ترامب: صلاحيات الرئيس الأمريكي تسمح له بفرض قيود على الأفغان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251130/ترامب-صلاحيات-الرئيس-الأمريكي-تسمح-له-بفرض-قيود-على-الأفغان-1107626574.html
ترامب: صلاحيات الرئيس الأمريكي تسمح له بفرض قيود على الأفغان
ترامب: صلاحيات الرئيس الأمريكي تسمح له بفرض قيود على الأفغان
سبوتنيك عربي
استشهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقانون يسمح (للرئيس) بفرض قيود على المهاجرين من جنسية معينة، وجاء ذلك على خلفية أنباء عن اعتقال مواطن أفغاني ثانٍ بتهمة... 30.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-30T01:15+0000
2025-11-30T01:15+0000
ترامب
أخبار أفغانستان اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg
واشنطن -سبوتنيك. وكتب ترامب، في منشور على منصته (تروث سوشال): "المادة 212 من قانون الهجرة والجنسية، تسمح لرئيس الولايات المتحدة بذلك".وأشار ترامب بعد ذلك إلى البند الذي ينص على أنه يمكن لرئيس الدولة إصدار إعلان بفرض قيود على المهاجرين أو غير المهاجرين لفترة محددة على أساس الجنسية أو غيرها من الخصائص.يذكر أنه في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، قام مواطن أفغاني بإطلاق النار على قوات الحرس الوطني، قرب البيت الأبيض وتسبب ذلك بمقتل المجندة سارة بيكستروم، البالغة من العمر عشرين عاما، ويحاول الأطباء إنقاذ زميلتها البالغة من العمر أربعة وعشرين عاما.وقبيل ذلك تم اعتقال مواطن أفغاني، لتهديده بتفجير في فورت وورث، في تكساس.من جانبه، وصف ترامب الهجوم على عناصر الحرس الوطني، بالعمل الإرهابي. وسيتم التحقيق في الحادث باعتباره هجوما إرهابيا على ضباط أمن فيدراليين خلال تنفيذهم لمهامهم.وسيسعى مكتب المدعي العام إلى فرض عقوبة الإعدام على الجاني، وستقوم السلطات الأمريكية بالتدقيق في هويات جميع الوافدين إلى البلاد بموجب برنامج الإدارة السابقة، الذي بدأ بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.
https://sarabic.ae/20251128/ترامب-يعلن-تعليق-الهجرة-من-جميع-بلدان-العالم-الثالث-1107574139.html
أخبار أفغانستان اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_111:0:1883:1329_1920x0_80_0_0_84f290d8f6de14ae79e1a8034b511568.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, أخبار أفغانستان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, أخبار أفغانستان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب: صلاحيات الرئيس الأمريكي تسمح له بفرض قيود على الأفغان

01:15 GMT 30.11.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
استشهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقانون يسمح (للرئيس) بفرض قيود على المهاجرين من جنسية معينة، وجاء ذلك على خلفية أنباء عن اعتقال مواطن أفغاني ثانٍ بتهمة الإرهاب .
واشنطن -سبوتنيك. وكتب ترامب، في منشور على منصته (تروث سوشال): "المادة 212 من قانون الهجرة والجنسية، تسمح لرئيس الولايات المتحدة بذلك".
وأشار ترامب بعد ذلك إلى البند الذي ينص على أنه يمكن لرئيس الدولة إصدار إعلان بفرض قيود على المهاجرين أو غير المهاجرين لفترة محددة على أساس الجنسية أو غيرها من الخصائص.
يذكر أنه في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، قام مواطن أفغاني بإطلاق النار على قوات الحرس الوطني، قرب البيت الأبيض وتسبب ذلك بمقتل المجندة سارة بيكستروم، البالغة من العمر عشرين عاما، ويحاول الأطباء إنقاذ زميلتها البالغة من العمر أربعة وعشرين عاما.
وقبيل ذلك تم اعتقال مواطن أفغاني، لتهديده بتفجير في فورت وورث، في تكساس.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
ترامب يعلن تعليق الهجرة من جميع "بلدان العالم الثالث"
28 نوفمبر, 05:17 GMT
من جانبه، وصف ترامب الهجوم على عناصر الحرس الوطني، بالعمل الإرهابي. وسيتم التحقيق في الحادث باعتباره هجوما إرهابيا على ضباط أمن فيدراليين خلال تنفيذهم لمهامهم.
وسيسعى مكتب المدعي العام إلى فرض عقوبة الإعدام على الجاني، وستقوم السلطات الأمريكية بالتدقيق في هويات جميع الوافدين إلى البلاد بموجب برنامج الإدارة السابقة، الذي بدأ بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала