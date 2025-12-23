عاصفة هائلة تتسبب في تأخر التوقيت الرسمي للولايات المتحدة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: روسيا جدية في موقفها من تسوية الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاربة "داعش" هي وسيلة أما الغاية فهي السيطرة وإعادة التموضع الجيوسياسي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
عاصفة هائلة تتسبب في تأخر التوقيت الرسمي للولايات المتحدة
تابعنا عبر
أفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن عاصفة رياح قوية ضربت ولاية كولورادو، الأسبوع الماضي، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مراكز التحكم بالساعة الذرية في المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا في مدينة بولدر، ما تسبب في تأخر التوقيت الرسمي للولايات المتحدة بمقدار 4.8 ميكروثانية.
ونقلت التقارير عن الفيزيائي، جيفري شيرمان، مشرف المعهد، أن مقياس التوقيت الذري تعطل يوم الأربعاء الماضي، بسبب انقطاع الكهرباء، رغم وجود مولدات احتياطية، إلا أن العاصفة تسببت في تعطّل المولد الاحتياطي نفسه.
ويشار إلى أن التوقيت الرسمي للولايات المتحدة، المعروف باسم "NIST UTC" يُحسب عبر متوسط قراءات 16 ساعة ذرية موزعة داخل حرم المعهد، ويستخدم لضبط الأنظمة الحيوية مثل شبكات الاتصالات وإشارات نظام تحديد المواقع العالمي "GPS"، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية.
ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
انقطاع التيار الكهربائي في قطاع كبير من ولاية كاليفورنيا الأمريكية
21 ديسمبر, 04:19 GMT
وخلال انقطاع الكهرباء، تعطل أحد المولدات الرئيسية، ما أدى إلى فقدان الاتصال ببعض الساعات الذرية، وبالتالي تأخر التوقيت بمقدار 4.8 ميكروثانية، وهو فرق طفيف جدا مقارنة بزمن رمشة العين الذي يبلغ حوالي 0.35 ثانية.
وأوضح شيرمان أن هذا الانحراف قد يكون غير ملحوظ للجمهور، لكنه قد يؤثر على التطبيقات الحساسة، مثل البنية التحتية الحيوية، وأنظمة الاتصالات والملاحة.
ومنذ يوم الأحد الماضي، تم استعادة التيار الكهربائي إلى مرافق المعهد، ولا تزال فرق العمل تتابع أعمال الإصلاح والتقييم لضمان استقرار التوقيت.
