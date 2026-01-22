https://sarabic.ae/20260122/بوتين-الجيش-الروسي-يجب-أن-يكون-مجهزا-بتكنولوجيا-ذكية-تعتمد-على-حلول-خاصة-1109533223.html
بوتين: الجيش الروسي يجب أن يكون مجهزا بتكنولوجيا ذكية تعتمد على حلول خاصة
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأنه ينبغي تزويد الجيش الروسي بتكنولوجيا ذكية تعتمد على حلول خاصة. 22.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال بوتين: "من الواضح، أن الجيش الروسي يجب أن يجهز بتقنيات ذكية تعتمد على حلولنا الخاصة"، مضيفا أن على روسيا أن تُكثّف جهودها لإنشاء منصة محلية للإلكترونيات الدقيقة.وأشار بوتين خلال اجتماع حول تطوير الإلكترونيات المتكاملة إلى أنه "يجب علينا تكثيف الجهود لإنشاء منصة تكنولوجية محلية في مجال الإلكترونيات الدقيقة".وأكد بوتين أن "جميع الأسلحة الحديثة، وخاصة بعيدة المدى تتطلب بشكل متزايد كفاءة عالية لمكوناتها الإلكترونية".وقال بوتين خلال اجتماع حول الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة: "سنعقد اليوم اجتماعاً آخر مخصصاً للتطورات في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. ويأتي اجتماعنا عشية العام الجديد، وهو الموعد التقليدي لمراجعة نتائج الاجتماع الموسع لمجلس وزارة الدفاع. وقد ناقش وزير الدفاع بالتفصيل النتائج التي تحققت في عام 2025، وكذلك فعل رئيس الأركان العامة. وسنركز اليوم على الوضع الراهن على طول خط التماس القتالي".وقام رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة فاليري غيراسيموف وقادة مجموعات القوات بتقديم تقرير إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة حول الوضع في منطقة العمليات الخاصة.وقال غيراسيموف في تقريره الذي قدمه إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "تتقدم قوات التجمعات المشتركة، عمليا، على كل الجبهة وتتقدم الوحدات والتشكيلات بنجاح، مستهدفة العدو، إلى عمق دفاعاته".وتابع غيراسيموف: "لا يشن العدو أي هجمات فعالة. لقد ركز جهوده على تعزيز دفاعاته، ويحاول إبطاء وتيرة تقدمنا من خلال شن هجمات مضادة في مناطق محددة واستخدام الطائرات المسيّرة بكثافة".وتابع: "القوات المسلحة الروسية تتقدم بنشاط في مدينة كراسني ليمان، وتم الانتهاء من تحرير بلدتي بوغوسلافكا وديبروفا، والقوات المسلحة الروسية تواصل تحرير بلدة كونستانتينوفكا".
وقال بوتين: "من الواضح، أن الجيش الروسي يجب أن يجهز بتقنيات ذكية تعتمد على حلولنا الخاصة"، مضيفا أن على روسيا أن تُكثّف جهودها لإنشاء منصة محلية للإلكترونيات الدقيقة.
وأشار بوتين خلال اجتماع حول تطوير الإلكترونيات المتكاملة إلى أنه "يجب علينا تكثيف الجهود لإنشاء منصة تكنولوجية محلية في مجال الإلكترونيات الدقيقة".
وأكد بوتين أن "جميع الأسلحة الحديثة، وخاصة بعيدة المدى تتطلب بشكل متزايد كفاءة عالية لمكوناتها الإلكترونية".
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، اجتماعا لبحث الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
وقال بوتين خلال اجتماع حول الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة: "سنعقد اليوم اجتماعاً آخر مخصصاً للتطورات في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. ويأتي اجتماعنا عشية العام الجديد، وهو الموعد التقليدي لمراجعة نتائج الاجتماع الموسع لمجلس وزارة الدفاع. وقد ناقش وزير الدفاع بالتفصيل النتائج التي تحققت في عام 2025، وكذلك فعل رئيس الأركان العامة. وسنركز اليوم على الوضع الراهن على طول خط التماس القتالي".
وقام رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة فاليري غيراسيموف وقادة مجموعات القوات بتقديم تقرير إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة حول الوضع في منطقة العمليات الخاصة.
وقال غيراسيموف في تقريره الذي قدمه إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "تتقدم قوات التجمعات المشتركة، عمليا، على كل الجبهة وتتقدم الوحدات والتشكيلات بنجاح، مستهدفة العدو، إلى عمق دفاعاته".
وتابع غيراسيموف: "لا يشن العدو أي هجمات فعالة. لقد ركز جهوده على تعزيز دفاعاته، ويحاول إبطاء وتيرة تقدمنا من خلال شن هجمات مضادة في مناطق محددة واستخدام الطائرات المسيّرة بكثافة".
وأضاف: "القوات المسلحة الروسية حررت أكثر من 700 كيلومتر مربع خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا في ديسمبر/كانون الأول، وخلال عام 2025، أصبحت 6460 كيلومترا مربعا من الأراضي في المجمل و334 بلدة تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية".
وتابع: "القوات المسلحة الروسية تتقدم بنشاط في مدينة كراسني ليمان، وتم الانتهاء من تحرير بلدتي بوغوسلافكا وديبروفا، والقوات المسلحة الروسية تواصل تحرير بلدة كونستانتينوفكا".