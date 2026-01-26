https://sarabic.ae/20260126/دميترييف-يوجه-نصحية-لعمدة-نيويورك-1109659180.html
دميترييف يوجه نصحية لعمدة نيويورك
نصح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، عمدة مدينة نيويورك، زهران...
وتابع: "لعل الخطوة التالية هي الاستفادة من تجربة موسكو في كيفية الحفاظ على الشوارع خالية من الثلوج بشكل فعال".
دميترييف يوجه نصحية لعمدة نيويورك
نصح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، عمدة مدينة نيويورك، زهران مامداني، بالاستفادة من تجربة موسكو في إزالة الثلوج من الشوارع.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "إن قيام مامداني بإزالة الثلوج بنفسه يعد فرصة رائعة لالتقاط الصور، ويستحق الثناء، إنه مثال حي على روح التعاون الجماعي".
وتابع: "لعل الخطوة التالية هي الاستفادة من تجربة موسكو في كيفية الحفاظ على الشوارع خالية من الثلوج بشكل فعال".
وتضرب الولايات المتحدة الأمريكية عاصفة ثلجية
قوية أدت إلى إلغاء وتأجيل آلاف الرحلات الجوية.
وحذّر وزير النقل شون دافي، من أن ما يصل إلى 240 مليون أمريكي قد يتأثرون بالعاصفة، بينما أعلنت العاصمة
واشنطن ونحو 20 ولاية أخرى حالة طوارئ.