بوتين: روسيا تكثف جهودها لتطوير أسطولها من كاسحات الجليد النووية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كوشنر: وضعنا خطة طموحة لنزع سلاح حماس، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن عن موعد فتح معبر رفح بالاتجاهين
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وقال بوتين خلال اجتماع مع الطلاب في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا: "إذا كان هذا جليدًا بلا قيود، بسمك يصل إلى بضعة أمتار، فهذا مستوى من القوة لا تملكه أي دولة أخرى في العالم اليوم. ونحن، بالطبع، نكثّف هذا العمل (في بناء كاسحات الجليد النووية)".وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تكثف جهودها لتطوير أسطولها من كاسحات الجليد.وأشار بوتين في لقاء مع طلاب معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، متطرقاً إلى موضوع بناء كاسحة الجليد النووية "ليدر" في الشرق الأقصى الروسي: إلى أنه "يسير البناء بشكل طبيعي، وفق الجدول الزمني المحدد، وأنا واثق من أننا سنحصل على كاسحة الجليد هذه بحلول عام 2030 ".ووفقا للرئيس الروسي، فإن "تطوير الطريق البحري الشمالي مهم للغاية بالنسبة لنا وللتجارة الدولية واللوجستيات، لذا فإن أي بحث في هذا المجال يعدّ في غاية الأهمية".وقال بوتين: "لطالما كانت روسيا، حسناً، ليس دائماً، ولكن لعقود عديدة رائدة في استكشاف القطب الشمالي: على سبيل المثال نحن نبني كاسحات جليد، ليس لها مثيل في أي مكان آخر في العالم".وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، اليوم الجمعة، بأن روسيا أصبحت رائدة في العديد من مجالات الزراعة، لكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به في هذا المجال.وقال بوتين في اجتماع مع طلاب معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا:" لقد أصبحنا بالفعل رواداً في العديد من مجالات الزراعة، لكنني لن أتحدث عن ريادتنا في أسواق الحبوب الأجنبية الآن، ولكن لدينا بالتأكيد عمل يتعين علينا القيام به. هناك أمور كثيرة مهمة بالنسبة لنا بالتأكيد؛ فيجب أن نكون مستقلين تماماً. ولا يزال هناك عمل يتعين القيام به هنا".وقال بوتين خلال كلمة عبر الفيديو في مراسم الاحتفال ببدء بناء كاسحة الجليد النووية "ستالينغراد": "يسرني أن أرحب بكم وأهنئكم على هذا الحدث الهام والعظيم، ألا وهو البدء ببناء كاسحة جليد نووية جديدة في حوض بناء السفن في البلطيق، والتي ستطلق عليها اسم "ستالينغراد"".وأكد بوتين أن روسيا تعمل بشكل نشط ومتواصل على تطوير أسطولها الفريد من كاسحات الجليد، وتزويده بأحدث التكنولوجيات، قائلا: "تعمل روسيا اليوم بشكل نشط ومستمر على تطوير أسطولها الفريد من كاسحات الجليد، وتزويده بالتكنولوجيا الحديثة".
بوتين: روسيا تكثف جهودها لتطوير أسطولها من كاسحات الجليد النووية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تكثّف العمل على زيادة قدرة كاسحات الجليد النووية.
وقال بوتين خلال اجتماع مع الطلاب في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا: "إذا كان هذا جليدًا بلا قيود، بسمك يصل إلى بضعة أمتار، فهذا مستوى من القوة لا تملكه أي دولة أخرى في العالم اليوم. ونحن، بالطبع، نكثّف هذا العمل (في بناء كاسحات الجليد النووية)".
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تكثف جهودها لتطوير أسطولها من كاسحات الجليد.

وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين : "نحن، بالطبع، نكثف هذه الجهود (تطوير أسطول كاسحات الجليد)".

وأشار بوتين في لقاء مع طلاب معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، متطرقاً إلى موضوع بناء كاسحة الجليد النووية "ليدر" في الشرق الأقصى الروسي: إلى أنه "يسير البناء بشكل طبيعي، وفق الجدول الزمني المحدد، وأنا واثق من أننا سنحصل على كاسحة الجليد هذه بحلول عام 2030 ".
ووفقا للرئيس الروسي، فإن "تطوير الطريق البحري الشمالي مهم للغاية بالنسبة لنا وللتجارة الدولية واللوجستيات، لذا فإن أي بحث في هذا المجال يعدّ في غاية الأهمية".
وقال بوتين: "لطالما كانت روسيا، حسناً، ليس دائماً، ولكن لعقود عديدة رائدة في استكشاف القطب الشمالي: على سبيل المثال نحن نبني كاسحات جليد، ليس لها مثيل في أي مكان آخر في العالم".
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، اليوم الجمعة، بأن روسيا أصبحت رائدة في العديد من مجالات الزراعة، لكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به في هذا المجال.
وقال بوتين في اجتماع مع طلاب معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا:" لقد أصبحنا بالفعل رواداً في العديد من مجالات الزراعة، لكنني لن أتحدث عن ريادتنا في أسواق الحبوب الأجنبية الآن، ولكن لدينا بالتأكيد عمل يتعين علينا القيام به. هناك أمور كثيرة مهمة بالنسبة لنا بالتأكيد؛ فيجب أن نكون مستقلين تماماً. ولا يزال هناك عمل يتعين القيام به هنا".

وأعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، الإذن ببناء كاسحة الجليد النووية الجديدة تحت مسمى "ستالينغراد".

وقال بوتين خلال كلمة عبر الفيديو في مراسم الاحتفال ببدء بناء كاسحة الجليد النووية "ستالينغراد": "يسرني أن أرحب بكم وأهنئكم على هذا الحدث الهام والعظيم، ألا وهو البدء ببناء كاسحة جليد نووية جديدة في حوض بناء السفن في البلطيق، والتي ستطلق عليها اسم "ستالينغراد"".
وأكد بوتين أن روسيا تعمل بشكل نشط ومتواصل على تطوير أسطولها الفريد من كاسحات الجليد، وتزويده بأحدث التكنولوجيات، قائلا: "تعمل روسيا اليوم بشكل نشط ومستمر على تطوير أسطولها الفريد من كاسحات الجليد، وتزويده بالتكنولوجيا الحديثة".
