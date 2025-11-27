https://sarabic.ae/20251127/إعلام-أمريكي-مطلق-النار-قرب-البيت-الأبيض-أفغاني-ويشتبه-بارتكابه-عملا-إرهابيا-1107531555.html

إعلام أمريكي: مطلق النار قرب البيت الأبيض أفغاني ويشتبه بارتكابه "عملا إرهابيا"

إعلام أمريكي: مطلق النار قرب البيت الأبيض أفغاني ويشتبه بارتكابه "عملا إرهابيا"

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن المشتبه به في الهجوم الذي استهدف قوات الحرس الوطني قرب البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن هو مواطن أفغاني. 27.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-27T00:47+0000

2025-11-27T00:47+0000

2025-11-27T00:47+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

الشرطة الأمريكية

ترامب

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101245230_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a90e4adb638e993cf3cd926fe3a647c0.jpg

وقال مصدر مسؤول لشبكة "إن.بي.سي" الإخبارية الأمريكية إن "المشتبه به، الذي يُزعم أنه استخدم مسدسًا، تم التعرف عليه في البداية على أنه مواطن أفغاني".وأضاف المصدر أنه "لم يتم تحديد الدافع، ومن الممكن أن تتغير طبيعة التحقيق"، مشيرًا إلى أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي سيحقق في إطلاق النار باعتباره عملاً إرهابيًا محتملاً".وفي وقت سابق، كشفت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن أن المعطيات الأولية تشير إلى أن المشتبه به في حادث إطلاق النار على عناصر من الحرس الوطني وسط المدينة قد تصرّف بمفرده.وقال مساعد قائد شرطة العمليات الخاصة في شرطة العاصمة، جيف كارول، خلال مؤتمر صحافي، إن "المؤشرات الأولية لا تدل على تورط شركاء آخرين"، مضيفًا أن "الأمر يتعلق بمطلق نار منفرد رفع سلاحه ونفّذ كمينًا ضد أفراد الحرس الوطني، قبل أن يتم توقيفه بسرعة على أيدي عناصر آخرين من الحرس الوطني".وأوضح كارول أن المشتبه به أصيب خلال تبادل إطلاق النار مع أفراد الحرس الوطني، مؤكّدًا أنه "لا يزال في المستشفى ويتلقى العلاج".من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، مطلق النار على أفراد الحرس الوطني قرب البيت الأبيض، بـ"الحيوان"، مؤكدا أنه سيدفع ثمنا باهظا.وكتب ترامب على منصته الخاصة "تروث سوشال": "الحيوان الذي أطلق النار على عنصرين من الحرس الوطني، وأصيب كلاهما بجروح خطيرة ويقيمان الآن في مستشفيين منفصلين، هو أيضا مصاب بجروح بالغة، ولكنه مع ذلك سيدفع ثمنا باهظا جدا".وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أفادت وسائل إعلام غربية، بإصابة عنصرين من الحرس الوطني في إطلاق نار قرب البيت الأبيض.وأفادت الشرطة الأمريكية في واشنطن، بـ"وقوع إطلاق نار على بُعد مبنى واحد من البيت الأبيض، بالقرب من تقاطع شارع 17 شمال غرب وشارع I شمال غرب"، مؤكدة أنه احتجاز المشتبه به في إطلاق النار على العنصرين، وتم تأمين مكان الحادث.

https://sarabic.ae/20251126/شرطة-واشنطن-مطلق-النار-على-أفراد-الحرس-الوطني-يخضع-للعلاج-وقد-يكون-تصرف-بمفرده-1107530487.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, الشرطة الأمريكية, ترامب, العالم