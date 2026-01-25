وزيرة اقتصاد غرينلاند: نرفض أي محاولة للسيطرة على الجزيرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
انطلاق المفاوضات حول أوكرانيا في أبو ظبي و موسكو تشترط الانسحاب الأوكراني من دُونْبَاس
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
استفزازت أوكرانية بالتزامن مع الجولة الثانية للمفاوضات والعراق يعلن نقل سجناء داعش إلى سجون محصنة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260125/وزيرة-اقتصاد-غرينلاند-نرفض-أي-محاولة-للسيطرة-على-الجزيرة-1109619438.html
وزيرة اقتصاد غرينلاند: نرفض أي محاولة للسيطرة على الجزيرة
وزيرة اقتصاد غرينلاند: نرفض أي محاولة للسيطرة على الجزيرة
سبوتنيك عربي
جددت وزيرة الاقتصاد والتجارة والموارد الطبيعية بغرينلاند، نايا ناثانيلسن، اليوم الأحد، رفض بلادها أي محاولة أمريكية للسيطرة على الجزيرة. 25.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-25T15:47+0000
2026-01-25T15:47+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104201/08/1042010879_0:0:1977:1112_1920x0_80_0_0_ed09070c5f10e3643ed5c8c9964855c0.jpg
وأكدت نايا ناثانليسن لقناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأحد، أن "مصير سكان غرينلاند لا يمكن أن يُقرر نيابة عنهم ورغبتهم واضحة في البقاء تحت مظلة مملكة الدنمارك".وقالت الوزيرة في تصريحات خاصة إن "حكومة غرينلاند كانت واضحة في موقفها، حيث أكد رئيس وزرائها وجود خطوط حمراء تتعلق بالسيادة، وبلادها لن تتخلى عن سيادتها ولن تسمح لأي دولة بالتصرف نيابة عنها أو انتهاك هذا القرار".وأشارت وزيرة الاقتصاد إلى أن الجزيرة تقدر الحوار الدبلوماسي، وليس لديها مانع في النقاشات، لكن أي انتهاك للسيادة مرفوض تماما، مؤكدة بشأن التعاون العسكري، أن جرينلاند منفتحة على إرسال قوات للقطب الشمالي، لكنها طالبت بضرورة بدء حوار دبلوماسي مع الولايات المتحدة شريطة عدم التخلي عن سيادة الجزيرة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وعد بأن الولايات المتحدة ستحصل على كل ما تريده من غرينلاند نتيجة للمفاوضات الجارية، وقال ترامب في مقابلة صحفية": "سنحصل على كل ما نريده. هناك بعض المحادثات المهمة الجارية".وأعلن ترامب، يوم الأربعاء الماضي، أنه عقب اجتماعه مع الأمين العام للناتو مارك روته، تم وضع الخطوط العريضة لاتفاقيات محتملة بشأن غرينلاند، مشيرا إلى أن "هذا الاتفاق، في حال إتمامه، سيكون حلا مرضيا بالنسبة للولايات المتحدة وجميع دول حلف الناتو".وتجدر الإشارة إلى أن غرينلاند جزء من مملكة الدنمارك. ومع ذلك، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا وتكرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة.وقد حذرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
https://sarabic.ae/20260125/الكرملين-يؤكد-أهمية-موقع-غرينلاند-الاستراتيجي-بالنسبة-لروسيا-1109617998.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104201/08/1042010879_150:0:1893:1307_1920x0_80_0_0_09d3d452ef3dbb7d2659d80acb67a941.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار

وزيرة اقتصاد غرينلاند: نرفض أي محاولة للسيطرة على الجزيرة

15:47 GMT 25.01.2026
© AP Photo / NORDFOTOذوبان الجليد في غرينلاند
ذوبان الجليد في غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / NORDFOTO
تابعنا عبر
جددت وزيرة الاقتصاد والتجارة والموارد الطبيعية بغرينلاند، نايا ناثانيلسن، اليوم الأحد، رفض بلادها أي محاولة أمريكية للسيطرة على الجزيرة.
وأكدت نايا ناثانليسن لقناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأحد، أن "مصير سكان غرينلاند لا يمكن أن يُقرر نيابة عنهم ورغبتهم واضحة في البقاء تحت مظلة مملكة الدنمارك".
وقالت الوزيرة في تصريحات خاصة إن "حكومة غرينلاند كانت واضحة في موقفها، حيث أكد رئيس وزرائها وجود خطوط حمراء تتعلق بالسيادة، وبلادها لن تتخلى عن سيادتها ولن تسمح لأي دولة بالتصرف نيابة عنها أو انتهاك هذا القرار".
نهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
الكرملين يؤكد أهمية موقع غرينلاند الاستراتيجي بالنسبة لروسيا
14:24 GMT
وأشارت وزيرة الاقتصاد إلى أن الجزيرة تقدر الحوار الدبلوماسي، وليس لديها مانع في النقاشات، لكن أي انتهاك للسيادة مرفوض تماما، مؤكدة بشأن التعاون العسكري، أن جرينلاند منفتحة على إرسال قوات للقطب الشمالي، لكنها طالبت بضرورة بدء حوار دبلوماسي مع الولايات المتحدة شريطة عدم التخلي عن سيادة الجزيرة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وعد بأن الولايات المتحدة ستحصل على كل ما تريده من غرينلاند نتيجة للمفاوضات الجارية، وقال ترامب في مقابلة صحفية": "سنحصل على كل ما نريده. هناك بعض المحادثات المهمة الجارية".
وأعلن ترامب، يوم الأربعاء الماضي، أنه عقب اجتماعه مع الأمين العام للناتو مارك روته، تم وضع الخطوط العريضة لاتفاقيات محتملة بشأن غرينلاند، مشيرا إلى أن "هذا الاتفاق، في حال إتمامه، سيكون حلا مرضيا بالنسبة للولايات المتحدة وجميع دول حلف الناتو".
وتجدر الإشارة إلى أن غرينلاند جزء من مملكة الدنمارك. ومع ذلك، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا وتكرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة.
وقد حذرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала