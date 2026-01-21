https://sarabic.ae/20260121/وزير-خارجية-الدنمارك-طموحات-ترامب-بشأن-غرينلاند-لا-يمكن-تحقيقها-1109493448.html

وزير خارجية الدنمارك: طموحات ترامب بشأن غرينلاند لا يمكن تحقيقها

وزير خارجية الدنمارك: طموحات ترامب بشأن غرينلاند لا يمكن تحقيقها

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، بأن طموحات ترامب بشأن جزيرة غرينلاند لا يمكن تحقيقها حتى مع استبعاد واشنطن خيار استخدام القوة.. 21.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-21T21:17+0000

2026-01-21T21:17+0000

2026-01-21T21:17+0000

أخبار الدنمارك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109209971_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_685d6142dc81484c2eac668f992f6a67.jpg

وقال راسموسن: "تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن عدم استخدام القوة تُعد إشارة إيجابية، لكن من الواضح رغم ذلك أن لدى ترامب طموحات لا يمكننا تلبيتها"، بحسب وسائل إعلام غربية.وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الأربعاء: "لن أستخدم القوة لضم غرينلاند ولكننا نطالب بها لأنها كانت في حوزتنا وأعدناها إلى الدنمارك"، مشيرا إلى أن "واشنطن لن تتمكن من الدفاع عن غرينلاند إذا اكتفيت بتأجير الجزيرة".وأردف: "أكن احتراما هائلا لغرينلاند والدنمارك وكل دولة حليفة في الناتو تكون قادرة على حماية أراضيها"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ارتكبت تصرفا أحمقا عندما قررت رد غرينلاند إلى الدنمارك بعد الحرب العالمية الثانية".وفي 14 يناير/ كانون الثاني 2026، جدد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جزيرة غرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مشيرا إلى أنه سيحاول فعل ذلك بطريقة سهلة وإذا لم تنجح سيلجأ لطريقة صعبة، على حد وصفه.

https://sarabic.ae/20260121/ترامب-أريد-ترتيب-لقاءات-في-أقرب-وقت-من-أجل-شراء-جزيرة-غرينلاند-1109480553.html

https://sarabic.ae/20260121/بوتين-يعلق-على-الوضع-في-غرينلاند-1109490932.html

أخبار الدنمارك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الدنمارك