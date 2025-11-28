https://sarabic.ae/20251128/ترامب-يعلن-تعليق-الهجرة-من-جميع-بلدان-العالم-الثالث-1107574139.html
ترامب يعلن تعليق الهجرة من جميع "بلدان العالم الثالث"
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيعلق الهجرة إلى الولايات المتحدة بشكل دائم، مما سماه بـ"دول العالم الثالث". 28.11.2025, سبوتنيك عربي
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "سأوقف الهجرة من جميع دول العالم الثالث بشكل دائم للسماح للنظام الأمريكي بالتعافي الكامل... سأنهي جميع المزايا والإعانات الفيدرالية لغير مواطني بلدنا".كما وعد ترامب بترحيل أي مواطن أجنبي من الولايات المتحدة إذا كان يشكل عبئًا على المجتمع، أو يشكل تهديدًا أمنيًا، أو لا يتوافق مع الحضارة الغربية.وقال ترامب خلال اتصال مباشر مع القواعد العسكرية بمناسبة عيد الشكر: "عندما يتعلق الأمر باللجوء، عندما يصلون، يكون من الصعب جدًا ترحيلهم، مهما حاولت ذلك. لكننا سنرحلهم جميعًا"، ولم يوضح الدول التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص.وأشار ترامب إلى أن العديد من مواطني أفغانستان وصلوا إلى الولايات المتحدة دون إجراء الفحوصات اللازمة. وأضاف: "لقد وصلوا دون فحوصات، ولدينا في البلاد الكثير من مثل هؤلاء. سنقوم بترحيلهم".وقال ترامب، إن سارة بيكستروم، إحدى عنصري الحرس الوطني اللذين تعرّضا لإطلاق نار يوم الأربعاء الماضي قرب البيت الأبيض، قد توفيت متأثرة بجراحها، بينما لا يزال الجندي الآخر "يصارع للبقاء على قيد الحياة".ترامب: الهجوم قرب البيت الأبيض "عمل إرهابي" والمشتبه به أفغاني دخل البلاد في عهد بايدن
