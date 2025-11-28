https://sarabic.ae/20251128/ترامب-يتعهد-بطرد-جميع-طالبي-اللجوء-في-الولايات-المتحدة-1107572363.html

ترامب يتعهد بطرد جميع طالبي اللجوء في الولايات المتحدة

ترامب يتعهد بطرد جميع طالبي اللجوء في الولايات المتحدة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، عزمه على طرد جميع الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بغرض طلب اللجوء، دون تحديد جنسيات هؤلاء الأشخاص.

وقال ترامب خلال اتصال مباشر مع القواعد العسكرية بمناسبة عيد الشكر: "عندما يتعلق الأمر باللجوء، عندما يصلون، يكون من الصعب جدًا ترحيلهم، مهما حاولت ذلك. لكننا سنرحلهم جميعًا"، ولم يوضح الدول التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص.وأشار ترامب إلى أن العديد من مواطني أفغانستان وصلوا إلى الولايات المتحدة دون إجراء الفحوصات اللازمة. وأضاف: "لقد وصلوا دون فحوصات، ولدينا في البلاد الكثير من مثل هؤلاء. سنقوم بترحيلهم".دوافع غير معروفةوفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي إن دوافع الشخص الذي هاجم عنصرين من الحرس الوطني قرب البيت الأبيض لم تُحدد بعد، مضيفا: "من يعرف ما كانت دوافعه؟ لكن ما فعله أمر مروع"، مشيراً إلى أن الجريمة أشد خطورة من القتل العادي، وتُعد تهديداً إرهابياً.وأوضح ترامب وجهة نظره حول الدوافع المحتملة للمهاجم: "تم ذلك لأن الحرس الوطني كان فعالاً للغاية. لقد انتقلنا من عدد هائل من الجرائم والقتل وكل شيء آخر إلى صفر تقريباً. ربما كان هذا الرجل منزعجاً لأنه لم يتمكن من ارتكاب الجرائم".ووصف ترامب المهاجم بأنه "وحش قاسٍ"، وأن أفعاله تمثل هجوماً إرهابياً.وفي اليوم السابق للحادث، قال ترامب إن واشنطن لم تشهد أي جرائم قتل منذ نصف عام بعد اتخاذه إجراءات للوقاية من الجريمة، بما في ذلك نشر الحرس الوطني، فيما ذكرت إدارة شرطة العاصمة الأمريكية لوكالة "سبوتنيك" أن الواقع مختلف، إذ سجلت المدينة جريمتين قتل الأسبوع الماضي.وقع الهجوم في 26 نوفمبر، عندما أطلق مهاجم أفغاني النار من مسدس على عناصر الحرس الوطني أثناء تأديتهم واجبهم على بعد مئات الأمتار من البيت الأبيض، ما أدى إلى إصابة شخصين، لتتوفى لاحقاً الموظفة البالغة 20 عاماً سارة بيكستروم، فيما يكافح الأطباء لإنقاذ حياة زميلها البالغ 24 عاماً.ووصف ترامب الحادث بأنه "عمل إرهابي"، مؤكداً أن التحقيق سيُجرى باعتباره هجوماً على ممثل للسلطات الفيدرالية وجريمة إرهاب. وأشارت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي إلى أنه في حال وفاة أي من الضحايا، ستُعاد تصنيف القضية إلى جريمة جسيمة تتيح السعي لعقوبة الإعدام ضد المشتبه به.

