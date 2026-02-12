https://sarabic.ae/20260212/موسكو-لن-يكون-لروسيا-تمثيل-في-اجتماع-مجلس-السلام-الذي-يرأسه-ترامب--عاجل-1110281632.html
موسكو: لن يكون لروسيا تمثيل في جلسة "مجلس السلام" الذي يرأسه ترامب
موسكو: لن يكون لروسيا تمثيل في جلسة "مجلس السلام" الذي يرأسه ترامب
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن "روسيا لن تكون حاضرة في الجلسة الأولى لمجلس السلام، الذي يرأسه الرئيس الأمريكي... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T09:00+0000
2026-02-12T09:00+0000
2026-02-12T09:50+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4c98c11913df9347f0caa2aac657423.jpg
وقالت زاخاروفا، ردًا على سؤال حول ما إذا كان الدبلوماسيون الروس سيشاركون في الاجتماع الأول للمجلس المقرر عقده في 19 فبراير/ شباط الجاري: "لن تكون روسيا حاضرة في اجتماع مجلس السلام، والعمل جارٍ على صياغة موقفها".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرّح في وقت سابق، أن "روسيا تلقت دعوة شخصية من ترامب للانضمام إلى مجلس السلام، بشأن غزة".وأضاف الرئيس الروسي: "ستردّ موسكو على الدعوة بعد مراجعة وزارة الخارجية الروسية للوثائق الواردة والتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين".وأشار بوتين إلى أن "روسيا مستعدة لإرسال مليار دولار من الأصول المجمدة سابقا إلى "مجلس السلام"، معربًا عن شكره لترامب على عرضه الانضمام إلى المجلس.بكين: الصين تعارض محاولات الضم الإسرائيلية في الضفة الغربيةجامعة الدول العربية: قرارات إسرائيل تمثل تصعيدا غير مسبوق في الضفة الغربية
https://sarabic.ae/20260126/الكرملين-موسكو-لم-تتلق-أي-رد-من-واشنطن-بشأن-تحويل-مليار-دولار-إلى-مجلس-السلام-من-الأصول-المجمدة-1109650790.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b151bd75b61dda00333c1ce29b9059a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
موسكو: لن يكون لروسيا تمثيل في جلسة "مجلس السلام" الذي يرأسه ترامب
09:00 GMT 12.02.2026 (تم التحديث: 09:50 GMT 12.02.2026)
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن "روسيا لن تكون حاضرة في الجلسة الأولى لمجلس السلام، الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، وأن موقفها من هذه المسألة "لا يزال قيد الصياغة".
وقالت زاخاروفا، ردًا على سؤال حول ما إذا كان الدبلوماسيون الروس سيشاركون في الاجتماع الأول للمجلس المقرر عقده في 19 فبراير/ شباط الجاري: "لن تكون روسيا حاضرة في اجتماع مجلس السلام، والعمل جارٍ على صياغة موقفها".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرّح في وقت سابق، أن "روسيا تلقت دعوة شخصية من ترامب للانضمام إلى مجلس السلام، بشأن غزة".
وقال بوتين بشأن مبادرة ترامب "مجلس السلام": "لطالما دعمت روسيا الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الدولي".
وأضاف الرئيس الروسي: "ستردّ موسكو على الدعوة بعد مراجعة وزارة الخارجية الروسية للوثائق الواردة والتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين".
وأردف: "لطالما دعمت روسيا، وما زالت تدعم، أي جهود تهدف إلى تعزيز الاستقرار الدولي"، مشيرًا إلى أن "اقتراح "مجلس السلام" يركز بشكل أساسي على التوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط".
وأشار بوتين إلى أن "روسيا مستعدة لإرسال مليار دولار من الأصول المجمدة سابقا إلى "مجلس السلام"، معربًا عن شكره لترامب على عرضه الانضمام إلى المجلس.