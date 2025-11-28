ترامب يتعهد بطرد جميع طالبي اللجوء في الولايات المتحدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يتعهد بطرد جميع طالبي اللجوء في الولايات المتحدة
ترامب يتعهد بطرد جميع طالبي اللجوء في الولايات المتحدة
ترامب يتعهد بطرد جميع طالبي اللجوء في الولايات المتحدة

02:25 GMT 28.11.2025
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، عزمه على طرد جميع الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بغرض طلب اللجوء، دون تحديد جنسيات هؤلاء الأشخاص.
وقال ترامب خلال اتصال مباشر مع القواعد العسكرية بمناسبة عيد الشكر: "عندما يتعلق الأمر باللجوء، عندما يصلون، يكون من الصعب جدًا ترحيلهم، مهما حاولت ذلك. لكننا سنرحلهم جميعًا"، ولم يوضح الدول التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص.
وأشار ترامب إلى أن العديد من مواطني أفغانستان وصلوا إلى الولايات المتحدة دون إجراء الفحوصات اللازمة. وأضاف: "لقد وصلوا دون فحوصات، ولدينا في البلاد الكثير من مثل هؤلاء. سنقوم بترحيلهم".
دوافع غير معروفة
وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي إن دوافع الشخص الذي هاجم عنصرين من الحرس الوطني قرب البيت الأبيض لم تُحدد بعد، مضيفا: "من يعرف ما كانت دوافعه؟ لكن ما فعله أمر مروع"، مشيراً إلى أن الجريمة أشد خطورة من القتل العادي، وتُعد تهديداً إرهابياً.
وأوضح ترامب وجهة نظره حول الدوافع المحتملة للمهاجم: "تم ذلك لأن الحرس الوطني كان فعالاً للغاية. لقد انتقلنا من عدد هائل من الجرائم والقتل وكل شيء آخر إلى صفر تقريباً. ربما كان هذا الرجل منزعجاً لأنه لم يتمكن من ارتكاب الجرائم".
ووصف ترامب المهاجم بأنه "وحش قاسٍ"، وأن أفعاله تمثل هجوماً إرهابياً.
وفي اليوم السابق للحادث، قال ترامب إن واشنطن لم تشهد أي جرائم قتل منذ نصف عام بعد اتخاذه إجراءات للوقاية من الجريمة، بما في ذلك نشر الحرس الوطني، فيما ذكرت إدارة شرطة العاصمة الأمريكية لوكالة "سبوتنيك" أن الواقع مختلف، إذ سجلت المدينة جريمتين قتل الأسبوع الماضي.
وقع الهجوم في 26 نوفمبر، عندما أطلق مهاجم أفغاني النار من مسدس على عناصر الحرس الوطني أثناء تأديتهم واجبهم على بعد مئات الأمتار من البيت الأبيض، ما أدى إلى إصابة شخصين، لتتوفى لاحقاً الموظفة البالغة 20 عاماً سارة بيكستروم، فيما يكافح الأطباء لإنقاذ حياة زميلها البالغ 24 عاماً.
ووصف ترامب الحادث بأنه "عمل إرهابي"، مؤكداً أن التحقيق سيُجرى باعتباره هجوماً على ممثل للسلطات الفيدرالية وجريمة إرهاب. وأشارت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي إلى أنه في حال وفاة أي من الضحايا، ستُعاد تصنيف القضية إلى جريمة جسيمة تتيح السعي لعقوبة الإعدام ضد المشتبه به.
