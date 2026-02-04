عربي
موسكو: منفتحون على التعاون المتبادل المنفعة على طول الطريق البحري الشمالي
موسكو: منفتحون على التعاون المتبادل المنفعة على طول الطريق البحري الشمالي
أكد فلاديسلاف ماسلينيكوف، مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية وكبير المسؤولين الروس في مجلس المنطقة القطبية الشمالية، اليوم الأربعاء، أن "روسيا... 04.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-04T07:23+0000
2026-02-04T07:23+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقال ماسلينيكوف، لوكالة "سبوتنيك": "المنطقة القطبية الشمالية تتمتع بخصائص طبيعية ومناخية فريدة، وتوفر فرصًا في مجال النقل والخدمات اللوجستية، والتي تستغلها روسيا بنشاط من خلال تطوير الطريق البحري الشمالي وممر النقل عبر القطب الشمالي".وقال ماسلينيكوف، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك": "الغرب ينشط في استخدام العقوبات غير الشرعية لعرقلة تطويرالمنطقة القطبية الشمالية والتعاون الدولي في الشمال عمومًا. ويتسم نهج الدول الغربية الآن بالمواجهة وسيناريوهات استخدام القوة لضمان مصالحها".وتابع: "كل هذا، بطبيعة الحال، يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في القطب الشمالي، وتحويله إلى ساحة صراع جيوسياسي".بوتين: روسيا تكثف جهودها لتطوير أسطولها من كاسحات الجليد النووية
https://sarabic.ae/20260203/الخارجية-الروسية-المفاوضات-مع-الولايات-المتحدة-بالغة-التعقيد-وتجري-في-ظروف-صعبة-للغاية--1109947434.html
موسكو: منفتحون على التعاون المتبادل المنفعة على طول الطريق البحري الشمالي

© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
أكد فلاديسلاف ماسلينيكوف، مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية وكبير المسؤولين الروس في مجلس المنطقة القطبية الشمالية، اليوم الأربعاء، أن "روسيا منفتحة على التعاون المثمر على طول الطريق البحري الشمالي وأن الاهتمام به يتزايد".
وقال ماسلينيكوف، لوكالة "سبوتنيك": "المنطقة القطبية الشمالية تتمتع بخصائص طبيعية ومناخية فريدة، وتوفر فرصًا في مجال النقل والخدمات اللوجستية، والتي تستغلها روسيا بنشاط من خلال تطوير الطريق البحري الشمالي وممر النقل عبر القطب الشمالي".

وأضاف: "يتزايد الاهتمام الدولي بالتعاون مع روسيا في الشمال، بما في ذلك على طول طريق البحري الشمالي، وأن هناك دول تسعى اليوم إلى تنويع طرقها التجارية".

زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
الخارجية الروسية: المفاوضات مع الولايات المتحدة بالغة التعقيد وتجري في ظروف صعبة للغاية
أمس, 14:59 GMT
وقال ماسلينيكوف، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك": "الغرب ينشط في استخدام العقوبات غير الشرعية لعرقلة تطويرالمنطقة القطبية الشمالية والتعاون الدولي في الشمال عمومًا. ويتسم نهج الدول الغربية الآن بالمواجهة وسيناريوهات استخدام القوة لضمان مصالحها".

وقال: "إن المواجهة العسكرية السياسية في القطب الشمالي تتصاعد اليوم بتحريض من الدول الغربية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتزداد حدة ونطاق مناورات التحالف، ويتم استخدام العقوبات الأحادية الجانب بشكل مكثف، وبشكل عام، فإن نهج الدول الغربية يهيمن عليه عقلية المواجهة واستخدام القوة لضمان مصالحها".

وتابع: "كل هذا، بطبيعة الحال، يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في القطب الشمالي، وتحويله إلى ساحة صراع جيوسياسي".
بوتين: روسيا تكثف جهودها لتطوير أسطولها من كاسحات الجليد النووية
