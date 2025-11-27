ترامب يأمر بمراجعة واسعة لطلبات اللجوء والإقامات الدائمة الممنوحة في عهد بايدن

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
13:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: روسيا تولي أهمية قصوى للشراكة مع قيرغيزستان
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
22:28 GMT 27.11.2025 (تم التحديث: 22:29 GMT 27.11.2025)
أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب، يوم الخميس، أنها ستراجع جميع الإقامات الدائمة المعروفة باسم “غرين كارد” الممنوحة لأشخاص من أكثر من 12 دولة، وذلك عقب حادث إطلاق النار على أفراد من الحرس الوطني في واشنطن.
وكتب جوزيف إدلو، مدير خدمات الجمارك والهجرة، على منصة "إكس": "وجّهت بإعادة فحص شاملة ودقيقة لكل حالات الإقامة الدائمة (غرين كارد) الخاصة بالأجانب من كل دولة مثيرة للقلق".
وأكد مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي لوسائل إعلام أمريكية أن الرئيس ترامب أمر بمراجعة واسعة النطاق لطلبات اللجوء التي تمت الموافقة عليها خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، إضافة إلى بطاقات الإقامة الدائمة الممنوحة لمواطني 19 دولة.
وقال المسؤولون إن المهاجر الأفغاني المشتبه بتنفيذه هجوم إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن، يوم الأربعاء، دخل الولايات المتحدة عام 2021 بموجب برنامج إعادة التوطين. وأدى الحادث إلى إصابة الجنديين بجروح خطيرة.
وبعد ساعات من الهجوم، أعلنت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية تعليق النظر في جميع طلبات الهجرة الخاصة بالمواطنين الأفغان فورًا وإلى أجل غير مسمى. وأوضحت وزارة الأمن الداخلي أن إدارة ترامب توسّع الآن هذا الإجراء ليشمل مراجعة جميع طلبات اللجوء التي وافقت عليها إدارة بايدن.
وكان ترامب قد دعا سابقًا إلى "إعادة فحص" جميع المواطنين الأفغان الذين دخلوا البلاد خلال ولاية بايدن، معتبرًا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى اتخاذ خطوات لضمان ترحيل أي شخص "لا يضيف فائدة لبلدنا".
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري، اتخذ ترامب سلسلة إجراءات صارمة ضد المهاجرين.
ويوم الثلاثاء، أمرت الإدارة الأمريكية بإجراء مراجعة شاملة لجميع اللاجئين الذين دخلوا الولايات المتحدة خلال فترة حكم بايدن. وبحسب مذكرة وقعها إدلو، يشمل القرار نحو 233 ألف لاجئ دخلوا البلاد بين 20 يناير/كانون الثاني 2021 و20 فبراير/شباط 2025.
وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول، حدّد ترامب الحد الأقصى لقبول اللاجئين للعام المالي 2026 عند مستوى قياسي منخفض بلغ 7500 لاجئ، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستُركز على استقبال "البيض من جنوب أفريقيا".
وكان الرئيس ترامب قد صنّف سابقًا 19 دولة على أنها "مثيرة للقلق"، من بينها أفغانستان التي ينتمي إليها المشتبه بتنفيذ هجوم الأربعاء.
