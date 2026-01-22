بوتين: الجيش الروسي يجب أن يكون مجهزا بتكنولوجيا ذكية تعتمد على حلول خاصة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260122/بوتين-الجيش-الروسي-يجب-أن-يكون-مجهزا-بتكنولوجيا-ذكية-تعتمد-على-حلول-خاصة-1109533223.html
بوتين: الجيش الروسي يجب أن يكون مجهزا بتكنولوجيا ذكية تعتمد على حلول خاصة
بوتين: الجيش الروسي يجب أن يكون مجهزا بتكنولوجيا ذكية تعتمد على حلول خاصة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأنه ينبغي تزويد الجيش الروسي بتكنولوجيا ذكية تعتمد على حلول خاصة. 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T17:50+0000
2026-01-22T17:50+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/09/1107977152_0:0:2341:1318_1920x0_80_0_0_db0cfe647babffeecad65280db4b2a2b.jpg
وقال بوتين: "من الواضح، أن الجيش الروسي يجب أن يجهز بتقنيات ذكية تعتمد على حلولنا الخاصة"، مضيفا أن على روسيا أن تُكثّف جهودها لإنشاء منصة محلية للإلكترونيات الدقيقة.وأشار بوتين خلال اجتماع حول تطوير الإلكترونيات المتكاملة إلى أنه "يجب علينا تكثيف الجهود لإنشاء منصة تكنولوجية محلية في مجال الإلكترونيات الدقيقة".وأكد بوتين أن "جميع الأسلحة الحديثة، وخاصة بعيدة المدى تتطلب بشكل متزايد كفاءة عالية لمكوناتها الإلكترونية".وقال بوتين خلال اجتماع حول الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة: "سنعقد اليوم اجتماعاً آخر مخصصاً للتطورات في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. ويأتي اجتماعنا عشية العام الجديد، وهو الموعد التقليدي لمراجعة نتائج الاجتماع الموسع لمجلس وزارة الدفاع. وقد ناقش وزير الدفاع بالتفصيل النتائج التي تحققت في عام 2025، وكذلك فعل رئيس الأركان العامة. وسنركز اليوم على الوضع الراهن على طول خط التماس القتالي".وقام رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة فاليري غيراسيموف وقادة مجموعات القوات بتقديم تقرير إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة حول الوضع في منطقة العمليات الخاصة.وقال غيراسيموف في تقريره الذي قدمه إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "تتقدم قوات التجمعات المشتركة، عمليا، على كل الجبهة وتتقدم الوحدات والتشكيلات بنجاح، مستهدفة العدو، إلى عمق دفاعاته".وتابع غيراسيموف: "لا يشن العدو أي هجمات فعالة. لقد ركز جهوده على تعزيز دفاعاته، ويحاول إبطاء وتيرة تقدمنا ​​من خلال شن هجمات مضادة في مناطق محددة واستخدام الطائرات المسيّرة بكثافة".وتابع: "القوات المسلحة الروسية تتقدم بنشاط في مدينة كراسني ليمان، وتم الانتهاء من تحرير بلدتي بوغوسلافكا وديبروفا، والقوات المسلحة الروسية تواصل تحرير بلدة كونستانتينوفكا".
https://sarabic.ae/20260122/الجيش-الروسي-يستهدف-منشآت-الطاقة-الرافدة-لعمليات-قوات-كييف-بضربات-دقيقة--وزارة-الدفاع-1109504861.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/09/1107977152_250:0:2283:1525_1920x0_80_0_0_364a66798653b13d427f2dd7d9ba589a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين: الجيش الروسي يجب أن يكون مجهزا بتكنولوجيا ذكية تعتمد على حلول خاصة

17:50 GMT 22.01.2026
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأنه ينبغي تزويد الجيش الروسي بتكنولوجيا ذكية تعتمد على حلول خاصة.
وقال بوتين: "من الواضح، أن الجيش الروسي يجب أن يجهز بتقنيات ذكية تعتمد على حلولنا الخاصة"، مضيفا أن على روسيا أن تُكثّف جهودها لإنشاء منصة محلية للإلكترونيات الدقيقة.
وأشار بوتين خلال اجتماع حول تطوير الإلكترونيات المتكاملة إلى أنه "يجب علينا تكثيف الجهود لإنشاء منصة تكنولوجية محلية في مجال الإلكترونيات الدقيقة".
وأكد بوتين أن "جميع الأسلحة الحديثة، وخاصة بعيدة المدى تتطلب بشكل متزايد كفاءة عالية لمكوناتها الإلكترونية".
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، اجتماعا لبحث الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
وقال بوتين خلال اجتماع حول الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة: "سنعقد اليوم اجتماعاً آخر مخصصاً للتطورات في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. ويأتي اجتماعنا عشية العام الجديد، وهو الموعد التقليدي لمراجعة نتائج الاجتماع الموسع لمجلس وزارة الدفاع. وقد ناقش وزير الدفاع بالتفصيل النتائج التي تحققت في عام 2025، وكذلك فعل رئيس الأركان العامة. وسنركز اليوم على الوضع الراهن على طول خط التماس القتالي".
وقام رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة فاليري غيراسيموف وقادة مجموعات القوات بتقديم تقرير إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة حول الوضع في منطقة العمليات الخاصة.
تجربة ناجحة لاختبار صاروخ سارمات باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
الجيش الروسي يستهدف منشآت الطاقة الرافدة لعمليات قوات كييف بضربات دقيقة- وزارة الدفاع
10:10 GMT
وقال غيراسيموف في تقريره الذي قدمه إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "تتقدم قوات التجمعات المشتركة، عمليا، على كل الجبهة وتتقدم الوحدات والتشكيلات بنجاح، مستهدفة العدو، إلى عمق دفاعاته".
وتابع غيراسيموف: "لا يشن العدو أي هجمات فعالة. لقد ركز جهوده على تعزيز دفاعاته، ويحاول إبطاء وتيرة تقدمنا ​​من خلال شن هجمات مضادة في مناطق محددة واستخدام الطائرات المسيّرة بكثافة".
وأضاف: "القوات المسلحة الروسية حررت أكثر من 700 كيلومتر مربع خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا في ديسمبر/كانون الأول، وخلال عام 2025، أصبحت 6460 كيلومترا مربعا من الأراضي في المجمل و334 بلدة تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية".
وتابع: "القوات المسلحة الروسية تتقدم بنشاط في مدينة كراسني ليمان، وتم الانتهاء من تحرير بلدتي بوغوسلافكا وديبروفا، والقوات المسلحة الروسية تواصل تحرير بلدة كونستانتينوفكا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала