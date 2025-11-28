ترامب يعلن تعليق الهجرة من جميع "بلدان العالم الثالث"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يعلن تعليق الهجرة من جميع "بلدان العالم الثالث"
ترامب يعلن تعليق الهجرة من جميع "بلدان العالم الثالث"
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيعلق الهجرة إلى الولايات المتحدة بشكل دائم، مما سماه بـ"دول العالم الثالث". 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T05:17+0000
2025-11-28T05:17+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106010098_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6644cfef8aa013306769ec27f761ed4c.jpg
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "سأوقف الهجرة من جميع دول العالم الثالث بشكل دائم للسماح للنظام الأمريكي بالتعافي الكامل... سأنهي جميع المزايا والإعانات الفيدرالية لغير مواطني بلدنا".كما وعد ترامب بترحيل أي مواطن أجنبي من الولايات المتحدة إذا كان يشكل عبئًا على المجتمع، أو يشكل تهديدًا أمنيًا، أو لا يتوافق مع الحضارة الغربية.وقال ترامب خلال اتصال مباشر مع القواعد العسكرية بمناسبة عيد الشكر: "عندما يتعلق الأمر باللجوء، عندما يصلون، يكون من الصعب جدًا ترحيلهم، مهما حاولت ذلك. لكننا سنرحلهم جميعًا"، ولم يوضح الدول التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص.وأشار ترامب إلى أن العديد من مواطني أفغانستان وصلوا إلى الولايات المتحدة دون إجراء الفحوصات اللازمة. وأضاف: "لقد وصلوا دون فحوصات، ولدينا في البلاد الكثير من مثل هؤلاء. سنقوم بترحيلهم".وقال ترامب، إن سارة بيكستروم، إحدى عنصري الحرس الوطني اللذين تعرّضا لإطلاق نار يوم الأربعاء الماضي قرب البيت الأبيض، قد توفيت متأثرة بجراحها، بينما لا يزال الجندي الآخر "يصارع للبقاء على قيد الحياة".ترامب: الهجوم قرب البيت الأبيض "عمل إرهابي" والمشتبه به أفغاني دخل البلاد في عهد بايدن
https://sarabic.ae/20251127/ترامب-يأمر-بمراجعة-واسعة-لطلبات-اللجوء-والإقامات-الدائمة-الممنوحة-في-عهد-بايدن-1107570539.html
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يعلن تعليق الهجرة من جميع "بلدان العالم الثالث"

05:17 GMT 28.11.2025
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيعلق الهجرة إلى الولايات المتحدة بشكل دائم، مما سماه بـ"دول العالم الثالث".
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "سأوقف الهجرة من جميع دول العالم الثالث بشكل دائم للسماح للنظام الأمريكي بالتعافي الكامل... سأنهي جميع المزايا والإعانات الفيدرالية لغير مواطني بلدنا".
كما وعد ترامب بترحيل أي مواطن أجنبي من الولايات المتحدة إذا كان يشكل عبئًا على المجتمع، أو يشكل تهديدًا أمنيًا، أو لا يتوافق مع الحضارة الغربية.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد ترامب، عزمه على طرد جميع الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بغرض طلب اللجوء، دون تحديد جنسيات هؤلاء الأشخاص.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
ترامب يأمر بمراجعة واسعة لطلبات اللجوء والإقامات الدائمة الممنوحة في عهد بايدن
أمس, 22:28 GMT
وقال ترامب خلال اتصال مباشر مع القواعد العسكرية بمناسبة عيد الشكر: "عندما يتعلق الأمر باللجوء، عندما يصلون، يكون من الصعب جدًا ترحيلهم، مهما حاولت ذلك. لكننا سنرحلهم جميعًا"، ولم يوضح الدول التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص.
وأشار ترامب إلى أن العديد من مواطني أفغانستان وصلوا إلى الولايات المتحدة دون إجراء الفحوصات اللازمة. وأضاف: "لقد وصلوا دون فحوصات، ولدينا في البلاد الكثير من مثل هؤلاء. سنقوم بترحيلهم".

وأعلن ترامب، اليوم الجمعة، أن موظفة في الحرس الوطني الأمريكي كانت واحدة من اثنين أُصيبا بالرصاص في حادث إطلاق النار الذي وقع قرب البيت الأبيض، قد توفيت متأثرة بجروحها.

وقال ترامب، إن سارة بيكستروم، إحدى عنصري الحرس الوطني اللذين تعرّضا لإطلاق نار يوم الأربعاء الماضي قرب البيت الأبيض، قد توفيت متأثرة بجراحها، بينما لا يزال الجندي الآخر "يصارع للبقاء على قيد الحياة".
ترامب: الهجوم قرب البيت الأبيض "عمل إرهابي" والمشتبه به أفغاني دخل البلاد في عهد بايدن
