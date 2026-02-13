https://sarabic.ae/20260213/الكرملين-روسيا-الدولة-الوحيدة-التي-قررت-تخصيص-مليار-دولار-لمساعدة-غزة-1110325150.html

الكرملين: روسيا الدولة الوحيدة التي قررت تخصيص مليار دولار لمساعدة غزة

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا لا تزال الدولة الوحيدة التي قررت تخصيص مليار دولار كمساعدات لفلسطين، ومن المهم عدم نسيان هذا. 13.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف للصحفيين: "روسيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي قررت تخصيص مليار دولار كمساعدات لفلسطين. وهذا أمر بالغ الأهمية، ويجب ألا ننسى هذا".سبق أن صرّح الرئيس فلاديمير بوتين، أن روسيا مستعدة للمساهمة بمليار دولار من أصولها المجمدة سابقاً إلى "مجلس السلام" الذي يتم إنشاؤه بمبادرة من ترامب لإعادة إعمار قطاع غزة وحل القضية الفلسطينية. ووصف ترامب هذا المقترح بأنه فكرة مثيرة للاهتمام.وكان قد أكد بيسكوف، في وقت سابق، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيناقش مع نظيره الفلسطيني محمود عباس مسألة تخصيص مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة، لأغراض إنسانية في إطار "مجلس السلام". وتضمّ قائمة المدعوين دولًا من مختلف المناطق، من أستراليا إلى اليابان، بالإضافة إلى روسيا وبيلاروسيا.لن يكون لروسيا تمثيل في الاجتماع الأول لمجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن موقفها منه لا يزال قيد الدراسة، وفقًا لما صرحت به المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا. وشهد منتدى "دافوس"، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.موسكو: الخارجية الروسية تدرس مبادرة ترامب بإنشاء "مجلس سلام" بتوجيه من بوتينترامب: عرض بوتين بتحويل مليار دولار إلى "مجلس السلام" مثير للاهتمام

