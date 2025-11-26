https://sarabic.ae/20251126/ترامب-يكشف-سبب-عدم-حضور-أمريكا-قمة-العشرين-في-جنوب-أفريقيا--1107527987.html
ترامب يكشف سبب عدم حضور أمريكا قمة العشرين في جنوب أفريقيا
ترامب يكشف سبب عدم حضور أمريكا قمة العشرين في جنوب أفريقيا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن جنوب أفريقيا "ليست دولة جديرة بالعضوية في أي مكان"، معلقا على قراره عدم دعوتها لحضور قمة مجموعة العشرين
في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، صرّح الرئيس الأمريكي بأنه يعتبر انعقاد قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا وصمة عار، مشيرا إلى أنه لا أحد من الحكومة الأمريكية يخطط لحضور هذه القمة بسبب الانتهاكات المزعومة لحقوق السكان البيض.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن جنوب أفريقيا "ليست دولة جديرة بالعضوية في أي مكان"، معلقا على قراره عدم دعوتها لحضور قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2026.
وكتب ترامب، في منشور على منصته الخاصة "تروث سوشال": "بناء على تعليماتي، لن تتم دعوة جنوب أفريقيا إلى قمة العشرين لعام 2026 في مدينة ميامي العظيمة بولاية فلوريدا".
وتابع: "لم تحضر الولايات المتحدة قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا لأن حكومة جنوب أفريقيا ترفض الاعتراف بانتهاكات حقوق الإنسان المروعة التي يتعرض لها الأفريكانيون وغيرهم من أحفاد المستوطنين الهولنديين والفرنسيين والألمان أو معالجتها. ببساطة، إنهم يقتلون البيض ويسمحون بمصادرة مزارعهم تعسفيًا".
وأضاف أن سلطات جنوب أفريقيا "ترفض الاعتراف أو معالجة انتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان الأفريكانيين"، مضيفاً أن هذا الموقف يجعل البلاد غير مؤهلة لعضوية أي منظمة دولية، وفق وصفه.
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستوقف فورا جميع "المدفوعات والإعانات" المقدمة لجنوب أفريقيا، دون تحديد ماهية المدفوعات التي كان يشير إليها، وكتب: "سنوقف فورًا جميع المدفوعات والإعانات المقدمة لهم (جنوب أفريقيا)".
في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، صرّح الرئيس الأمريكي بأنه يعتبر انعقاد قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا وصمة عار، مشيرا إلى أنه لا أحد من الحكومة الأمريكية يخطط لحضور هذه القمة بسبب الانتهاكات المزعومة لحقوق السكان البيض.