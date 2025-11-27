https://sarabic.ae/20251127/ترامب-يأمر-بمراجعة-واسعة-لطلبات-اللجوء-والإقامات-الدائمة-الممنوحة-في-عهد-بايدن-1107570539.html

ترامب يأمر بمراجعة واسعة لطلبات اللجوء والإقامات الدائمة الممنوحة في عهد بايدن

سبوتنيك عربي

أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب، يوم الخميس، أنها ستراجع جميع الإقامات الدائمة المعروفة باسم “غرين كارد” الممنوحة لأشخاص من أكثر من 12 دولة، وذلك عقب حادث... 27.11.2025, سبوتنيك عربي

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

ملف الهجرة إلى أمريكا وفق قرار ترامب

العالم

وكتب جوزيف إدلو، مدير خدمات الجمارك والهجرة، على منصة "إكس": "وجّهت بإعادة فحص شاملة ودقيقة لكل حالات الإقامة الدائمة (غرين كارد) الخاصة بالأجانب من كل دولة مثيرة للقلق".وأكد مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي لوسائل إعلام أمريكية أن الرئيس ترامب أمر بمراجعة واسعة النطاق لطلبات اللجوء التي تمت الموافقة عليها خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، إضافة إلى بطاقات الإقامة الدائمة الممنوحة لمواطني 19 دولة.وقال المسؤولون إن المهاجر الأفغاني المشتبه بتنفيذه هجوم إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن، يوم الأربعاء، دخل الولايات المتحدة عام 2021 بموجب برنامج إعادة التوطين. وأدى الحادث إلى إصابة الجنديين بجروح خطيرة.وبعد ساعات من الهجوم، أعلنت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية تعليق النظر في جميع طلبات الهجرة الخاصة بالمواطنين الأفغان فورًا وإلى أجل غير مسمى. وأوضحت وزارة الأمن الداخلي أن إدارة ترامب توسّع الآن هذا الإجراء ليشمل مراجعة جميع طلبات اللجوء التي وافقت عليها إدارة بايدن.وكان ترامب قد دعا سابقًا إلى "إعادة فحص" جميع المواطنين الأفغان الذين دخلوا البلاد خلال ولاية بايدن، معتبرًا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى اتخاذ خطوات لضمان ترحيل أي شخص "لا يضيف فائدة لبلدنا".ومنذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري، اتخذ ترامب سلسلة إجراءات صارمة ضد المهاجرين.ويوم الثلاثاء، أمرت الإدارة الأمريكية بإجراء مراجعة شاملة لجميع اللاجئين الذين دخلوا الولايات المتحدة خلال فترة حكم بايدن. وبحسب مذكرة وقعها إدلو، يشمل القرار نحو 233 ألف لاجئ دخلوا البلاد بين 20 يناير/كانون الثاني 2021 و20 فبراير/شباط 2025.وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول، حدّد ترامب الحد الأقصى لقبول اللاجئين للعام المالي 2026 عند مستوى قياسي منخفض بلغ 7500 لاجئ، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستُركز على استقبال "البيض من جنوب أفريقيا".وكان الرئيس ترامب قد صنّف سابقًا 19 دولة على أنها "مثيرة للقلق"، من بينها أفغانستان التي ينتمي إليها المشتبه بتنفيذ هجوم الأربعاء.

