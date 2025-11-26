https://sarabic.ae/20251126/إعلام-إصابة-عنصرين-من-الحرس-الوطني-في-إطلاق-نار-قرب-البيت-الأبيض---عاجل-1107528264.html
إعلام: إصابة عنصرين من الحرس الوطني في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
إعلام: إصابة عنصرين من الحرس الوطني في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، بإصابة عنصرين من الحرس الوطني في إطلاق نار قرب البيت الأبيض. 26.11.2025
2025-11-26T20:25+0000
2025-11-26T20:25+0000
2025-11-26T20:47+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105140501_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_46341a92f47e03282985c48fd61ebe30.jpg
ونقلت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، عن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، أنه وقع إطلاق نار على عنصرين من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، وأصيب عنصران من الحرس.وأفادت الشرطة الأمريكية في واشنطن، بـ"وقوع إطلاق نار على بُعد مبنى واحد من البيت الأبيض، بالقرب من تقاطع شارع 17 شمال غرب وشارع "I" شمال غرب"، مؤكدة أنه احتجاز المشتبه به في إطلاق النار على العنصرين، وتم تأمين مكان الحادث.وأكدت الوزيرة الأمريكية، "نعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية لجمع المزيد من المعلومات حول إطلاق النار قرب البيت الأبيض".ومن جانبها، أوضحت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أنه تم إطلاع الرئيس دونالد ترامب على إطلاق نار على عنصرين من الحرس الوطني، في وقت كان الرئيس الأمريكي في فلوريدا قبل عطلة عيد الشكر.وفي السياق ذاته، وعلى إثر إطلاق النار، قررت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تعليق الرحلات المغادرة إلى مطار رونالد ريغان بالعاصمة واشنطن بسبب الوضع الأمني
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105140501_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_9e0874cdd7624677fc679d62a721305b.jpg
20:25 GMT 26.11.2025 (تم التحديث: 20:47 GMT 26.11.2025)
