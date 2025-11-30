https://sarabic.ae/20251130/إعلام-مصرع-4-أشخاص-وإصابة-عشرة-آخرين-إثر-إطلاق-نار-في-ولاية-كاليفورنيا-1107628215.html
إعلام: مصرع 4 أشخاص وإصابة عشرة آخرين إثر إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا
إعلام: مصرع 4 أشخاص وإصابة عشرة آخرين إثر إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا
لقي أربعة أشخاص حتفهم، وأصيب عشرة آخرون بجروح جراء إطلاق نار في مدينة " ستوكتون" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. 30.11.2025
إعلام: مصرع 4 أشخاص وإصابة عشرة آخرين إثر إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا
لقي أربعة أشخاص حتفهم، وأصيب عشرة آخرون بجروح جراء إطلاق نار في مدينة " ستوكتون" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
ونقلت شبكة "سي بي إس" نقلاً عن السلطات المحلية قولها، إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب عشرة آخرون بجروح، بعد إطلاق النار على تجمع عائلي بمدينة ستوكتون، شمالي كاليفورنيا، مساء السبت.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، أفادت وسائل إعلام غربية، بإصابة عنصرين من الحرس الوطني في إطلاق نار قرب البيت الأبيض.
وأفادت الشرطة الأمريكية في واشنطن، بـ"وقوع إطلاق نار على بعد مبنى واحد من البيت الأبيض
، بالقرب من تقاطع شارع 17 شمال غرب وشارع I شمال غرب"، مؤكدة أنه تم احتجاز المشتبه به في إطلاق النار على العنصرين، وتم تأمين مكان الحادث.
وبعد الحادثة، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
، أول أمس الجمعة، أنه سيعلق الهجرة إلى الولايات المتحدة بشكل دائم، ما سمّاه بـ"دول العالم الثالث".
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "سأوقف الهجرة من جميع دول العالم الثالث بشكل دائم للسماح للنظام الأمريكي بالتعافي الكامل... سأنهي جميع المزايا والإعانات الفيدرالية لغير مواطني بلدنا".