انقطاع التيار الكهربائي في قطاع كبير من ولاية كاليفورنيا الأمريكية
أفادت بيانات خدمة مراقبة انقطاع التيار الكهربائي "باور آوتيدج"، أن أكثر من 130 ألف مشترك في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يعانون من انقطاع التيار الكهربائي.
وحتى الساعة 01:45 بتوقيت غرينتش من اليوم الأحد، لا يزال أكثر من 130 ألف مشترك دون كهرباء في كاليفورنيا، منهم 125 ألفًا في سان فرانسيسكو، وفقًا للبيانات.وأفادت إدارة إطفاء سان فرانسيسكو، باندلاع حريق في محطة فرعية تابعة لشركة "بي جي آند إي"، وتجري حاليًا جهود لإخماده.وصرح عمدة سان فرانسيسكو، دانيال لوري، في تصريح له عبر منصة "إكس"، أن "انقطاع التيار الكهربائي أثّر على وسائل النقل العام وإشارات المرور"، وحثّ السكان على البقاء في منازلهم حتى عودة التيار الكهربائي.
04:19 GMT 21.12.2025 (تم التحديث: 04:49 GMT 21.12.2025)
أفادت بيانات خدمة مراقبة انقطاع التيار الكهربائي "باور آوتيدج"، أن أكثر من 130 ألف مشترك في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يعانون من انقطاع التيار الكهربائي.
وحتى الساعة 01:45 بتوقيت غرينتش من اليوم الأحد، لا يزال أكثر من 130 ألف مشترك دون كهرباء
في كاليفورنيا، منهم 125 ألفًا في سان فرانسيسكو، وفقًا للبيانات.
وأفادت إدارة إطفاء سان فرانسيسكو، باندلاع حريق في محطة فرعية تابعة لشركة "بي جي آند إي"، وتجري حاليًا جهود لإخماده.
وصرح عمدة سان فرانسيسكو، دانيال لوري، في تصريح له عبر منصة "إكس"، أن "انقطاع التيار الكهربائي أثّر على وسائل النقل العام وإشارات المرور"، وحثّ السكان على البقاء في منازلهم حتى عودة التيار الكهربائي.