الكرملين: المفاوضات يجب أن تستمر بمشاركة روسيا وأمريكا وأوكرانيا
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية ينبغي أن تتواصل في إطار ثلاثي بمشاركة روسيا والولايات... 27.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-27T10:30+0000
2026-02-27T10:30+0000
2026-02-27T10:30+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الكرملين
وأوضح بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول الإطار الذي ستجري به الجولة التالية من المفاوضات حول التسوية الأوكرانية: "بالنسبة للإطار، نعم، نحن نتحدث عن استمرار الإطار الثلاثي ".وقال بيسكوف، للصحفيين: "كيريل دميترييف يواصل العمل ضمن مجموعة العمل المعنية بالشؤون الاقتصادية، وقضايا التعاون التجاري والاقتصادي".وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس الخميس، أن موقف روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا لا يتغير.وفي وقت سابق، أوضح بيسكوف أن مسألة الأراضي هي أصعب مسألة في ملف التسوية الأوكرانية، لافتًا إلى أن نظام كييف يبذل كل الجهود لسحب المساعدات المالية الأوروبية بدلا من البحث عن طرق التسوية السلمية، مشيرًا إلى أن أي اجتماعات جادة بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا يجب أن تسبقها دراسة متأنية من قبل خبراء متخصصين.
ar_EG
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية ينبغي أن تتواصل في إطار ثلاثي بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
وأوضح بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول الإطار الذي ستجري به الجولة التالية من المفاوضات حول التسوية الأوكرانية: "بالنسبة للإطار، نعم، نحن نتحدث عن استمرار الإطار الثلاثي ".
وأكد بيسكوف أن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون الاستثماري والاقتصادي، كيريل دميترييف يواصل العمل على قضايا التعاون التجاري والاقتصادي مع الولايات المتحدة.
وقال بيسكوف، للصحفيين: "كيريل دميترييف يواصل العمل ضمن مجموعة العمل المعنية بالشؤون الاقتصادية، وقضايا التعاون التجاري والاقتصادي".
وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس الخميس، أن موقف روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا لا يتغير.
وقال بيسكوف ردا على سؤال حول توقعات روسيا من جولة المفاوضات الجديدة بشأن التسوية في أوكرانيا: "إن موفقنا منطقي ومعروف بشكل جيد ولا يتغير".
وفي وقت سابق، أوضح بيسكوف أن مسألة الأراضي هي أصعب مسألة في ملف التسوية الأوكرانية، لافتًا إلى أن نظام كييف يبذل كل الجهود لسحب المساعدات المالية الأوروبية بدلا من البحث عن طرق التسوية السلمية، مشيرًا إلى أن أي اجتماعات جادة بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا يجب أن تسبقها دراسة متأنية من قبل خبراء متخصصين.