البيت الأبيض: جنوب أفريقيا تقوض المبادئ التأسيسية لمجموعة العشرين

البيت الأبيض: جنوب أفريقيا تقوض المبادئ التأسيسية لمجموعة العشرين

قال البيت الأبيض، اليوم السبت، إن جنوب أفريقيا ترفض تسهيل الانتقال السلس لرئاستها لمجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية إلى الولايات المتحدة. 23.11.2025, سبوتنيك عربي

ولفت إلى أن ذلك جاء بعد أن أصدرت المجموعة إعلانا بشأن تغير المناخ على الرغم من الاعتراضات الأمريكية.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، إن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا دفع باتجاه إصدار إعلان لقادة مجموعة العشرين يتناول أزمة المناخ والتحديات العالمية الأخرى "على الرغم من الاعتراضات الأمريكية المستمرة والقوية".وأضافت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتطلع إلى "إعادة الشرعية إلى مجموعة العشرين في العام الذي تستضيف فيه الولايات المتحدة قمة العشرين عام 2026".

