موسكو: لن يكون لروسيا تمثيل في جلسة "مجلس السلام" الذي يرأسه ترامب

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن "روسيا لن تكون حاضرة في الجلسة الأولى لمجلس السلام، الذي يرأسه الرئيس الأمريكي... 12.02.2026, سبوتنيك عربي

وقالت زاخاروفا، ردًا على سؤال حول ما إذا كان الدبلوماسيون الروس سيشاركون في الاجتماع الأول للمجلس المقرر عقده في 19 فبراير/ شباط الجاري: "لن تكون روسيا حاضرة في اجتماع مجلس السلام، والعمل جارٍ على صياغة موقفها".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرّح في وقت سابق، أن "روسيا تلقت دعوة شخصية من ترامب للانضمام إلى مجلس السلام، بشأن غزة".وأضاف الرئيس الروسي: "ستردّ موسكو على الدعوة بعد مراجعة وزارة الخارجية الروسية للوثائق الواردة والتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين".وأشار بوتين إلى أن "روسيا مستعدة لإرسال مليار دولار من الأصول المجمدة سابقا إلى "مجلس السلام"، معربًا عن شكره لترامب على عرضه الانضمام إلى المجلس.بكين: الصين تعارض محاولات الضم الإسرائيلية في الضفة الغربيةجامعة الدول العربية: قرارات إسرائيل تمثل تصعيدا غير مسبوق في الضفة الغربية

