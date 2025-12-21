https://sarabic.ae/20251221/انقطاع-التيار-الكهربائي-في-قطاع-كبير-من-كاليفورنيا-1108405625.html

انقطاع التيار الكهربائي في قطاع كبير من ولاية كاليفورنيا الأمريكية

انقطاع التيار الكهربائي في قطاع كبير من ولاية كاليفورنيا الأمريكية

سبوتنيك عربي

أفادت بيانات خدمة مراقبة انقطاع التيار الكهربائي "باور آوتيدج"، أن أكثر من 130 ألف مشترك في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يعانون من انقطاع التيار الكهربائي. 21.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-21T04:19+0000

2025-12-21T04:19+0000

2025-12-21T04:49+0000

كاليفورنيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/01/1079653676_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3761cbfba13b75de4aa8fb1b1cc303db.jpg

وحتى الساعة 01:45 بتوقيت غرينتش من اليوم الأحد، لا يزال أكثر من 130 ألف مشترك دون كهرباء في كاليفورنيا، منهم 125 ألفًا في سان فرانسيسكو، وفقًا للبيانات.وأفادت إدارة إطفاء سان فرانسيسكو، باندلاع حريق في محطة فرعية تابعة لشركة "بي جي آند إي"، وتجري حاليًا جهود لإخماده.وصرح عمدة سان فرانسيسكو، دانيال لوري، في تصريح له عبر منصة "إكس"، أن "انقطاع التيار الكهربائي أثّر على وسائل النقل العام وإشارات المرور"، وحثّ السكان على البقاء في منازلهم حتى عودة التيار الكهربائي.

https://sarabic.ae/20251130/إعلام-مصرع-4-أشخاص-وإصابة-عشرة-آخرين-إثر-إطلاق-نار-في-ولاية-كاليفورنيا-1107628215.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كاليفورنيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم