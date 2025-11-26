https://sarabic.ae/20251126/ترامب-يعلق-على-حادثة-إطلاق-النار-قرب-البيت-الأبيض-1107528488.html

ترامب يعلق على حادثة إطلاق النار قرب البيت الأبيض

ترامب يعلق على حادثة إطلاق النار قرب البيت الأبيض

سبوتنيك عربي

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، مطلق النار على أفراد الحرس الوطني قرب البيت الأبيض، بـ"الحيوان"، مؤكدا أنه سيدفع ثمنا باهظا. 26.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-26T20:44+0000

2025-11-26T20:44+0000

2025-11-26T20:49+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg

وكتب ترامب على منصته الخاصة "تروث سوشال": "الحيوان الذي أطلق النار على عنصرين من الحرس الوطني، وأصيب كلاهما بجروح خطيرة ويقيمان الآن في مستشفيين منفصلين، هو أيضا مصاب بجروح بالغة، ولكنه مع ذلك سيدفع ثمنا باهظا جدا".وتابع: "بارك الله في حرسنا الوطني العظيم، وجميع أفراد الجيش ووكالات إنفاذ القانون، بارك الله حرسنا الوطني العظيم، وجميع قواتنا المسلحة وأجهزة إنفاذ القانون. هؤلاء حقًا أناس عظماء. أنا، كرئيس للولايات المتحدة، وكل من يرتبط بمكتب الرئاسة، معكم!".ونقلت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، عن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، أنه وقع إطلاق نار على عنصرين من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، وأصيب عنصرين من الحرس.وأكد الوزيرة الأمريكية أنه "نعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية لجمع المزيد من المعلومات حول إطلاق النار قرب البيت الأبيض".وأشارت إلى أن "البيت الأبيض على علم بهذا الوضع المأساوي ويراقبه بنشاط"، وأنه تم إغلاق المبنى حتى إشعار آخر.

https://sarabic.ae/20251126/إعلام-إصابة-عنصرين-من-الحرس-الوطني-في-إطلاق-نار-قرب-البيت-الأبيض---عاجل-1107528264.html

https://sarabic.ae/20251126/ترامب-يكشف-سبب-عدم-حضور-أمريكا-قمة-العشرين-في-جنوب-أفريقيا--1107527987.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن