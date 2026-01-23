عمدة واشنطن تعلن حالة الطوارئ مع اقتراب عاصفة ثلجية شديدة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كوشنر: وضعنا خطة طموحة لنزع سلاح حماس، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن عن موعد فتح معبر رفح بالاتجاهين
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
عمدة واشنطن تعلن حالة الطوارئ مع اقتراب عاصفة ثلجية شديدة
عمدة واشنطن تعلن حالة الطوارئ مع اقتراب عاصفة ثلجية شديدة
أعلنت عمدة واشنطن، موريل باوزر، حالة الطوارئ في العاصمة الأمريكية تحسبا لاقتراب عاصفة ثلجية قوية متوقعة خلال الساعات المقبلة. 23.01.2026, سبوتنيك عربي
عمدة واشنطن تعلن حالة الطوارئ مع اقتراب عاصفة ثلجية شديدة

رجل يزيل الثلج من على الرصيف أثناء عاصفة ثلجية في بوفالو ، نيويورك.
أعلنت عمدة واشنطن، موريل باوزر، حالة الطوارئ في العاصمة الأمريكية تحسبا لاقتراب عاصفة ثلجية قوية متوقعة خلال الساعات المقبلة.
وقالت باوزر في منشور عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة: "لقد أعلنا رسمياً حالة الطوارئ بسبب تساقط الثلوج، وأعلنا حالة الطوارئ في واشنطن العاصمة".

وبحسب الأرصاد الجوية، تسود أجواء صافية في واشنطن بعد ظهر اليوم الجمعة، مع تسجيل درجة حرارة تبلغ 6 درجات مئوية، إلا أن التوقعات تشير إلى انخفاضها خلال 6 ساعات إلى درجة التجمد، ثم إلى ما دون 10 درجات تحت الصفر، مع احتمالية هطول الأمطار مساء السبت.

غيوم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
عاصفة هائلة تتسبب في تأخر التوقيت الرسمي للولايات المتحدة
23 ديسمبر 2025, 10:46 GMT
وأوضحت العمدة أن حالة الطوارئ المرتبطة بالثلوج ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من بعد ظهر السبت، في تمام الساعة 8:00 مساء، محذّرة السائقين من إغلاق ممرات إزالة الثلوج.
وفي السياق ذاته، يتوقع خبراء الأرصاد أن تضرب عاصفة ثلجية شديدة مساحات واسعة من الولايات المتحدة بدءا من اليوم الجمعة، قد تطال آثارها أكثر من 235 مليون شخص في أكثر من 40 ولاية. كما ألغيت مئات الرحلات الجوية المقررة ليوم السبت 24 يناير/ كانون الثاني في مطارات مختلفة عبر البلاد.
ويستعد سكان العاصمة الأمريكية لمواجهة العاصفة، حيث تشهد المتاجر إقبالا كثيفا أدى إلى نفاد العديد من السلع الأساسية والمواد الغذائية من رفوفها.
