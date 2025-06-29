https://sarabic.ae/20250629/بوتين-زيادة-عدد-كاسحات-الجليد-النووية-يشكل-أولوية-لروسيا-1102171485.html
بوتين: زيادة عدد كاسحات الجليد النووية يشكل أولوية لروسيا
بوتين: زيادة عدد كاسحات الجليد النووية يشكل أولوية لروسيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بأن تعزيز مجموعة كاسحات الجليد النووية يشكل أولوية لروسيا، وذلك لضمان الملاحة على مدار العام عبر الممر القطبي... 29.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-29T06:29+0000
2025-06-29T06:29+0000
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وقال بوتين بمناسبة "يوم بناة السفن": "أصدقائي الأعزاء! أهنئكم بمناسبة عيد بناء السفن... يواجه قطاع بناء السفن اليوم مهامًا واسعة النطاق وعاجلة، منها: تحديث القدرات الإنتاجية الحالية ونشرها، وتطوير وإتقان التكنولوجيات التنافسية، وتعميق التعاون الدولي، وتدريب الكوادر المؤهلة".وأشار الرئيس إلى أن من الأولويات الخاصة زيادة عدد كاسحات الجليد النووية اللازمة للملاحة على مدار العام على طول ممر النقل عبر القطب الشمالي وطريق بحر الشمال. ويتوقع أن تسهم شركة بناء السفن المتحدة، إلى جانب شركات ومؤسسات أخرى، إسهامًا كبيرًا في هذا العمل المنهجي الضخم.وأضاف: "لقد عمل دائمًا في مكاتب التصميم وأحواض بناء السفن من كالينينغراد إلى فلاديفوستوك محترفون حقيقيون وذوو خبرة، حيث قاموا بإنشاء السفن الحربية والسفن المدنية لأغراض مختلفة: البضائع والركاب وصيد الأسماك والأبحاث".وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجيهاته باتخاذ قرار، في موعد أقصاه عام 2026، ببدء بناء كاسحتي جليد نوويتين عالميتين متتاليتين.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 27 مارس/آذار، أن الأسطول الشمالي الروسي هو الأقوى، مشيرًا إلى أن مدينة مورمانسك تقوم بدور حاسم في تنمية القطب الشمالي ككل.بوتين: الأسطول الشمالي الروسي هو الأقوىغواصات روسية تخترق جليد القطب الشمالي في عيد "حراس تحت المياه" بوتين: روسيا لن تسمح بالتعدي على سيادتها وستحمي مصالحها
https://sarabic.ae/20250517/بوتين-يوعز-ببناء-كاسحات-جليد-نووية-جديدة-بحلول-عام-2026-1100675360.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار القطب الشمالي
روسيا, سلاح روسيا, أخبار القطب الشمالي
بوتين: زيادة عدد كاسحات الجليد النووية يشكل أولوية لروسيا
06:29 GMT 29.06.2025 (تم التحديث: 06:45 GMT 29.06.2025)
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بأن تعزيز مجموعة كاسحات الجليد النووية يشكل أولوية لروسيا، وذلك لضمان الملاحة على مدار العام عبر الممر القطبي وطريق البحر الشمالي.
وقال بوتين بمناسبة "يوم بناة السفن": "أصدقائي الأعزاء! أهنئكم بمناسبة عيد بناء السفن... يواجه قطاع بناء السفن اليوم مهامًا واسعة النطاق وعاجلة، منها: تحديث القدرات الإنتاجية الحالية ونشرها، وتطوير وإتقان التكنولوجيات التنافسية، وتعميق التعاون الدولي، وتدريب الكوادر المؤهلة".
وتابع: "يعد حل هذه المهام بالغ الأهمية لضمان أمن الحدود البحرية لروسيا، والتنمية الشاملة والمتوازنة للأسطول".
وأشار الرئيس إلى أن من الأولويات الخاصة زيادة عدد كاسحات الجليد النووية اللازمة للملاحة على مدار العام على طول ممر النقل عبر القطب الشمالي وطريق بحر الشمال. ويتوقع أن تسهم شركة بناء السفن المتحدة، إلى جانب شركات ومؤسسات أخرى، إسهامًا كبيرًا في هذا العمل المنهجي الضخم.
وأكد بوتين أن تطوير صناعة بناء السفن كان له تأثير كبير على تطور روسيا كقوة بحرية، وفتح فرصا واسعة لتعزيز إمكاناتها الاقتصادية والصناعية والدفاعية والعلمية، ودخلت أسماء وإنجازات شركات بناء السفن المحلية المتميزة إلى الأبد في تاريخ البلاد.
وأضاف: "لقد عمل دائمًا في مكاتب التصميم وأحواض بناء السفن من كالينينغراد إلى فلاديفوستوك محترفون حقيقيون وذوو خبرة، حيث قاموا بإنشاء السفن الحربية والسفن المدنية لأغراض مختلفة: البضائع والركاب وصيد الأسماك والأبحاث".
وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجيهاته باتخاذ قرار، في موعد أقصاه عام 2026، ببدء بناء كاسحتي جليد نوويتين عالميتين متتاليتين.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 27 مارس/آذار، أن الأسطول الشمالي الروسي هو الأقوى، مشيرًا إلى أن مدينة مورمانسك تقوم بدور حاسم في تنمية القطب الشمالي ككل.