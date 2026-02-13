الكرملين: روسيا الدولة الوحيدة التي قررت تخصيص مليار دولار لمساعدة غزة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الكرملين: روسيا الدولة الوحيدة التي قررت تخصيص مليار دولار لمساعدة غزة
الكرملين: روسيا الدولة الوحيدة التي قررت تخصيص مليار دولار لمساعدة غزة
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا لا تزال الدولة الوحيدة التي قررت تخصيص مليار دولار كمساعدات لفلسطين، ومن المهم عدم نسيان هذا. 13.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-13T10:12+0000
2026-02-13T10:12+0000
روسيا
العالم
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0b/16/1047270536_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_ab798fba779fc4910141be43da6a15d5.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "روسيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي قررت تخصيص مليار دولار كمساعدات لفلسطين. وهذا أمر بالغ الأهمية، ويجب ألا ننسى هذا".سبق أن صرّح الرئيس فلاديمير بوتين، أن روسيا مستعدة للمساهمة بمليار دولار من أصولها المجمدة سابقاً إلى "مجلس السلام" الذي يتم إنشاؤه بمبادرة من ترامب لإعادة إعمار قطاع غزة وحل القضية الفلسطينية. ووصف ترامب هذا المقترح بأنه فكرة مثيرة للاهتمام.وكان قد أكد بيسكوف، في وقت سابق، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيناقش مع نظيره الفلسطيني محمود عباس مسألة تخصيص مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة، لأغراض إنسانية في إطار "مجلس السلام". وتضمّ قائمة المدعوين دولًا من مختلف المناطق، من أستراليا إلى اليابان، بالإضافة إلى روسيا وبيلاروسيا.لن يكون لروسيا تمثيل في الاجتماع الأول لمجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن موقفها منه لا يزال قيد الدراسة، وفقًا لما صرحت به المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا. وشهد منتدى "دافوس"، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.موسكو: الخارجية الروسية تدرس مبادرة ترامب بإنشاء "مجلس سلام" بتوجيه من بوتينترامب: عرض بوتين بتحويل مليار دولار إلى "مجلس السلام" مثير للاهتمام
الكرملين: روسيا الدولة الوحيدة التي قررت تخصيص مليار دولار لمساعدة غزة

10:12 GMT 13.02.2026
© Sputnik . Alexey Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين داخل قصر الكرملين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين داخل قصر الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
© Sputnik . Alexey Druzhinin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا لا تزال الدولة الوحيدة التي قررت تخصيص مليار دولار كمساعدات لفلسطين، ومن المهم عدم نسيان هذا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "روسيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي قررت تخصيص مليار دولار كمساعدات لفلسطين. وهذا أمر بالغ الأهمية، ويجب ألا ننسى هذا".

وأضاف: "على عكس مينسك، لم نحدد موقفنا بعد بشأن "مجلس السلام"، ولا تزال وزارة الخارجية تعالج هذه القضية، بالتعاون مع شركائنا وحلفائنا، وتحاول معالجة هذا الأمر".

سبق أن صرّح الرئيس فلاديمير بوتين، أن روسيا مستعدة للمساهمة بمليار دولار من أصولها المجمدة سابقاً إلى "مجلس السلام" الذي يتم إنشاؤه بمبادرة من ترامب لإعادة إعمار قطاع غزة وحل القضية الفلسطينية. ووصف ترامب هذا المقترح بأنه فكرة مثيرة للاهتمام.
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
الكرملين: بوتين يناقش مع عباس تخصيص مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة لأغراض إنسانية
22 يناير, 10:02 GMT
وكان قد أكد بيسكوف، في وقت سابق، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيناقش مع نظيره الفلسطيني محمود عباس مسألة تخصيص مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة، لأغراض إنسانية في إطار "مجلس السلام".

وجّهت الإدارة الرئاسية الأمريكية دعواتٍ إلى رؤساء دولٍ من نحو خمسين دولة للمشاركة في "مجلس السلام" بشأن غزة، وأعلنوا استلامهم دعوة الرئيس الأمريكي.

وتضمّ قائمة المدعوين دولًا من مختلف المناطق، من أستراليا إلى اليابان، بالإضافة إلى روسيا وبيلاروسيا.
نهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
موسكو: لن يكون لروسيا تمثيل في جلسة "مجلس السلام" الذي يرأسه ترامب
أمس, 09:00 GMT
لن يكون لروسيا تمثيل في الاجتماع الأول لمجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن موقفها منه لا يزال قيد الدراسة، وفقًا لما صرحت به المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا.

ويرأس المجلس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعتزم، بحسب تقارير إعلامية، وسيعقد الاجتماع الأول للقادة في 19 فبراير/شباط في واشنطن.

وشهد منتدى "دافوس"، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.
موسكو: الخارجية الروسية تدرس مبادرة ترامب بإنشاء "مجلس سلام" بتوجيه من بوتين
ترامب: عرض بوتين بتحويل مليار دولار إلى "مجلس السلام" مثير للاهتمام
