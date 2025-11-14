https://sarabic.ae/20251114/البيت-الأبيض-الحزب-الديمقراطي-الأمريكي-يتجه-نحو-الشيوعية-1107094612.html
البيت الأبيض: الحزب الديمقراطي الأمريكي يتجه نحو الشيوعية
البيت الأبيض: الحزب الديمقراطي الأمريكي يتجه نحو الشيوعية
صرحت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الجمعة، أن الحزب الديمقراطي الأمريكي يتحول إلى حزب شيوعي، وأن الدفاع عن مصالح العمال يظل مهمة...
وقالت ليفيت في مقابلة مع قناة Fox News الأمريكية: "الحزب الديمقراطي في حالة فوضى تامة. وبصراحة، هم في هذا الوضع منذ عشر سنوات، منذ ظهور الرئيس (دونالد ترامب) على الساحة السياسية".وأضافت: "الحزب الديمقراطي فعلياً يتحول إلى حزب شيوعي كامل"، لافتة إلى أن الديمقراطيين لا يدافعون عن أي شيء مفيد، بل يقتصر دورهم على انتقاد ترامب.وأوضحت ليفيت: "الحزب الجمهوري بقيادة الرئيس ترامب هو حزب الرجال والنساء العاملين".وتفاقم الخلاف بين الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، الجمهوري والديمقراطي في السنوات الأخيرة مع صعود ترامب إلى الرئاسة، حيث أصبح الصراع بين الحزبين أكثر حدة، وشمل قضايا كبرى مثل تمويل الأمن الداخلي، والمساعدات الاجتماعية، وخصوصاً القضايا المتعلقة بالهجرة والرعاية الصحية.وكانت أزمة الإغلاق الحكومي الأخيرة مثالاً بارزاً على هذه التوترات، حيث أدى الجمود بين مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، ومجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين، إلى توقف العمل الحكومي لمدة 43 يوماً، وهو أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة.خلال هذه الفترة، تعطلت الخدمات الحكومية، وتأثرت ملايين الوظائف، وارتفعت التوترات السياسية في واشنطن، مما أظهر بشكل واضح الصراع المستمر بين الحزبين حول كيفية إدارة ميزانية البلاد وأولويات الإنفاق.
الأخبار
ar_EG
البيت الأبيض: الحزب الديمقراطي الأمريكي يتجه نحو الشيوعية
صرحت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الجمعة، أن الحزب الديمقراطي الأمريكي يتحول إلى حزب شيوعي، وأن الدفاع عن مصالح العمال يظل مهمة الجمهوريين.
وقالت ليفيت في مقابلة مع قناة Fox News الأمريكية: "الحزب الديمقراطي في حالة فوضى تامة. وبصراحة، هم في هذا الوضع منذ عشر سنوات، منذ ظهور الرئيس (دونالد ترامب) على الساحة السياسية".
وأضافت: "الحزب الديمقراطي فعلياً يتحول إلى حزب شيوعي كامل"، لافتة إلى أن الديمقراطيين لا يدافعون عن أي شيء مفيد، بل يقتصر دورهم على انتقاد ترامب.
وأوضحت ليفيت: "الحزب الجمهوري بقيادة الرئيس ترامب هو حزب الرجال والنساء العاملين".
وتفاقم الخلاف بين الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، الجمهوري والديمقراطي في السنوات الأخيرة مع صعود ترامب إلى الرئاسة، حيث أصبح الصراع بين الحزبين أكثر حدة، وشمل قضايا كبرى مثل تمويل الأمن الداخلي، والمساعدات الاجتماعية، وخصوصاً القضايا المتعلقة بالهجرة والرعاية الصحية.
وكانت أزمة الإغلاق الحكومي الأخيرة
مثالاً بارزاً على هذه التوترات، حيث أدى الجمود بين مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، ومجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين، إلى توقف العمل الحكومي لمدة 43 يوماً، وهو أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة.
خلال هذه الفترة، تعطلت الخدمات الحكومية، وتأثرت ملايين الوظائف، وارتفعت التوترات السياسية في واشنطن، مما أظهر بشكل واضح الصراع المستمر بين الحزبين حول كيفية إدارة ميزانية البلاد وأولويات الإنفاق.