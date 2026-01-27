عاصفة تسبب أزمة في الولايات المتحدة وتترك 600 ألف منزل بلا كهرباء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: فرنسا تحاول تأجيج الأوضاع الداخلية في الجزائر
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تهديد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد طهران هو بهدف الضغط على القيادة الإيرانية لقبول أمرين
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
On air
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260127/عاصفة-تسبب-أزمة-في-الولايات-المتحدة-وتترك-600-ألف-منزل-بلا-كهرباء-1109674994.html
عاصفة تسبب أزمة في الولايات المتحدة وتترك 600 ألف منزل بلا كهرباء
عاصفة تسبب أزمة في الولايات المتحدة وتترك 600 ألف منزل بلا كهرباء
سبوتنيك عربي
تجتاح موجة البرد القارس جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تسببت عاصفة قطبية بأزمة كبيرة، وتضرر نحو 600 ألف منزل جراء هذه العاصفة. 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T06:42+0000
2026-01-27T06:43+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
واشنطن
ثلوج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109630827_0:182:3072:1909_1920x0_80_0_0_890221bc9b3d43ff16d59e6c2df9a0e6.jpg
واستيقظ السكان في منطقة البحيرات العظمى شمالي البلاد، على درجة حرارة أدنى من 20 درجة مئوية تحت الصفر، وصولًا إلى أقل من 30 درجة تحت الصفر في أجزاء من مينيسوتا وويسكونسن، وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية.وبقي نحو 600 ألف مشترك دون كهرباء صباح يوم أمس الاثنين، خاصة في جنوب الولايات المتحدة، حيث تسبّب تراكم الجليد في سقوط خطوط نقل الطاقة، وذلك وفقا لموقع "باور أوتج".وقالت خبيرة الأرصاد الجوية أليسون سانتوريلي: "قد تستمر انقطاعات الكهرباء لأيام إضافية عدة، إذ تواجه السلطات صعوبات كبيرة في عمليات الاستجابة والتعافي، فمعظم هذه المناطق لا تمتلك البنية التحتية أو الموارد الكافية للتعامل مع مثل هذه الظروف القاسية، نظرًا لأنها غير معتادة على عواصف ثلجية وجليدية بهذا الحجم".وفي مناطق وسط البلاد، من المتوقع أن "تنخفض درجات الحرارة أكثر في الأيام المقبلة تحت تأثير كتلة هوائية قطبية، حيث قد تصل درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية تحت الصفر".رئيسة بلدية واشنطن العاصمة: تمديد حالة الطوارئ بسبب العاصفة الثلجية دميترييف يوجه نصحية لعمدة نيويورك
https://sarabic.ae/20260109/الثلوج-تغطي-موسكو-وتكسو-المدينة-بالثوب-الأبيض-1109057659.html
https://sarabic.ae/20260124/مصرع-61-شخصا-خلال-3-أيام-في-أفغانستان-جراء-الثلوج-والأمطار-1109602806.html
واشنطن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109630827_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce1e0817a5c305e516f627cd7a143aad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, واشنطن, ثلوج
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, واشنطن, ثلوج

عاصفة تسبب أزمة في الولايات المتحدة وتترك 600 ألف منزل بلا كهرباء

06:42 GMT 27.01.2026 (تم التحديث: 06:43 GMT 27.01.2026)
© AP Photo / Heather Khalifaيعبر المشاة الشارع خلال عاصفة ثلجية، يوم الأحد 25 يناير 2026، في نيويورك.
يعبر المشاة الشارع خلال عاصفة ثلجية، يوم الأحد 25 يناير 2026، في نيويورك. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Heather Khalifa
تابعنا عبر
تجتاح موجة البرد القارس جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تسببت عاصفة قطبية بأزمة كبيرة، وتضرر نحو 600 ألف منزل جراء هذه العاصفة.
واستيقظ السكان في منطقة البحيرات العظمى شمالي البلاد، على درجة حرارة أدنى من 20 درجة مئوية تحت الصفر، وصولًا إلى أقل من 30 درجة تحت الصفر في أجزاء من مينيسوتا وويسكونسن، وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية.

وأدى تساقط الثلوج الكثيفة التي تجاوزت سماكتها 30 سنتيمترًا في نحو 20 ولاية أمريكية، إلى انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي.

Дети играют в сугробе во время снежной погоды на Красной площади в Москве, Россия - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
الثلوج تغطي موسكو وتكسو المدينة بالثوب الأبيض
9 يناير, 14:47 GMT
وبقي نحو 600 ألف مشترك دون كهرباء صباح يوم أمس الاثنين، خاصة في جنوب الولايات المتحدة، حيث تسبّب تراكم الجليد في سقوط خطوط نقل الطاقة، وذلك وفقا لموقع "باور أوتج".

وتأثر نحو 200 ألف شخص، في ولاية تينيسي، بينما في ولاية ميسيسيبي، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 147 ألف مشترك.

وقالت خبيرة الأرصاد الجوية أليسون سانتوريلي: "قد تستمر انقطاعات الكهرباء لأيام إضافية عدة، إذ تواجه السلطات صعوبات كبيرة في عمليات الاستجابة والتعافي، فمعظم هذه المناطق لا تمتلك البنية التحتية أو الموارد الكافية للتعامل مع مثل هذه الظروف القاسية، نظرًا لأنها غير معتادة على عواصف ثلجية وجليدية بهذا الحجم".
يتجمع السكان المحليون حول مروحية عسكرية هبطت لإجلاء الضحايا المصابين في زلزال أودى بحياة العديد من الأشخاص ودمر قرى في شرق أفغانستان، في مزار دارا، ولاية كونار، أفغانستان، يوم الاثنين 1 سبتمبر/أيلول 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
أفغانستان.. مصرع 61 شخصا خلال 3 أيام جراء الثلوج والأمطار
24 يناير, 22:50 GMT

ووصفت الجهات المختصة في أمريكا هذه العاصفة بأنها "واحدة من أسوأ العواصف المناخية التي ضربت الولايات المتحدة خلال العقود الأخيرة"، مشيرةً إلى أن "التراكمات الجليدية المرافقة لها قد تؤدي إلى عواقب كارثية، وذلك وفقا لتحذيرات الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية".

وفي مناطق وسط البلاد، من المتوقع أن "تنخفض درجات الحرارة أكثر في الأيام المقبلة تحت تأثير كتلة هوائية قطبية، حيث قد تصل درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية تحت الصفر".
رئيسة بلدية واشنطن العاصمة: تمديد حالة الطوارئ بسبب العاصفة الثلجية
دميترييف يوجه نصحية لعمدة نيويورك
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала