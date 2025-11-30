https://sarabic.ae/20251130/ترامب-صلاحيات-الرئيس-الأمريكي-تسمح-له-بفرض-قيود-على-الأفغان-1107626574.html

ترامب: صلاحيات الرئيس الأمريكي تسمح له بفرض قيود على الأفغان

ترامب: صلاحيات الرئيس الأمريكي تسمح له بفرض قيود على الأفغان

استشهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقانون يسمح (للرئيس) بفرض قيود على المهاجرين من جنسية معينة، وجاء ذلك على خلفية أنباء عن اعتقال مواطن أفغاني ثانٍ بتهمة... 30.11.2025, سبوتنيك عربي

واشنطن -سبوتنيك. وكتب ترامب، في منشور على منصته (تروث سوشال): "المادة 212 من قانون الهجرة والجنسية، تسمح لرئيس الولايات المتحدة بذلك".وأشار ترامب بعد ذلك إلى البند الذي ينص على أنه يمكن لرئيس الدولة إصدار إعلان بفرض قيود على المهاجرين أو غير المهاجرين لفترة محددة على أساس الجنسية أو غيرها من الخصائص.يذكر أنه في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، قام مواطن أفغاني بإطلاق النار على قوات الحرس الوطني، قرب البيت الأبيض وتسبب ذلك بمقتل المجندة سارة بيكستروم، البالغة من العمر عشرين عاما، ويحاول الأطباء إنقاذ زميلتها البالغة من العمر أربعة وعشرين عاما.وقبيل ذلك تم اعتقال مواطن أفغاني، لتهديده بتفجير في فورت وورث، في تكساس.من جانبه، وصف ترامب الهجوم على عناصر الحرس الوطني، بالعمل الإرهابي. وسيتم التحقيق في الحادث باعتباره هجوما إرهابيا على ضباط أمن فيدراليين خلال تنفيذهم لمهامهم.وسيسعى مكتب المدعي العام إلى فرض عقوبة الإعدام على الجاني، وستقوم السلطات الأمريكية بالتدقيق في هويات جميع الوافدين إلى البلاد بموجب برنامج الإدارة السابقة، الذي بدأ بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

