https://sarabic.ae/20251126/ترامب-يعلق-على-حادثة-إطلاق-النار-قرب-البيت-الأبيض-1107528488.html
ترامب يعلق على حادثة إطلاق النار قرب البيت الأبيض
ترامب يعلق على حادثة إطلاق النار قرب البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، مطلق النار على أفراد الحرس الوطني قرب البيت الأبيض، بـ"الحيوان"، مؤكدا أنه سيدفع ثمنا باهظا. 26.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-26T20:44+0000
2025-11-26T20:44+0000
2025-11-26T20:49+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg
وكتب ترامب على منصته الخاصة "تروث سوشال": "الحيوان الذي أطلق النار على عنصرين من الحرس الوطني، وأصيب كلاهما بجروح خطيرة ويقيمان الآن في مستشفيين منفصلين، هو أيضا مصاب بجروح بالغة، ولكنه مع ذلك سيدفع ثمنا باهظا جدا".وتابع: "بارك الله في حرسنا الوطني العظيم، وجميع أفراد الجيش ووكالات إنفاذ القانون، بارك الله حرسنا الوطني العظيم، وجميع قواتنا المسلحة وأجهزة إنفاذ القانون. هؤلاء حقًا أناس عظماء. أنا، كرئيس للولايات المتحدة، وكل من يرتبط بمكتب الرئاسة، معكم!".ونقلت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، عن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، أنه وقع إطلاق نار على عنصرين من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، وأصيب عنصرين من الحرس.وأكد الوزيرة الأمريكية أنه "نعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية لجمع المزيد من المعلومات حول إطلاق النار قرب البيت الأبيض".وأشارت إلى أن "البيت الأبيض على علم بهذا الوضع المأساوي ويراقبه بنشاط"، وأنه تم إغلاق المبنى حتى إشعار آخر.
https://sarabic.ae/20251126/إعلام-إصابة-عنصرين-من-الحرس-الوطني-في-إطلاق-نار-قرب-البيت-الأبيض---عاجل-1107528264.html
https://sarabic.ae/20251126/ترامب-يكشف-سبب-عدم-حضور-أمريكا-قمة-العشرين-في-جنوب-أفريقيا--1107527987.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_111:0:1883:1329_1920x0_80_0_0_84f290d8f6de14ae79e1a8034b511568.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب يعلق على حادثة إطلاق النار قرب البيت الأبيض
20:44 GMT 26.11.2025 (تم التحديث: 20:49 GMT 26.11.2025)
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، مطلق النار على أفراد الحرس الوطني قرب البيت الأبيض، بـ"الحيوان"، مؤكدا أنه سيدفع ثمنا باهظا.
وكتب ترامب على منصته الخاصة "تروث سوشال": "الحيوان الذي أطلق النار على عنصرين من الحرس الوطني، وأصيب كلاهما بجروح خطيرة ويقيمان الآن في مستشفيين منفصلين، هو أيضا مصاب بجروح بالغة، ولكنه مع ذلك سيدفع ثمنا باهظا جدا".
وتابع: "بارك الله في حرسنا الوطني العظيم، وجميع أفراد الجيش ووكالات إنفاذ القانون، بارك الله حرسنا الوطني العظيم، وجميع قواتنا المسلحة وأجهزة إنفاذ القانون. هؤلاء حقًا أناس عظماء. أنا، كرئيس للولايات المتحدة، وكل من يرتبط بمكتب الرئاسة، معكم!".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام غربية، بإصابة عنصرين من الحرس الوطني في إطلاق نار قرب البيت الأبيض.
ونقلت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، عن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، أنه وقع إطلاق نار على عنصرين من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، وأصيب عنصرين من الحرس.
أفادت الشرطة الأمريكية في واشنطن، بـ"وقوع إطلاق نار على بُعد مبنى واحد من البيت الأبيض، بالقرب من تقاطع شارع 17 شمال غرب وشارع I شمال غرب"، مؤكدة أنه احتجاز المشتبه به في إطلاق النار على العنصرين، وتم تأمين مكان الحادث.
وأكد الوزيرة الأمريكية أنه "نعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية لجمع المزيد من المعلومات حول إطلاق النار قرب البيت الأبيض".
ومن جانبها، أوضحت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أنه تم إطلاع الرئيس دونالد ترامب على إطلاق نار على عنصرين من الحرس الوطني، في وقت كان الرئيس الأمريكي في فلوريدا قبل عطلة عيد الشكر.
وأشارت إلى أن "البيت الأبيض على علم بهذا الوضع المأساوي ويراقبه بنشاط"، وأنه تم إغلاق المبنى حتى إشعار آخر.