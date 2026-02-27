عربي
الكرملين: الاستخبارات الروسية رصدت محاولات كييف للتحضير لتخريب أنابيب التيارين "الأزرق" و "التركي"
وأوضح بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول الإطار الذي ستجري به الجولة التالية من المفاوضات حول التسوية الأوكرانية: "بالنسبة للإطار، نعم، نحن نتحدث عن استمرار الإطار الثلاثي ".وقال بيسكوف، للصحفيين: "كيريل دميترييف يواصل العمل ضمن مجموعة العمل المعنية بالشؤون الاقتصادية، وقضايا التعاون التجاري والاقتصادي".وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس الخميس، أن موقف روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا لا يتغير.وفي وقت سابق، أوضح بيسكوف أن مسألة الأراضي هي أصعب مسألة في ملف التسوية الأوكرانية، لافتًا إلى أن نظام كييف يبذل كل الجهود لسحب المساعدات المالية الأوروبية بدلا من البحث عن طرق التسوية السلمية، مشيرًا إلى أن أي اجتماعات جادة بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا يجب أن تسبقها دراسة متأنية من قبل خبراء متخصصين.
الكرملين: المفاوضات يجب أن تستمر بمشاركة روسيا وأمريكا وأوكرانيا

10:30 GMT 27.02.2026
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية ينبغي أن تتواصل في إطار ثلاثي بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
وأوضح بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول الإطار الذي ستجري به الجولة التالية من المفاوضات حول التسوية الأوكرانية: "بالنسبة للإطار، نعم، نحن نتحدث عن استمرار الإطار الثلاثي ".

وأكد بيسكوف أن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون الاستثماري والاقتصادي، كيريل دميترييف يواصل العمل على قضايا التعاون التجاري والاقتصادي مع الولايات المتحدة.

وقال بيسكوف، للصحفيين: "كيريل دميترييف يواصل العمل ضمن مجموعة العمل المعنية بالشؤون الاقتصادية، وقضايا التعاون التجاري والاقتصادي".
خبير: خطط بريطانيا وفرنسا لنقل أسلحة نووية إلى أوكرانيا تؤكد هزيمة كييف وعجزها
09:39 GMT
وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس الخميس، أن موقف روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا لا يتغير.
وقال بيسكوف ردا على سؤال حول توقعات روسيا من جولة المفاوضات الجديدة بشأن التسوية في أوكرانيا: "إن موفقنا منطقي ومعروف بشكل جيد ولا يتغير".
وفي وقت سابق، أوضح بيسكوف أن مسألة الأراضي هي أصعب مسألة في ملف التسوية الأوكرانية، لافتًا إلى أن نظام كييف يبذل كل الجهود لسحب المساعدات المالية الأوروبية بدلا من البحث عن طرق التسوية السلمية، مشيرًا إلى أن أي اجتماعات جادة بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا يجب أن تسبقها دراسة متأنية من قبل خبراء متخصصين.
إعلام: زيلينسكي أبلغ ترامب بأمله في تسوية النزاع بحلول نهاية العام
