ترامب: غرينلاند بالغة الأهمية لنظام "القبة الذهبية" الدفاعي الصاروخي
ترامب: غرينلاند بالغة الأهمية لنظام "القبة الذهبية" الدفاعي الصاروخي
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن جزيرة غرينلاند "بالغة الأهمية لنظام "القبة الذهبية" للدفاع الجوي الصاروخي، وللأمن القومي الأمريكي"، وفق... 21.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-21T04:18+0000
2026-01-21T04:36+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
أخبار الدنمارك
وأوضح ترامب، خلال لقاء مع قناة "نيوز نيشن"، أن "هذا الأمر (جزيرة غرينلاند) بالغ الأهمية بالنسبة للقبة الذهبية وللأمن القومي، وفي الواقع للأمن الدولي".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 20 مايو/ أيار 2025، عن إطلاق مشروع "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي بتكلفة تبلغ 175 مليار دولار.وذكرت صحيفة غربية أن ترامب، وعد خلال حملته الانتخابية، بـ"بناء درع يحمي سماء الولايات المتحدة الأمريكية من الصواريخ البالستية، من أجل أن تكون قادرة على التعامل مع أي هجوم صاروخي حتى لو كان من الفضاء"، على حد قوله.ويذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية، ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة". وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الدنمارك
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار الدنمارك
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار الدنمارك

ترامب: غرينلاند بالغة الأهمية لنظام "القبة الذهبية" الدفاعي الصاروخي

04:18 GMT 21.01.2026 (تم التحديث: 04:36 GMT 21.01.2026)
© flickr.com / U.S. Missile Defense Agencyصواريخ باتريوت الأمريكية
صواريخ باتريوت الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
© flickr.com / U.S. Missile Defense Agency
تابعنا عبر
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن جزيرة غرينلاند "بالغة الأهمية لنظام "القبة الذهبية" للدفاع الجوي الصاروخي، وللأمن القومي الأمريكي"، وفق تعبيره.
وأوضح ترامب، خلال لقاء مع قناة "نيوز نيشن"، أن "هذا الأمر (جزيرة غرينلاند) بالغ الأهمية بالنسبة للقبة الذهبية وللأمن القومي، وفي الواقع للأمن الدولي".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 20 مايو/ أيار 2025، عن إطلاق مشروع "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي بتكلفة تبلغ 175 مليار دولار.

ونقلت وسائل إعلام غربية، عن الرئيس ترامب، أن "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي من المفترض أن تعمل بنهاية ولايته الرئاسية، حيث من المقرر أن يستغرق العمل فيها نحو 3 سنوات كاملة.

كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
دميترييف: أوروبا ستستسلم وستحصل الولايات المتحدة على غرينلاند
18 يناير, 17:18 GMT
وذكرت صحيفة غربية أن ترامب، وعد خلال حملته الانتخابية، بـ"بناء درع يحمي سماء الولايات المتحدة الأمريكية من الصواريخ البالستية، من أجل أن تكون قادرة على التعامل مع أي هجوم صاروخي حتى لو كان من الفضاء"، على حد قوله.
وقال الرئيس الأمريكي إن "القبة ستحمينا بنسبة قريبة من 100% من جميع الصواريخ بما فيها الفرط صوتية".
ويذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية، ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة". وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
