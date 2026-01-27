https://sarabic.ae/20260127/السلطات-واشنطن-تمدد-حالة-الطوارئ-بسبب-العاصفة-الثلجية-حتى-صباح-الأربعاء-1109670730.html
السلطات: واشنطن تمدد حالة الطوارئ بسبب العاصفة الثلجية حتى صباح الأربعاء
السلطات: واشنطن تمدد حالة الطوارئ بسبب العاصفة الثلجية حتى صباح الأربعاء
أعلنت رئيسة بلدية واشنطن العاصمة موريل باوزر، تمديد حالة الطوارئ المفروضة بسبب العاصفة الثلجية حتى صباح غد الأربعاء. 27.01.2026
وكتبت باوزر في منشور على منصة "إكس"، إنه "تم تمديد حالة الطوارئ بسبب الثلوج في واشنطن حتى الساعة 9:30 صباحًا من يوم الأربعاء [14:30 بتوقيت غرينتش]".وكانت وسائل إعلام قد أفادت في وقت متأخر من يوم الاثنين، بأن العاصفة الثلجية تسببت بوفاة نحو 26 شخصًا في أنحاء الولايات المتحدة.كما أدت الأحوال الجوية القاسية إلى إلغاء أكثر من خمسة آلاف رحلة جوية، وحرمت أكثر من 800 ألف منزل من التيار الكهربائي.ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العواصف بأنها "تاريخية"، ووافق السبت الماضي، على إصدار إعلانات طوارئ اتحادية لمواجهة الكوارث في ولايات ساوث كارولاينا وفرجينيا وتنيسي وجورجيا ونورث كارولاينا وماريلاند وأركنسو وكنتاكي ولويزيانا ومسيسبي وإنديانا ووست فرجينيا.وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "سنواصل المراقبة والبقاء على اتصال مع جميع الولايات الواقعة في مسار هذه العاصفة. ابقوا آمنين وابقوا دافئين".وأعلنت وزارة الأمن الداخلي أن 17 ولاية وواشنطن العاصمة أعلنت حالات طوارئ بسبب الطقس.
واشنطن
الولايات المتحدة الأمريكية
السلطات: واشنطن تمدد حالة الطوارئ بسبب العاصفة الثلجية حتى صباح الأربعاء
أعلنت رئيسة بلدية واشنطن العاصمة موريل باوزر، تمديد حالة الطوارئ المفروضة بسبب العاصفة الثلجية حتى صباح غد الأربعاء.
وكتبت باوزر في منشور على منصة "إكس"، إنه "تم تمديد حالة الطوارئ بسبب الثلوج في واشنطن حتى الساعة 9:30 صباحًا من يوم الأربعاء [14:30 بتوقيت غرينتش]".
وكانت وسائل إعلام قد أفادت في وقت متأخر من يوم الاثنين، بأن العاصفة الثلجية تسببت بوفاة نحو 26 شخصًا في أنحاء الولايات المتحدة.
كما أدت الأحوال الجوية القاسية إلى إلغاء أكثر من خمسة آلاف رحلة جوية، وحرمت أكثر من 800 ألف منزل من التيار الكهربائي.
ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العواصف بأنها "تاريخية"، ووافق السبت الماضي، على إصدار إعلانات طوارئ اتحادية لمواجهة الكوارث في ولايات ساوث كارولاينا وفرجينيا وتنيسي وجورجيا ونورث كارولاينا وماريلاند وأركنسو وكنتاكي ولويزيانا ومسيسبي وإنديانا ووست فرجينيا.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "سنواصل المراقبة والبقاء على اتصال مع جميع الولايات الواقعة في مسار هذه العاصفة. ابقوا آمنين وابقوا دافئين".
وأعلنت وزارة الأمن الداخلي أن 17 ولاية وواشنطن العاصمة أعلنت حالات طوارئ بسبب الطقس
