بوتين: روسيا هي الدولة الوحيدة في العالم القادرة على إنتاج كاسحات الجليد النووية الموثوقة
11:50 GMT 18.11.2025 (تم التحديث: 11:57 GMT 18.11.2025)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا هي الدولة الوحيدة في العالم القادرة على إنتاج كاسحات الجليد النووية الموثوقة وبكميات كبيرة، مشيرا إلى أن بناء كاسحات الجليد النووية في روسيا يعتمد على التقنيات المحلية.
وقال بوتين خلال مراسم بدء بناء كاسحة الجليد النووية "ستالينغراد": "روسيا اليوم هي الدولة الوحيدة في العالم القادرة على إنتاج وبناء كاسحات جليد نووية قوية وموثوقة بكميات كبيرة".
وأضاف: "روسيا ستواصل توسيع أسطولها من كاسحات الجليد وتطوير بناء السفن رغم التحديات الحالية".
وأكد بوتين أن بناء كاسحات الجليد النووية في روسيا يعتمد على التقنيات المحلية.
وقال: "نثق بأن بناء كاسحات الجليد النووية "تشوكوتكا" و"لينينغراد" سيسير بسلاسة وسينتهي في الموعد المحدد".
وأعرب بوتين عن ثقته بأن كاسحة الجليد النووية الجديدة "ستالينغراد" ستحمل هذا الاسم التاريخي بكل استحقاق وستصبح رمزا لموهبة الشعب الروسي وقدرته الإبداعية.
وقال: "أنا واثق من أن كاسحة الجليد الجديدة "ستالينغراد" ستحمل هذا الاسم الفخور بكل فخر. فهي تعمل في ظروف القطب الشمالي القاسية، وتشق طريقها عبر الجليد، وستصبح رمزا آخر لموهبة شعبنا وقوته وطاقته الإبداعية، وقدرته على وضع وتنفيذ أكثر الخطط جرأة، والمثابرة في أصعب الأوقات".
وأكد بوتين أن روسيا ستواصل توسيع أسطولها من كاسحات الجليد وتطوير بناء السفن رغم التحديات الحالية.
وأوضح بوتين أنه من المهم مواصلة تعزيز موقف روسيا في المنطقة القطبية الشمالية وتحقيق إمكاناتها اللوجستية بشكل كامل.