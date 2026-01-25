https://sarabic.ae/20260125/مطار-رونالد-ريغان-الوطني-في-واشنطن-يلغي-جميع-رحلاته-فيديو-1109629744.html
مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن يلغي جميع رحلاته.. فيديو
مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن يلغي جميع رحلاته.. فيديو
رصد مقطع فيديو متداول لقطات من مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن تظهر المطار شبه خال، بينما تتوقف الطائرات في أماكنها وسط الثلوج. 25.01.2026, سبوتنيك عربي
وأفاد المركز الجوي للعاصمة الأمريكية بأنه تم إلغاء جميع الرحلات من وإلى المطار إلى أجل غير مسمى، بينما تشير تقديرات شركات الطيران إلى أن بعض الرحلات ربما يتم تسييرها غدا وفقا للظروف الجوية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وتضرب الولايات المتحدة الأمريكية عاصفة ثلجية قوية أدت إلى إلغاء وتأجيل آلاف الرحلات الجوية، وحذر وزير النقل شون دافي من أن ما يصل إلى 240 مليون أمريكي قد يتأثرون بالعاصفة، بينما أعلنت العاصمة واشنطن ونحو 20 ولاية أخرى حالة طوارئ.
