، على حد وصفه.
صواريخ باتريوت الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
ترامب: غرينلاند بالغة الأهمية لنظام "القبة الذهبية" الدفاعي الصاروخي
04:18 GMT
وفي اليوم نفسه، أكدت المتحدثة باسم وزارة الحرب الأمريكية، كينغسلي ويلسون، أن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد لتنفيذ أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن غرينلاند في أي وقت.
وتعد غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح مرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.
