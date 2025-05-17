https://sarabic.ae/20250517/بوتين-يوعز-ببناء-كاسحات-جليد-نووية-جديدة-بحلول-عام-2026-1100675360.html
بوتين يوعز ببناء كاسحات جليد نووية جديدة بحلول عام 2026
بوتين يوعز ببناء كاسحات جليد نووية جديدة بحلول عام 2026
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجيهاته باتخاذ قرار، في موعد أقصاه عام 2026، ببدء بناء كاسحتي جليد نوويتين عالميتين متتاليتين. 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T15:06+0000
2025-05-17T15:06+0000
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ونُشرت قائمة التعليمات، التي أعقبت زيارة العمل التي قام بها الرئيس الروسي إلى مورمانسك في 27مارس/آذار، على موقع الكرملين الإلكتروني.وتنص قائمة التعليمات على: "ضمان تشكيل أسطول كاسحات الجليد اللازم للفترة حتى عام 2035 وللفترة طويلة الأمد حتى عام 2050، بعد تحديد مصادر تمويل الأنشطة ذات الصلة، واتخاذ قرار، في موعد أقصاه عام 2026، ببدء بناء كاسحتي الجليد النوويتين العالميتين السابع والثامن من مشروع 22220 (مع مراعاة التمويل المشترك من مخصصات الميزانية الفيدرالية بنسبة 50% على الأقل من تكلفة بنائهما طوال فترة البناء)".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 27 مارس، أن الأسطول الشمالي الروسي هو الأقوى، مشيرًا إلى أن مدينة مورمانسك تقوم بدور حاسم في تنمية القطب الشمالي ككل.وأضاف بوتين: "مورمانسك هي الميناء الرئيسي لأسطول كاسحات الجليد النووية الروسي، وكما هو معروف، فهي تلعب دورا حاسما في تطوير طرق الشحن في القطب الشمالي والقطب الشمالي ككل".
https://sarabic.ae/20250319/غواصات-روسية-تخترق-جليد-القطب-الشمالي-في-عيد-حراس-تحت-المياه--1098762684.html
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روسيا, العالم
بوتين يوعز ببناء كاسحات جليد نووية جديدة بحلول عام 2026
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجيهاته باتخاذ قرار، في موعد أقصاه عام 2026، ببدء بناء كاسحتي جليد نوويتين عالميتين متتاليتين.
ونُشرت قائمة التعليمات، التي أعقبت زيارة العمل التي قام بها الرئيس الروسي إلى مورمانسك في 27مارس/آذار، على موقع الكرملين الإلكتروني.
وتنص قائمة التعليمات على: "ضمان تشكيل أسطول كاسحات الجليد اللازم للفترة حتى عام 2035 وللفترة طويلة الأمد حتى عام 2050، بعد تحديد مصادر تمويل الأنشطة ذات الصلة، واتخاذ قرار، في موعد أقصاه عام 2026، ببدء بناء كاسحتي الجليد النوويتين العالميتين السابع والثامن من مشروع 22220 (مع مراعاة التمويل المشترك من مخصصات الميزانية الفيدرالية بنسبة 50% على الأقل من تكلفة بنائهما طوال فترة البناء)".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 27 مارس، أن الأسطول الشمالي الروسي هو الأقوى، مشيرًا إلى أن مدينة مورمانسك تقوم بدور حاسم في تنمية القطب الشمالي ككل.
وقال بوتين خلال اجتماع بشأن تطوير منطقة القطب الشمالي الروسي وممر النقل في القطب الشمالي: "يتمركز أسطولنا الشمالي الأقوى على شبه جزيرة كولا (أقصى شمال روسيا في مورمانسك)، مما يضمن أمن حدود القطب الشمالي لروسيا".
وأضاف بوتين: "مورمانسك هي الميناء الرئيسي لأسطول كاسحات الجليد النووية الروسي، وكما هو معروف، فهي تلعب دورا حاسما في تطوير طرق الشحن في القطب الشمالي والقطب الشمالي ككل".