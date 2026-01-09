الثلوج تغطي موسكو وتكسو المدينة بالثوب الأبيض

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20260109/الثلوج-تغطي-موسكو-وتكسو-المدينة-بالثوب-الأبيض-1109057659.html
الثلوج تغطي موسكو وتكسو المدينة بالثوب الأبيض
الثلوج تغطي موسكو وتكسو المدينة بالثوب الأبيض
سبوتنيك عربي
09.01.2026
2026-01-09T14:47+0000
2026-01-09T14:47+0000
صور
روسيا
أخبار روسيا اليوم
موسكو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109057832_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_fbd4b778f192fe742463850855801d93.jpg
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109057832_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_69c8142c4b8b1f5264641259cfbccbd8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم, موسكو
фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم, موسكو

الثلوج تغطي موسكو وتكسو المدينة بالثوب الأبيض

14:47 GMT 09.01.2026
غطت الثلوج العاصمة الروسية موسكو، وأضفت عليها حلّة بيضاء جذابة، واختار فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور، التي توثق هذا المشهد الشتوي، وجمعها في ألبوم خاص.
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

سائحتان تحملان مظلة خلال تساقط الثلوج في الساحة الحمراء وسط موسكو

سائحتان تحملان مظلة خلال تساقط الثلوج في الساحة الحمراء وسط موسكو - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

سائحتان تحملان مظلة خلال تساقط الثلوج في الساحة الحمراء وسط موسكو

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة توثق تساقط الثلوج في شوارع موسكو

صورة توثق تساقط الثلوج في شوارع موسكو - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة توثق تساقط الثلوج في شوارع موسكو

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

رجل يُطعم الحمام أثناء تساقط الثلوج في موسكو

رجل يُطعم الحمام أثناء تساقط الثلوج في موسكو - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور

رجل يُطعم الحمام أثناء تساقط الثلوج في موسكو

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

حافلة في أحد شوارع موسكو أثناء تساقط الثلوج

حافلة في أحد شوارع موسكو أثناء تساقط الثلوج - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

حافلة في أحد شوارع موسكو أثناء تساقط الثلوج

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

أطفال يلعبون بالثلج في أجواء شتوية بالساحة الحمراء في العاصمة موسكو

أطفال يلعبون بالثلج في أجواء شتوية بالساحة الحمراء في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

أطفال يلعبون بالثلج في أجواء شتوية بالساحة الحمراء في العاصمة موسكو

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

آليات مخصصة لإزالة الثلوج تعمل في أحد الشوارع الرئيسسية بموسكو

آليات مخصصة لإزالة الثلوج تعمل في أحد الشوارع الرئيسسية بموسكو - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

آليات مخصصة لإزالة الثلوج تعمل في أحد الشوارع الرئيسسية بموسكو

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

خلال قيام أحد العمال بإزالة الثلج من أحد شوارع موسكو

خلال قيام أحد العمال بإزالة الثلج من أحد شوارع موسكو - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

خلال قيام أحد العمال بإزالة الثلج من أحد شوارع موسكو

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

سكان يتجولون وسط الثلوج في الساحة الحمراء وسط موسكو

سكان يتجولون وسط الثلوج في الساحة الحمراء وسط موسكو - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

سكان يتجولون وسط الثلوج في الساحة الحمراء وسط موسكو

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر مجموعة من الأشخاص يسيرون في أحد شوارع موسكو وسط تساقط الثلوج

صورة تظهر مجموعة من الأشخاص يسيرون في أحد شوارع موسكو وسط تساقط الثلوج - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر مجموعة من الأشخاص يسيرون في أحد شوارع موسكو وسط تساقط الثلوج

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

سائح أجنبي يسير في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو وسط تساقط الثلوج

سائح أجنبي يسير في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو وسط تساقط الثلوج - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

سائح أجنبي يسير في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو وسط تساقط الثلوج

