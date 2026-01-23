https://sarabic.ae/20260123/عمدة-واشنطن-تعلن-حالة-الطوارئ-مع-اقتراب-عاصفة-ثلجية-شديدة-1109571819.html
عمدة واشنطن تعلن حالة الطوارئ مع اقتراب عاصفة ثلجية شديدة
أعلنت عمدة واشنطن، موريل باوزر، حالة الطوارئ في العاصمة الأمريكية تحسبا لاقتراب عاصفة ثلجية قوية متوقعة خلال الساعات المقبلة.
الولايات المتحدة الأمريكية
عواصف
العالم
أخبار العالم الآن
وقالت باوزر في منشور عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة: "لقد أعلنا رسمياً حالة الطوارئ بسبب تساقط الثلوج، وأعلنا حالة الطوارئ في واشنطن العاصمة".وأوضحت العمدة أن حالة الطوارئ المرتبطة بالثلوج ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من بعد ظهر السبت، في تمام الساعة 8:00 مساء، محذّرة السائقين من إغلاق ممرات إزالة الثلوج.ويستعد سكان العاصمة الأمريكية لمواجهة العاصفة، حيث تشهد المتاجر إقبالا كثيفا أدى إلى نفاد العديد من السلع الأساسية والمواد الغذائية من رفوفها.
الولايات المتحدة الأمريكية
2026
الأخبار
ar_EG
الولايات المتحدة الأمريكية, عواصف, العالم, أخبار العالم الآن
أعلنت عمدة واشنطن، موريل باوزر، حالة الطوارئ في العاصمة الأمريكية تحسبا لاقتراب عاصفة ثلجية قوية متوقعة خلال الساعات المقبلة.
وبحسب الأرصاد الجوية، تسود أجواء صافية في واشنطن بعد ظهر اليوم الجمعة، مع تسجيل درجة حرارة تبلغ 6 درجات مئوية، إلا أن التوقعات تشير إلى انخفاضها خلال 6 ساعات إلى درجة التجمد، ثم إلى ما دون 10 درجات تحت الصفر، مع احتمالية هطول الأمطار مساء السبت.
وفي السياق ذاته، يتوقع خبراء الأرصاد أن تضرب عاصفة ثلجية شديدة مساحات واسعة من الولايات المتحدة بدءا من اليوم الجمعة، قد تطال آثارها أكثر من 235 مليون شخص في أكثر من 40 ولاية. كما ألغيت مئات الرحلات الجوية المقررة ليوم السبت 24 يناير/ كانون الثاني في مطارات مختلفة عبر البلاد.
