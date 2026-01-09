https://sarabic.ae/20260109/الثلوج-تغطي-موسكو-وتكسو-المدينة-بالثوب-الأبيض-1109057659.html
الثلوج تغطي موسكو وتكسو المدينة بالثوب الأبيض
سبوتنيك عربي
غطت الثلوج العاصمة الروسية موسكو، وأضفت عليها حلّة بيضاء جذابة، واختار فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور، التي توثق هذا المشهد الشتوي، وجمعها في ألبوم خاص. 09.01.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109057832_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_fbd4b778f192fe742463850855801d93.jpg
موسكو
фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم, موسكو
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور
سائحتان تحملان مظلة خلال تساقط الثلوج في الساحة الحمراء وسط موسكو
سائحتان تحملان مظلة خلال تساقط الثلوج في الساحة الحمراء وسط موسكو
صورة توثق تساقط الثلوج في شوارع موسكو
رجل يُطعم الحمام أثناء تساقط الثلوج في موسكو
حافلة في أحد شوارع موسكو أثناء تساقط الثلوج
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور
أطفال يلعبون بالثلج في أجواء شتوية بالساحة الحمراء في العاصمة موسكو
أطفال يلعبون بالثلج في أجواء شتوية بالساحة الحمراء في العاصمة موسكو
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور
آليات مخصصة لإزالة الثلوج تعمل في أحد الشوارع الرئيسسية بموسكو
آليات مخصصة لإزالة الثلوج تعمل في أحد الشوارع الرئيسسية بموسكو
خلال قيام أحد العمال بإزالة الثلج من أحد شوارع موسكو
سكان يتجولون وسط الثلوج في الساحة الحمراء وسط موسكو
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور
صورة تظهر مجموعة من الأشخاص يسيرون في أحد شوارع موسكو وسط تساقط الثلوج
صورة تظهر مجموعة من الأشخاص يسيرون في أحد شوارع موسكو وسط تساقط الثلوج
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور
سائح أجنبي يسير في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو وسط تساقط الثلوج
سائح أجنبي يسير في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو وسط تساقط الثلوج