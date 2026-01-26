https://sarabic.ae/20260126/الكرملين-موسكو-لم-تتلق-أي-رد-من-واشنطن-بشأن-تحويل-مليار-دولار-إلى-مجلس-السلام-من-الأصول-المجمدة-1109650790.html
الكرملين: موسكو لم تتلق أي رد من واشنطن بشأن تحويل مليار دولار إلى "مجلس السلام"
الكرملين: موسكو لم تتلق أي رد من واشنطن بشأن تحويل مليار دولار إلى "مجلس السلام"
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين لم يسمع بعد رد فعل علنيًا من الولايات المتحدة على اقتراح روسيا بتحويل مليار دولار من... 26.01.2026
روسيا
العالم
روسيا, العالم
الكرملين: موسكو لم تتلق أي رد من واشنطن بشأن تحويل مليار دولار إلى "مجلس السلام"
12:22 GMT 26.01.2026 (تم التحديث: 12:36 GMT 26.01.2026)
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين لم يسمع بعد رد فعل علنيًا من الولايات المتحدة على اقتراح روسيا بتحويل مليار دولار من أصولها المجمدة إلى "مجلس السلام".
وقال بيسكوف للصحفيين: "لم نسمع أي رد فعل علني على هذا الأمر حتى الآن".
وأشار بيسكوف إلى أن ترامب وصف اقتراح روسيا بتحويل مليار دولار من أصولها المجمدة إلى "مجلس السلام" بأنه فكرة مثيرة للاهتمام.
وأكد أن اقتراح روسيا بتحويل مليار دولار من الأصول المجمدة إلى "مجلس السلام" يفتح آفاقاً جديدة للتعاون.
في وقت سابق ، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا مستعدة لإرسال مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة إلى مجلس السلام، معربا عن شكره لترامب على عرضه الانضمام إلى المجلس.
وشهد منتدى "دافوس"، الخميس، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.
وقال ترامب، خلال إطلاق "مجلس السلام"، إن "المجلس لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية"، مشيرًا إلى أنه يضم "أفضل القادة في العالم
".