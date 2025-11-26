ترامب يعلق على حادثة إطلاق النار قرب البيت الأبيض

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
11:30 GMT
30 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي بديلا للمستشار البشري في الاستثمار
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فرنسا على أبواب تعبئة جديدة.. هل أوروبا تدخل زمن ما قبل الحرب؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
13:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: روسيا تولي أهمية قصوى للشراكة مع قيرغيزستان
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251126/ترامب-يعلق-على-حادثة-إطلاق-النار-قرب-البيت-الأبيض-1107528488.html
ترامب يعلق على حادثة إطلاق النار قرب البيت الأبيض
ترامب يعلق على حادثة إطلاق النار قرب البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، مطلق النار على أفراد الحرس الوطني قرب البيت الأبيض، بـ"الحيوان"، مؤكدا أنه سيدفع ثمنا باهظا. 26.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-26T20:44+0000
2025-11-26T20:49+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg
وكتب ترامب على منصته الخاصة "تروث سوشال": "الحيوان الذي أطلق النار على عنصرين من الحرس الوطني، وأصيب كلاهما بجروح خطيرة ويقيمان الآن في مستشفيين منفصلين، هو أيضا مصاب بجروح بالغة، ولكنه مع ذلك سيدفع ثمنا باهظا جدا".وتابع: "بارك الله في حرسنا الوطني العظيم، وجميع أفراد الجيش ووكالات إنفاذ القانون، بارك الله حرسنا الوطني العظيم، وجميع قواتنا المسلحة وأجهزة إنفاذ القانون. هؤلاء حقًا أناس عظماء. أنا، كرئيس للولايات المتحدة، وكل من يرتبط بمكتب الرئاسة، معكم!".ونقلت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، عن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، أنه وقع إطلاق نار على عنصرين من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، وأصيب عنصرين من الحرس.وأكد الوزيرة الأمريكية أنه "نعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية لجمع المزيد من المعلومات حول إطلاق النار قرب البيت الأبيض".وأشارت إلى أن "البيت الأبيض على علم بهذا الوضع المأساوي ويراقبه بنشاط"، وأنه تم إغلاق المبنى حتى إشعار آخر.
https://sarabic.ae/20251126/إعلام-إصابة-عنصرين-من-الحرس-الوطني-في-إطلاق-نار-قرب-البيت-الأبيض---عاجل-1107528264.html
https://sarabic.ae/20251126/ترامب-يكشف-سبب-عدم-حضور-أمريكا-قمة-العشرين-في-جنوب-أفريقيا--1107527987.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_111:0:1883:1329_1920x0_80_0_0_84f290d8f6de14ae79e1a8034b511568.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب يعلق على حادثة إطلاق النار قرب البيت الأبيض

20:44 GMT 26.11.2025 (تم التحديث: 20:49 GMT 26.11.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، مطلق النار على أفراد الحرس الوطني قرب البيت الأبيض، بـ"الحيوان"، مؤكدا أنه سيدفع ثمنا باهظا.
وكتب ترامب على منصته الخاصة "تروث سوشال": "الحيوان الذي أطلق النار على عنصرين من الحرس الوطني، وأصيب كلاهما بجروح خطيرة ويقيمان الآن في مستشفيين منفصلين، هو أيضا مصاب بجروح بالغة، ولكنه مع ذلك سيدفع ثمنا باهظا جدا".
وتابع: "بارك الله في حرسنا الوطني العظيم، وجميع أفراد الجيش ووكالات إنفاذ القانون، بارك الله حرسنا الوطني العظيم، وجميع قواتنا المسلحة وأجهزة إنفاذ القانون. هؤلاء حقًا أناس عظماء. أنا، كرئيس للولايات المتحدة، وكل من يرتبط بمكتب الرئاسة، معكم!".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام غربية، بإصابة عنصرين من الحرس الوطني في إطلاق نار قرب البيت الأبيض.

البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
إعلام: إصابة عنصرين من الحرس الوطني في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
20:25 GMT
ونقلت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، عن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، أنه وقع إطلاق نار على عنصرين من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، وأصيب عنصرين من الحرس.

أفادت الشرطة الأمريكية في واشنطن، بـ"وقوع إطلاق نار على بُعد مبنى واحد من البيت الأبيض، بالقرب من تقاطع شارع 17 شمال غرب وشارع I شمال غرب"، مؤكدة أنه احتجاز المشتبه به في إطلاق النار على العنصرين، وتم تأمين مكان الحادث.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
ترامب يكشف سبب عدم حضور أمريكا قمة العشرين في جنوب أفريقيا
20:14 GMT
وأكد الوزيرة الأمريكية أنه "نعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية لجمع المزيد من المعلومات حول إطلاق النار قرب البيت الأبيض".

ومن جانبها، أوضحت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أنه تم إطلاع الرئيس دونالد ترامب على إطلاق نار على عنصرين من الحرس الوطني، في وقت كان الرئيس الأمريكي في فلوريدا قبل عطلة عيد الشكر.

وأشارت إلى أن "البيت الأبيض على علم بهذا الوضع المأساوي ويراقبه بنشاط"، وأنه تم إغلاق المبنى حتى إشعار آخر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала