ترامب: غرينلاند بالغة الأهمية لنظام "القبة الذهبية" الدفاعي الصاروخي

21.01.2026
وأوضح ترامب، خلال لقاء مع قناة "نيوز نيشن"، أن "هذا الأمر (جزيرة غرينلاند) بالغ الأهمية بالنسبة للقبة الذهبية وللأمن القومي، وفي الواقع للأمن الدولي".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 20 مايو/ أيار 2025، عن إطلاق مشروع "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي بتكلفة تبلغ 175 مليار دولار.وذكرت صحيفة غربية أن ترامب، وعد خلال حملته الانتخابية، بـ"بناء درع يحمي سماء الولايات المتحدة الأمريكية من الصواريخ البالستية، من أجل أن تكون قادرة على التعامل مع أي هجوم صاروخي حتى لو كان من الفضاء"، على حد قوله.ويذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية، ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة". وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
04:18 GMT 21.01.2026 (تم التحديث: 04:36 GMT 21.01.2026)
وأوضح ترامب، خلال لقاء مع قناة "نيوز نيشن"، أن "هذا الأمر (جزيرة غرينلاند) بالغ الأهمية بالنسبة للقبة الذهبية وللأمن القومي، وفي الواقع للأمن الدولي".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 20 مايو/ أيار 2025، عن إطلاق مشروع "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي بتكلفة تبلغ 175 مليار دولار.
ونقلت وسائل إعلام غربية، عن الرئيس ترامب، أن "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي من المفترض أن تعمل بنهاية ولايته الرئاسية، حيث من المقرر أن يستغرق العمل فيها نحو 3 سنوات كاملة.
وذكرت صحيفة غربية
أن ترامب، وعد خلال حملته الانتخابية، بـ"بناء درع يحمي سماء الولايات المتحدة الأمريكية من الصواريخ البالستية، من أجل أن تكون قادرة على التعامل مع أي هجوم صاروخي حتى لو كان من الفضاء"، على حد قوله.
وقال الرئيس الأمريكي إن "القبة ستحمينا بنسبة قريبة من 100% من جميع الصواريخ بما فيها الفرط صوتية".
ويذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية، ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة". وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.