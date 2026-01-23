https://sarabic.ae/20260123/بوتين-روسيا-تكثف-جهودها-لتطوير-أسطولها-من-كاسحات-الجليد-النووية-1109563706.html
بوتين: روسيا تكثف جهودها لتطوير أسطولها من كاسحات الجليد النووية
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تكثّف العمل على زيادة قدرة كاسحات الجليد النووية.
وقال بوتين خلال اجتماع مع الطلاب في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا: "إذا كان هذا جليدًا بلا قيود، بسمك يصل إلى بضعة أمتار، فهذا مستوى من القوة لا تملكه أي دولة أخرى في العالم اليوم. ونحن، بالطبع، نكثّف هذا العمل (في بناء كاسحات الجليد النووية)".وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تكثف جهودها لتطوير أسطولها من كاسحات الجليد.وأشار بوتين في لقاء مع طلاب معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، متطرقاً إلى موضوع بناء كاسحة الجليد النووية "ليدر" في الشرق الأقصى الروسي: إلى أنه "يسير البناء بشكل طبيعي، وفق الجدول الزمني المحدد، وأنا واثق من أننا سنحصل على كاسحة الجليد هذه بحلول عام 2030 ".ووفقا للرئيس الروسي، فإن "تطوير الطريق البحري الشمالي مهم للغاية بالنسبة لنا وللتجارة الدولية واللوجستيات، لذا فإن أي بحث في هذا المجال يعدّ في غاية الأهمية".وقال بوتين: "لطالما كانت روسيا، حسناً، ليس دائماً، ولكن لعقود عديدة رائدة في استكشاف القطب الشمالي: على سبيل المثال نحن نبني كاسحات جليد، ليس لها مثيل في أي مكان آخر في العالم".وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، اليوم الجمعة، بأن روسيا أصبحت رائدة في العديد من مجالات الزراعة، لكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به في هذا المجال.وقال بوتين في اجتماع مع طلاب معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا:" لقد أصبحنا بالفعل رواداً في العديد من مجالات الزراعة، لكنني لن أتحدث عن ريادتنا في أسواق الحبوب الأجنبية الآن، ولكن لدينا بالتأكيد عمل يتعين علينا القيام به. هناك أمور كثيرة مهمة بالنسبة لنا بالتأكيد؛ فيجب أن نكون مستقلين تماماً. ولا يزال هناك عمل يتعين القيام به هنا".وقال بوتين خلال كلمة عبر الفيديو في مراسم الاحتفال ببدء بناء كاسحة الجليد النووية "ستالينغراد": "يسرني أن أرحب بكم وأهنئكم على هذا الحدث الهام والعظيم، ألا وهو البدء ببناء كاسحة جليد نووية جديدة في حوض بناء السفن في البلطيق، والتي ستطلق عليها اسم "ستالينغراد"".وأكد بوتين أن روسيا تعمل بشكل نشط ومتواصل على تطوير أسطولها الفريد من كاسحات الجليد، وتزويده بأحدث التكنولوجيات، قائلا: "تعمل روسيا اليوم بشكل نشط ومستمر على تطوير أسطولها الفريد من كاسحات الجليد، وتزويده بالتكنولوجيا الحديثة".
وقال بوتين خلال اجتماع مع الطلاب في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا: "إذا كان هذا جليدًا بلا قيود، بسمك يصل إلى بضعة أمتار، فهذا مستوى من القوة لا تملكه أي دولة أخرى في العالم اليوم. ونحن، بالطبع، نكثّف هذا العمل (في بناء كاسحات الجليد النووية)".
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تكثف جهودها لتطوير أسطولها من كاسحات الجليد.
وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين : "نحن، بالطبع، نكثف هذه الجهود (تطوير أسطول كاسحات الجليد)".
وأشار بوتين في لقاء مع طلاب معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، متطرقاً إلى موضوع بناء كاسحة الجليد النووية "ليدر" في الشرق الأقصى الروسي: إلى أنه "يسير البناء بشكل طبيعي، وفق الجدول الزمني المحدد، وأنا واثق من أننا سنحصل على كاسحة الجليد هذه بحلول عام 2030 ".
ووفقا للرئيس الروسي، فإن "تطوير الطريق البحري الشمالي مهم للغاية بالنسبة لنا وللتجارة الدولية واللوجستيات، لذا فإن أي بحث في هذا المجال يعدّ في غاية الأهمية".
وقال بوتين: "لطالما كانت روسيا، حسناً، ليس دائماً، ولكن لعقود عديدة رائدة في استكشاف القطب الشمالي: على سبيل المثال نحن نبني كاسحات جليد، ليس لها مثيل في أي مكان آخر في العالم".
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، اليوم الجمعة، بأن روسيا أصبحت رائدة في العديد من مجالات الزراعة، لكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به في هذا المجال.
وقال بوتين في اجتماع مع طلاب معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا:" لقد أصبحنا بالفعل رواداً في العديد من مجالات الزراعة، لكنني لن أتحدث عن ريادتنا في أسواق الحبوب الأجنبية الآن، ولكن لدينا بالتأكيد عمل يتعين علينا القيام به. هناك أمور كثيرة مهمة بالنسبة لنا بالتأكيد؛ فيجب أن نكون مستقلين تماماً. ولا يزال هناك عمل يتعين القيام به هنا".
وأعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، الإذن ببناء كاسحة الجليد النووية الجديدة تحت مسمى "ستالينغراد".
وقال بوتين خلال كلمة عبر الفيديو في مراسم الاحتفال ببدء بناء كاسحة الجليد النووية "ستالينغراد": "يسرني أن أرحب بكم وأهنئكم على هذا الحدث الهام والعظيم، ألا وهو البدء ببناء كاسحة جليد نووية جديدة في حوض بناء السفن في البلطيق
، والتي ستطلق عليها اسم "ستالينغراد"".
وأكد بوتين أن روسيا تعمل بشكل نشط ومتواصل على تطوير أسطولها الفريد من كاسحات الجلي
د، وتزويده بأحدث التكنولوجيات، قائلا: "تعمل روسيا اليوم بشكل نشط ومستمر على تطوير أسطولها الفريد من كاسحات الجليد، وتزويده بالتكنولوجيا الحديثة".