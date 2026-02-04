https://sarabic.ae/20260204/موسكو-منفتحون-على-التعاون-المتبادل-المنفعة-على-طول-الطريق-البحري-الشمالي-1109965056.html
موسكو: منفتحون على التعاون المتبادل المنفعة على طول الطريق البحري الشمالي
موسكو: منفتحون على التعاون المتبادل المنفعة على طول الطريق البحري الشمالي
سبوتنيك عربي
أكد فلاديسلاف ماسلينيكوف، مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية وكبير المسؤولين الروس في مجلس المنطقة القطبية الشمالية، اليوم الأربعاء، أن "روسيا... 04.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-04T07:23+0000
2026-02-04T07:23+0000
2026-02-04T07:23+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقال ماسلينيكوف، لوكالة "سبوتنيك": "المنطقة القطبية الشمالية تتمتع بخصائص طبيعية ومناخية فريدة، وتوفر فرصًا في مجال النقل والخدمات اللوجستية، والتي تستغلها روسيا بنشاط من خلال تطوير الطريق البحري الشمالي وممر النقل عبر القطب الشمالي".وقال ماسلينيكوف، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك": "الغرب ينشط في استخدام العقوبات غير الشرعية لعرقلة تطويرالمنطقة القطبية الشمالية والتعاون الدولي في الشمال عمومًا. ويتسم نهج الدول الغربية الآن بالمواجهة وسيناريوهات استخدام القوة لضمان مصالحها".وتابع: "كل هذا، بطبيعة الحال، يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في القطب الشمالي، وتحويله إلى ساحة صراع جيوسياسي".بوتين: روسيا تكثف جهودها لتطوير أسطولها من كاسحات الجليد النووية
https://sarabic.ae/20260203/الخارجية-الروسية-المفاوضات-مع-الولايات-المتحدة-بالغة-التعقيد-وتجري-في-ظروف-صعبة-للغاية--1109947434.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
موسكو: منفتحون على التعاون المتبادل المنفعة على طول الطريق البحري الشمالي
أكد فلاديسلاف ماسلينيكوف، مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية وكبير المسؤولين الروس في مجلس المنطقة القطبية الشمالية، اليوم الأربعاء، أن "روسيا منفتحة على التعاون المثمر على طول الطريق البحري الشمالي وأن الاهتمام به يتزايد".
وقال ماسلينيكوف، لوكالة "سبوتنيك": "المنطقة القطبية الشمالية تتمتع بخصائص طبيعية ومناخية فريدة، وتوفر فرصًا في مجال النقل والخدمات اللوجستية
، والتي تستغلها روسيا بنشاط من خلال تطوير الطريق البحري الشمالي وممر النقل عبر القطب الشمالي".
وأضاف: "يتزايد الاهتمام الدولي بالتعاون مع روسيا في الشمال، بما في ذلك على طول طريق البحري الشمالي، وأن هناك دول تسعى اليوم إلى تنويع طرقها التجارية".
وقال ماسلينيكوف، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك": "الغرب ينشط في استخدام العقوبات غير الشرعية لعرقلة تطويرالمنطقة القطبية الشمالية
والتعاون الدولي في الشمال عمومًا. ويتسم نهج الدول الغربية الآن بالمواجهة وسيناريوهات استخدام القوة لضمان مصالحها".
وقال: "إن المواجهة العسكرية السياسية في القطب الشمالي تتصاعد اليوم بتحريض من الدول الغربية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتزداد حدة ونطاق مناورات التحالف، ويتم استخدام العقوبات الأحادية الجانب بشكل مكثف، وبشكل عام، فإن نهج الدول الغربية يهيمن عليه عقلية المواجهة واستخدام القوة لضمان مصالحها".
وتابع: "كل هذا، بطبيعة الحال، يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في القطب الشمالي، وتحويله إلى ساحة صراع جيوسياسي".