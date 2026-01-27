https://sarabic.ae/20260127/عاصفة-تسبب-أزمة-في-الولايات-المتحدة-وتترك-600-ألف-منزل-بلا-كهرباء-1109674994.html
عاصفة تسبب أزمة في الولايات المتحدة وتترك 600 ألف منزل بلا كهرباء
عاصفة تسبب أزمة في الولايات المتحدة وتترك 600 ألف منزل بلا كهرباء
تجتاح موجة البرد القارس جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تسببت عاصفة قطبية بأزمة كبيرة، وتضرر نحو 600 ألف منزل جراء هذه العاصفة.
واستيقظ السكان في منطقة البحيرات العظمى شمالي البلاد، على درجة حرارة أدنى من 20 درجة مئوية تحت الصفر، وصولًا إلى أقل من 30 درجة تحت الصفر في أجزاء من مينيسوتا وويسكونسن، وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية.وبقي نحو 600 ألف مشترك دون كهرباء صباح يوم أمس الاثنين، خاصة في جنوب الولايات المتحدة، حيث تسبّب تراكم الجليد في سقوط خطوط نقل الطاقة، وذلك وفقا لموقع "باور أوتج".وقالت خبيرة الأرصاد الجوية أليسون سانتوريلي: "قد تستمر انقطاعات الكهرباء لأيام إضافية عدة، إذ تواجه السلطات صعوبات كبيرة في عمليات الاستجابة والتعافي، فمعظم هذه المناطق لا تمتلك البنية التحتية أو الموارد الكافية للتعامل مع مثل هذه الظروف القاسية، نظرًا لأنها غير معتادة على عواصف ثلجية وجليدية بهذا الحجم".وفي مناطق وسط البلاد، من المتوقع أن "تنخفض درجات الحرارة أكثر في الأيام المقبلة تحت تأثير كتلة هوائية قطبية، حيث قد تصل درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية تحت الصفر".
واستيقظ السكان في منطقة البحيرات العظمى شمالي البلاد، على درجة حرارة أدنى من 20 درجة مئوية تحت الصفر، وصولًا إلى أقل من 30 درجة تحت الصفر في أجزاء من مينيسوتا وويسكونسن، وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية.
وأدى تساقط الثلوج الكثيفة التي تجاوزت سماكتها 30 سنتيمترًا في نحو 20 ولاية أمريكية، إلى انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي.
وبقي نحو 600 ألف مشترك دون كهرباء صباح يوم أمس الاثنين، خاصة في جنوب الولايات المتحدة، حيث تسبّب تراكم الجليد في سقوط خطوط نقل الطاقة، وذلك وفقا لموقع "باور أوتج".
وتأثر نحو 200 ألف شخص، في ولاية تينيسي، بينما في ولاية ميسيسيبي، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 147 ألف مشترك.
وقالت خبيرة الأرصاد الجوية أليسون سانتوريلي: "قد تستمر انقطاعات الكهرباء لأيام إضافية عدة، إذ تواجه السلطات صعوبات كبيرة في عمليات الاستجابة والتعافي، فمعظم هذه المناطق لا تمتلك البنية التحتية أو الموارد الكافية للتعامل مع مثل هذه الظروف القاسية، نظرًا لأنها غير معتادة على عواصف ثلجية وجليدية بهذا الحجم".
ووصفت الجهات المختصة في أمريكا هذه العاصفة بأنها "واحدة من أسوأ العواصف المناخية التي ضربت الولايات المتحدة خلال العقود الأخيرة"، مشيرةً إلى أن "التراكمات الجليدية المرافقة لها قد تؤدي إلى عواقب كارثية، وذلك وفقا لتحذيرات الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية".
وفي مناطق وسط البلاد، من المتوقع أن "تنخفض درجات الحرارة أكثر في الأيام المقبلة تحت تأثير كتلة هوائية قطبية، حيث قد تصل درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية تحت الصفر".