الكرملين: موسكو لم تتلق أي رد من واشنطن بشأن تحويل مليار دولار إلى "مجلس السلام"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
عالم سبوتنيك
استفزازت أوكرانية بالتزامن مع الجولة الثانية للمفاوضات والعراق يعلن نقل سجناء داعش إلى سجون محصنة
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
شؤون عسكرية
خبير: تهديد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد طهران هو بهدف الضغط على القيادة الإيرانية لقبول أمرين
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
الكرملين: موسكو لم تتلق أي رد من واشنطن بشأن تحويل مليار دولار إلى "مجلس السلام"
الكرملين: موسكو لم تتلق أي رد من واشنطن بشأن تحويل مليار دولار إلى "مجلس السلام"
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين لم يسمع بعد رد فعل علنيًا من الولايات المتحدة على اقتراح روسيا بتحويل مليار دولار من... 26.01.2026, سبوتنيك عربي
الكرملين: موسكو لم تتلق أي رد من واشنطن بشأن تحويل مليار دولار إلى "مجلس السلام"

12:22 GMT 26.01.2026 (تم التحديث: 12:36 GMT 26.01.2026)
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
© Sputnik . Valeriy Belousov
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين لم يسمع بعد رد فعل علنيًا من الولايات المتحدة على اقتراح روسيا بتحويل مليار دولار من أصولها المجمدة إلى "مجلس السلام".
وقال بيسكوف للصحفيين: "لم نسمع أي رد فعل علني على هذا الأمر حتى الآن".

وأشار بيسكوف إلى أن ترامب وصف اقتراح روسيا بتحويل مليار دولار من أصولها المجمدة إلى "مجلس السلام" بأنه فكرة مثيرة للاهتمام.

وأكد أن اقتراح روسيا بتحويل مليار دولار من الأصول المجمدة إلى "مجلس السلام" يفتح آفاقاً جديدة للتعاون.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفلسطيني محمود عباس يجريان محادثات في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
بوتين: دعم فلسطين أساس مبدئي والعلاقات معها راسخة وذات طابع خاص
22 يناير, 10:31 GMT
في وقت سابق ، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا مستعدة لإرسال مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة إلى مجلس السلام، معربا عن شكره لترامب على عرضه الانضمام إلى المجلس.
وشهد منتدى "دافوس"، الخميس، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.
وقال ترامب، خلال إطلاق "مجلس السلام"، إن "المجلس لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية"، مشيرًا إلى أنه يضم "أفضل القادة في العالم".
مجلس الدوما: اقتراح بوتين بالمساهمة بمليار دولار في "مجلس السلام" خطوة بارعة
