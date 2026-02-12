موسكو: لن يكون لروسيا تمثيل في جلسة "مجلس السلام" الذي يرأسه ترامب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
موسكو: لن يكون لروسيا تمثيل في جلسة "مجلس السلام" الذي يرأسه ترامب
موسكو: لن يكون لروسيا تمثيل في جلسة "مجلس السلام" الذي يرأسه ترامب
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن "روسيا لن تكون حاضرة في الجلسة الأولى لمجلس السلام، الذي يرأسه الرئيس الأمريكي... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T09:00+0000
2026-02-12T09:50+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
وقالت زاخاروفا، ردًا على سؤال حول ما إذا كان الدبلوماسيون الروس سيشاركون في الاجتماع الأول للمجلس المقرر عقده في 19 فبراير/ شباط الجاري: "لن تكون روسيا حاضرة في اجتماع مجلس السلام، والعمل جارٍ على صياغة موقفها".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرّح في وقت سابق، أن "روسيا تلقت دعوة شخصية من ترامب للانضمام إلى مجلس السلام، بشأن غزة".وأضاف الرئيس الروسي: "ستردّ موسكو على الدعوة بعد مراجعة وزارة الخارجية الروسية للوثائق الواردة والتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين".وأشار بوتين إلى أن "روسيا مستعدة لإرسال مليار دولار من الأصول المجمدة سابقا إلى "مجلس السلام"، معربًا عن شكره لترامب على عرضه الانضمام إلى المجلس.بكين: الصين تعارض محاولات الضم الإسرائيلية في الضفة الغربيةجامعة الدول العربية: قرارات إسرائيل تمثل تصعيدا غير مسبوق في الضفة الغربية
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن "روسيا لن تكون حاضرة في الجلسة الأولى لمجلس السلام، الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، وأن موقفها من هذه المسألة "لا يزال قيد الصياغة".
وقالت زاخاروفا، ردًا على سؤال حول ما إذا كان الدبلوماسيون الروس سيشاركون في الاجتماع الأول للمجلس المقرر عقده في 19 فبراير/ شباط الجاري: "لن تكون روسيا حاضرة في اجتماع مجلس السلام، والعمل جارٍ على صياغة موقفها".
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
الكرملين: موسكو لم تتلق أي رد من واشنطن بشأن تحويل مليار دولار إلى "مجلس السلام"
26 يناير, 12:22 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرّح في وقت سابق، أن "روسيا تلقت دعوة شخصية من ترامب للانضمام إلى مجلس السلام، بشأن غزة".
وقال بوتين بشأن مبادرة ترامب "مجلس السلام": "لطالما دعمت روسيا الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الدولي".
وأضاف الرئيس الروسي: "ستردّ موسكو على الدعوة بعد مراجعة وزارة الخارجية الروسية للوثائق الواردة والتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين".

وأردف: "لطالما دعمت روسيا، وما زالت تدعم، أي جهود تهدف إلى تعزيز الاستقرار الدولي"، مشيرًا إلى أن "اقتراح "مجلس السلام" يركز بشكل أساسي على التوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط".

وأشار بوتين إلى أن "روسيا مستعدة لإرسال مليار دولار من الأصول المجمدة سابقا إلى "مجلس السلام"، معربًا عن شكره لترامب على عرضه الانضمام إلى المجلس.
بكين: الصين تعارض محاولات الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية
جامعة الدول العربية: قرارات إسرائيل تمثل تصعيدا غير مسبوق في الضفة الغربية
