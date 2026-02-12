عربي
https://sarabic.ae/20260212/بكين-الصين-تعارض-محاولات-الضم-الإسرائيلية-في-الضفة-الغربية-1110281104.html
بكين: الصين تعارض محاولات الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية
بكين: الصين تعارض محاولات الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الصينية معارضتها لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، مشددة على رفضها "أي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية أو التعدي عليها، لما لذلك من... 12.02.2026
2026-02-12T08:37+0000
2026-02-12T08:37+0000
العالم
أخبار فلسطين اليوم
الصين
إسرائيل
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101783686_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_914bcd9740d9bf6822f8a09190437f74.jpg
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي: "غزة والضفة الغربية جزء لا يتجزأ من فلسطين، وخطة الدولتين لشعبين هي السبيل الرئيسي لحل القضية الفلسطينية".وأشار إلى أن "الصين تعارض الإجراءات التي من شأنها تقويض حل الدولتين"، مؤكدًا أن "هذا الحل يبقى السبيل الواقعي والوحيد لتحقيق تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية".وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية أن بكين تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتجنب أي خطوات أحادية قد تؤدي إلى تصعيد التوترات أو تعقيد الأوضاع الميدانية.وجددت بكين دعمها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرة إلى أهمية استئناف المفاوضات السياسية لتحقيق سلام شامل ومستدام في الشرق الأوسط.ويأتي ذلك بعد أيام من موافقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر (الكبينيت) على إجراءات لتشديد السيطرة على الضفة الغربية.في وقت سابق، أدان عدد من الدول وممثلو الأمم المتحدة والسلطات الفلسطينية، خطط إسرائيل لتوسيع السيطرة على الضفة الغربية وصولًا إلى نهر الأردن.وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، كشفت في وقت سابق، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على سلسلة قرارات تهدف إلى تعميق الضم الفعلي لأراضٍ في الضفة الغربية.جاءت هذه القرارات، التي قدمها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في توقيت حساس سبق زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، والتي تم تقديم موعدها لمناقشة المفاوضات مع إيران، وسط مخاوف إسرائيلية من تراجع إدارة الرئيس دونالد ترامب، عن "الخطوط الحمراء" السابقة.جامعة الدول العربية: قرارات إسرائيل تمثل تصعيدا غير مسبوق في الضفة الغربيةرسالة فلسطينية للأمم المتحدة: إسرائيل تفرض أمرا واقعا استيطانيا بالقوة في الضفة الغربية
https://sarabic.ae/20260211/ترامب-يؤكد-معارضته-لضم-إسرائيل-للضفة-الغربية-1110234643.html
https://sarabic.ae/20260210/الخارجية-الروسية-موسكو-تدعو-تل-أبيب-إلى-إعادة-النظر-في-تصرفاتها-تجاه-الضفة-الغربية--1110218521.html
الصين
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101783686_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fa467137d38c73b38794426b9f856463.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار فلسطين اليوم, الصين, إسرائيل, العالم العربي
العالم, أخبار فلسطين اليوم, الصين, إسرائيل, العالم العربي

بكين: الصين تعارض محاولات الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية

08:37 GMT 12.02.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية تزامنا مع تواصل غاراتها الجوية على إيران
إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية تزامنا مع تواصل غاراتها الجوية على إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الصينية معارضتها لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، مشددة على رفضها "أي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية أو التعدي عليها، لما لذلك من تداعيات سلبية على فرص السلام في المنطقة".
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي: "غزة والضفة الغربية جزء لا يتجزأ من فلسطين، وخطة الدولتين لشعبين هي السبيل الرئيسي لحل القضية الفلسطينية".

وأضاف: "الصين تعارض بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأي محاولات لضم أو تعدٍ على الأراضي الفلسطينية".

وأشار إلى أن "الصين تعارض الإجراءات التي من شأنها تقويض حل الدولتين"، مؤكدًا أن "هذا الحل يبقى السبيل الواقعي والوحيد لتحقيق تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
ترامب يؤكد معارضته ضم إسرائيل للضفة الغربية
أمس, 00:08 GMT
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية أن بكين تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتجنب أي خطوات أحادية قد تؤدي إلى تصعيد التوترات أو تعقيد الأوضاع الميدانية.

كما دعا الطرفين (إسرائيل وفلسطين) إلى الامتناع عن أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى تصعيد التوتر أو تصعيد الصراع.

وجددت بكين دعمها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرة إلى أهمية استئناف المفاوضات السياسية لتحقيق سلام شامل ومستدام في الشرق الأوسط.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
الخارجية الروسية: موسكو تدعو تل أبيب إلى إعادة النظر في تصرفاتها تجاه الضفة الغربية
10 فبراير, 13:44 GMT
ويأتي ذلك بعد أيام من موافقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر (الكبينيت) على إجراءات لتشديد السيطرة على الضفة الغربية.

ودعت وزارة الخارجية الروسية، السلطات الإسرائيلية إلى "إعادة النظر في خطواتها المزمعة لتغيير الوضع الراهن في الضفة الغربية، تجنبًا لمزيد من التصعيد الخطير للتوترات في منطقة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وعموم المنطقة".

في وقت سابق، أدان عدد من الدول وممثلو الأمم المتحدة والسلطات الفلسطينية، خطط إسرائيل لتوسيع السيطرة على الضفة الغربية وصولًا إلى نهر الأردن.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، كشفت في وقت سابق، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على سلسلة قرارات تهدف إلى تعميق الضم الفعلي لأراضٍ في الضفة الغربية.
جاءت هذه القرارات، التي قدمها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في توقيت حساس سبق زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، والتي تم تقديم موعدها لمناقشة المفاوضات مع إيران، وسط مخاوف إسرائيلية من تراجع إدارة الرئيس دونالد ترامب، عن "الخطوط الحمراء" السابقة.
جامعة الدول العربية: قرارات إسرائيل تمثل تصعيدا غير مسبوق في الضفة الغربية
رسالة فلسطينية للأمم المتحدة: إسرائيل تفرض أمرا واقعا استيطانيا بالقوة في الضفة الغربية
