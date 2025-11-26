https://sarabic.ae/20251126/شرطة-واشنطن-مطلق-النار-على-أفراد-الحرس-الوطني-يخضع-للعلاج-وقد-يكون-تصرف-بمفرده-1107530487.html
كشفت شرطة العاصمة الأميركية واشنطن أن المعطيات الأولية تشير إلى أن المشتبه به في حادث إطلاق النار على عناصر من الحرس الوطني وسط المدينة قد تصرّف بمفرده.
2025-11-26T22:25+0000
2025-11-26T22:25+0000
2025-11-26T22:26+0000
وقال مساعد قائد شرطة العمليات الخاصة في شرطة العاصمة، جيف كارول، خلال مؤتمر صحافي، إن "المؤشرات الأولية لا تدل على تورط شركاء آخرين"، مضيفًا أن "الأمر يتعلق بمطلق نار منفرد رفع سلاحه ونفّذ كمينًا ضد أفراد الحرس الوطني، قبل أن يتم توقيفه بسرعة على أيدي عناصر آخرين من الحرس الوطني".وأوضح كارول أن المشتبه به أصيب خلال تبادل إطلاق النار مع أفراد الحرس الوطني، مؤكّدًا أنه "لا يزال في المستشفى ويتلقى العلاج".من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، مطلق النار على أفراد الحرس الوطني قرب البيت الأبيض، بـ"الحيوان"، مؤكدا أنه سيدفع ثمنا باهظا.وكتب ترامب على منصته الخاصة "تروث سوشال": "الحيوان الذي أطلق النار على عنصرين من الحرس الوطني، وأصيب كلاهما بجروح خطيرة ويقيمان الآن في مستشفيين منفصلين، هو أيضا مصاب بجروح بالغة، ولكنه مع ذلك سيدفع ثمنا باهظا جدا".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام غربية، بإصابة عنصرين من الحرس الوطني في إطلاق نار قرب البيت الأبيض.وأفادت الشرطة الأمريكية في واشنطن، بـ"وقوع إطلاق نار على بُعد مبنى واحد من البيت الأبيض، بالقرب من تقاطع شارع 17 شمال غرب وشارع I شمال غرب"، مؤكدة أنه احتجاز المشتبه به في إطلاق النار على العنصرين، وتم تأمين مكان الحادث.
