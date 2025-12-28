https://sarabic.ae/20251228/عدد-الرحلات-الملغاة-والمتأخرة-في-الولايات-المتحدة-يتجاوز-10-آلاف-رحلة-بسبب-تساقط-الثلوج-1108652783.html
عدد الرحلات الملغاة والمتأخرة في الولايات المتحدة يتجاوز 10 آلاف رحلة بسبب تساقط الثلوج
أفادت بيانات صادرة عن خدمة تتبع الرحلات الجوية "فلايت أوير"، بأن عدد الرحلات الجوية الملغاة والمتأخرة في الولايات المتحدة الأمريكية، تجاوز 10 آلاف رحلة، على خلفية تساقط كثيف للثلوج في البلاد.
ووفقًا للبيانات، حتى الساعة 02:10 بتوقيت غرينتش، بلغ عدد الرحلات الملغاة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وإليها ومنها 999 رحلة، فيما وصل عدد الرحلات المتأخرة إلى 9,010 رحلات.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن بعض مناطق مدينة نيويورك
شهدت تساقط أكثر من 15 سنتيمترًا من الثلوج، فيما وصلت الكميات إلى نحو 25 سنتيمترًا في مناطق من ولاية نيويورك.
من جهتها، أفادت شبكة "سي بي إس"، بأن تحذيرات الأحوال الجوية بمستويات متفاوتة طالت أكثر من 20 مليون شخص في أنحاء متفرقة من البلاد.