عدد الرحلات الملغاة والمتأخرة في الولايات المتحدة يتجاوز 10 آلاف رحلة بسبب تساقط الثلوج

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
عدد الرحلات الملغاة والمتأخرة في الولايات المتحدة يتجاوز 10 آلاف رحلة بسبب تساقط الثلوج
عدد الرحلات الملغاة والمتأخرة في الولايات المتحدة يتجاوز 10 آلاف رحلة بسبب تساقط الثلوج
أفادت بيانات صادرة عن خدمة تتبع الرحلات الجوية "فلايت أوير"، بأن عدد الرحلات الجوية الملغاة والمتأخرة في الولايات المتحدة الأمريكية، تجاوز 10 آلاف رحلة، على... 28.12.2025, سبوتنيك عربي
ووفقًا للبيانات، حتى الساعة 02:10 بتوقيت غرينتش، بلغ عدد الرحلات الملغاة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وإليها ومنها 999 رحلة، فيما وصل عدد الرحلات المتأخرة إلى 9,010 رحلات.وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن بعض مناطق مدينة نيويورك شهدت تساقط أكثر من 15 سنتيمترًا من الثلوج، فيما وصلت الكميات إلى نحو 25 سنتيمترًا في مناطق من ولاية نيويورك.من جهتها، أفادت شبكة "سي بي إس"، بأن تحذيرات الأحوال الجوية بمستويات متفاوتة طالت أكثر من 20 مليون شخص في أنحاء متفرقة من البلاد.
عدد الرحلات الملغاة والمتأخرة في الولايات المتحدة يتجاوز 10 آلاف رحلة بسبب تساقط الثلوج

أفادت بيانات صادرة عن خدمة تتبع الرحلات الجوية "فلايت أوير"، بأن عدد الرحلات الجوية الملغاة والمتأخرة في الولايات المتحدة الأمريكية، تجاوز 10 آلاف رحلة، على خلفية تساقط كثيف للثلوج في البلاد.
ووفقًا للبيانات، حتى الساعة 02:10 بتوقيت غرينتش، بلغ عدد الرحلات الملغاة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وإليها ومنها 999 رحلة، فيما وصل عدد الرحلات المتأخرة إلى 9,010 رحلات.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن بعض مناطق مدينة نيويورك شهدت تساقط أكثر من 15 سنتيمترًا من الثلوج، فيما وصلت الكميات إلى نحو 25 سنتيمترًا في مناطق من ولاية نيويورك.
من جهتها، أفادت شبكة "سي بي إس"، بأن تحذيرات الأحوال الجوية بمستويات متفاوتة طالت أكثر من 20 مليون شخص في أنحاء متفرقة من البلاد.
