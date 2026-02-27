https://sarabic.ae/20260227/خبير-خطط-بريطانيا-وفرنسا-لنقل-أسلحة-نووية-إلى-أوكرانيا-تؤكد-هزيمة-كييف-وعجزها--1110819588.html
خبير: خطط بريطانيا وفرنسا لنقل أسلحة نووية إلى أوكرانيا تؤكد هزيمة كييف وعجزها
أفاد الخبير السياسي فلاديمير سكاتشكو، أن "خطط بريطانيا وفرنسا لنقل أسلحة نووية إلى أوكرانيا تشير إلى أن كييف تتكبد هزيمة، ولم تعد تعتقد أنها قادرة على وقف... 27.02.2026
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
وقال سكاتشكو لوكالة "سبوتنيك": "يدرك الأوكرانيون تمامًا أنهم يتكبدون هزيمة. ولا سبيل أمامهم للدفاع عن أنفسهم إلا باستخدام مثل هذه الوسائل الاستثنائية".وقالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك": "بريطانيا وفرنسا تستعدان وتشرعان بالفعل في التلاعب بقضية الأسلحة النووية، ليس فقط على الصعيد الخطابي، ولكن عمليًا أيضًا".وبما أن خطط الدول الغربية تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ، فإنها تسعى لتصوير الأمر وكأن أوكرانيا هي من طورت الأسلحة، لكن وفقاً للمخابرات الروسية، فإن آمالهم في التهرب من المسؤولية عبثية، إذ لا مفر من كشف كل ما هو سري. الصين ردا على روبيو: مطالبة بكين بالانضمام إلى محادثات نزع السلاح النووي أمر غير عادلموسكو عن نفي باريس وجود خطط لنقل أسلحة نووية لكييف: الغرب كان ينفي وجود مختبرات بيولوجية
الأخبار
وقال سكاتشكو لوكالة "سبوتنيك": "يدرك الأوكرانيون تمامًا أنهم يتكبدون هزيمة. ولا سبيل أمامهم للدفاع عن أنفسهم إلا باستخدام مثل هذه الوسائل الاستثنائية".
ويرى أن "كييف تأمل في وقف التقدم الروسي بهذه الطريقة؛ إذ لم يعد لدى كييف وحلفائها الغربيين أي حجج أخرى للتأثير على عزيمة روسيا".
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، أن لندن وباريس، تتوددان لكييف من خلال التخطيط لتزويدها بالأسلحة النووية.
وقالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك": "بريطانيا وفرنسا تستعدان وتشرعان بالفعل في التلاعب بقضية الأسلحة النووية، ليس فقط على الصعيد الخطابي، ولكن عمليًا أيضًا".
وبحسب جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، وإدراكًا للوضع الخطير داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تخطط لندن وباريس لنقل قنبلة نووية أو على الأقل قنبلة "قذرة"، إلى كييف. ويُدرس استخدام الرأس الحربي الفرنسي "تي إن 75" الصغير الحجم، المُستخدم في الصواريخ البالستية "إم 51"، التي تُطلق من الغواصات، كخيارٍ مُحتمل من قبل قوات نظام كييف.
وبما أن خطط الدول الغربية تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ، فإنها تسعى لتصوير الأمر وكأن أوكرانيا هي من طورت الأسلحة، لكن وفقاً للمخابرات الروسية، فإن آمالهم في التهرب من المسؤولية عبثية، إذ لا مفر من كشف كل ما هو سري.