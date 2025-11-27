https://sarabic.ae/20251127/ترامب-يعلن-وفاة-أحد-عنصري-الحرس-الوطني-اللذين-تعرضا-لهجوم-في-واشنطن-1107571288.html
ترامب يعلن وفاة أحد عنصري الحرس الوطني اللذين تعرضا لهجوم في واشنطن
وقال ترامب، إن سارة بيكستروم، إحدى عنصري الحرس الوطني اللذين تعرّضا لإطلاق نار يوم الأربعاء قرب البيت الأبيض، قد توفيت متأثرة بجراحها، بينما لا يزال الجندي الآخر "يصارع للبقاء على قيد الحياة".وأشاد ترامب ببيكستروم، واصفاً إياها بأنها "شابة مميزة ومحترمة للغاية"، مضيفاً أنه تلقى نبأ وفاتها قبل وقت قصير من بدء مكالمة فيديو مع القوات الأمريكية بمناسبة عيد الشكر، مضيفا أن الجندي الآخر "في حالة خطيرة للغاية"، وأنه "يقاتل من أجل حياته".والأربعاء، أفادت وسائل إعلام غربية بإصابة عنصرين من الحرس الوطني في إطلاق نار قرب البيت الأبيض.وأفادت الشرطة الأمريكية في واشنطن، بـ"وقوع إطلاق نار على بعد مبنى واحد من البيت الأبيض، بالقرب من تقاطع شارع 17 شمال غرب وشارع I شمال غرب"، مؤكدة أنه احتجاز المشتبه به في إطلاق النار على العنصرين، وتم تأمين مكان الحادث.
23:47 GMT 27.11.2025 (تم التحديث: 23:55 GMT 27.11.2025)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن موظفة في الحرس الوطني الأمريكي كانت واحدة من اثنين أُصيبا بالرصاص في حادث إطلاق النار الذي وقع قرب البيت الأبيض، قد توفيت متأثرة بجروحها.
