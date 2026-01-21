عربي
https://sarabic.ae/20260121/بوتين-يعلق-على-الوضع-في-غرينلاند-1109490932.html
بوتين يعلق على الوضع في غرينلاند
بوتين يعلق على الوضع في غرينلاند
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا لديها خبرة في حل قضايا مماثلة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في تعليقه على الوضع المحيط في غرينلاند، مؤكدا أن... 21.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-21T19:52+0000
2026-01-21T20:11+0000
غرينلاند
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1f/1108772093_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85d4b4f54c19aec15d938c7c85fa3e8b.jpg
وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "لدينا خبرة في حل قضايا مماثلة مع الولايات المتحدة. في القرن التاسع عشر، وتحديدًا عام 1867 كما هو معلوم، باعت روسيا ألاسكا للولايات المتحدة، واشترتها الولايات المتحدة من روسيا".وأشار بوتين خلال الاجتماع، مستشهدا بألاسكا كمثال، إلى أن سعر غرينلاند قد يتراوح بين 200 و250 مليون دولار، قائلا: "مقارنة بأسعار الذهب آنذاك، لكان المبلغ أعلى، وربما يقارب المليار دولار. لكنني أعتقد أن الولايات المتحدة قادرة على دفع هذا المبلغ".وأكد بوتين أن الولايات المتحدة والدنمارك ستسويان الأمور والقضايا العالقة بينهما بشأن غرينلاند.وأوضح أن الدنمارك تعاملت دائما مع غرينلاند كمستعمرة وكانت قاسية جداً في تعاملها معها.وفي 14 يناير/ كانون الثاني 2026، جدد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جزيرة غرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مشيرا إلى أنه سيحاول فعل ذلك بطريقة سهلة وإذا لم تنجح سيلجأ لطريقة صعبة، على حد وصفه.وتعد غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح مرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.
https://sarabic.ae/20260121/ترامب-الولايات-المتحدة-هي-الوحيدة-القادرة-على-حماية-غرينلاند-1109479600.html
https://sarabic.ae/20260121/ترامب-أريد-ترتيب-لقاءات-في-أقرب-وقت-من-أجل-شراء-جزيرة-غرينلاند-1109480553.html
غرينلاند
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1f/1108772093_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_45dc90f72e87e35496e1bf83d482b954.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غرينلاند, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
غرينلاند, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

بوتين يعلق على الوضع في غرينلاند

19:52 GMT 21.01.2026 (تم التحديث: 20:11 GMT 21.01.2026)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا لديها خبرة في حل قضايا مماثلة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في تعليقه على الوضع المحيط في غرينلاند، مؤكدا أن موضوع نوايا الولايات المتحدة الأمريكية بشأن غرينلاند لا يعني روسيا.
وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "لدينا خبرة في حل قضايا مماثلة مع الولايات المتحدة. في القرن التاسع عشر، وتحديدًا عام 1867 كما هو معلوم، باعت روسيا ألاسكا للولايات المتحدة، واشترتها الولايات المتحدة من روسيا".

وأضاف: "ما يحدث في غرينلاند لا يهمنا على الإطلاق".

وأشار بوتين خلال الاجتماع، مستشهدا بألاسكا كمثال، إلى أن سعر غرينلاند قد يتراوح بين 200 و250 مليون دولار، قائلا: "مقارنة بأسعار الذهب آنذاك، لكان المبلغ أعلى، وربما يقارب المليار دولار. لكنني أعتقد أن الولايات المتحدة قادرة على دفع هذا المبلغ".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
ترامب: الولايات المتحدة هي الوحيدة القادرة على حماية غرينلاند
14:39 GMT
وأكد بوتين أن الولايات المتحدة والدنمارك ستسويان الأمور والقضايا العالقة بينهما بشأن غرينلاند.

وتابع بوتين: "الدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية لديهما خبرة في هذا الشأن. أعتقد أن الدنمارك باعت جزر العذراء عام 1917، واشترتها الولايات المتحدة. لذا، توجد مثل هذه الخبرة أيضا".

وأوضح أن الدنمارك تعاملت دائما مع غرينلاند كمستعمرة وكانت قاسية جداً في تعاملها معها.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
ترامب: أريد ترتيب لقاءات في أقرب وقت من أجل شراء جزيرة غرينلاند
14:51 GMT
وفي 14 يناير/ كانون الثاني 2026، جدد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جزيرة غرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مشيرا إلى أنه سيحاول فعل ذلك بطريقة سهلة وإذا لم تنجح سيلجأ لطريقة صعبة، على حد وصفه.

وفي اليوم ذاته، أكدت المتحدثة باسم وزارة الحرب الأمريكية، كينغسلي ويلسون، أن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد لتنفيذ أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن غرينلاند في أي وقت.

وتعد غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح مرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.
