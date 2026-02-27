عربي
خبير: خطط بريطانيا وفرنسا لنقل أسلحة نووية إلى أوكرانيا تؤكد هزيمة كييف وعجزها

09:39 GMT 27.02.2026
09:39 GMT 27.02.2026
أفاد الخبير السياسي فلاديمير سكاتشكو، أن "خطط بريطانيا وفرنسا لنقل أسلحة نووية إلى أوكرانيا تشير إلى أن كييف تتكبد هزيمة، ولم تعد تعتقد أنها قادرة على وقف التقدم الروسي بوسائل أخرى".
وقال سكاتشكو لوكالة "سبوتنيك": "يدرك الأوكرانيون تمامًا أنهم يتكبدون هزيمة. ولا سبيل أمامهم للدفاع عن أنفسهم إلا باستخدام مثل هذه الوسائل الاستثنائية".

ويرى أن "كييف تأمل في وقف التقدم الروسي بهذه الطريقة؛ إذ لم يعد لدى كييف وحلفائها الغربيين أي حجج أخرى للتأثير على عزيمة روسيا".

دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
الكرملين: خطط بريطانيا وفرنسا لتزويد أوكرانيا بسلاح نووي "مجنونة ومتهورة"
25 فبراير, 16:57 GMT
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، أن لندن وباريس، تتوددان لكييف من خلال التخطيط لتزويدها بالأسلحة النووية.
وقالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك": "بريطانيا وفرنسا تستعدان وتشرعان بالفعل في التلاعب بقضية الأسلحة النووية، ليس فقط على الصعيد الخطابي، ولكن عمليًا أيضًا".

وبحسب جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، وإدراكًا للوضع الخطير داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تخطط لندن وباريس لنقل قنبلة نووية أو على الأقل قنبلة "قذرة"، إلى كييف. ويُدرس استخدام الرأس الحربي الفرنسي "تي إن 75" الصغير الحجم، المُستخدم في الصواريخ البالستية "إم 51"، التي تُطلق من الغواصات، كخيارٍ مُحتمل من قبل قوات نظام كييف.

وبما أن خطط الدول الغربية تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ، فإنها تسعى لتصوير الأمر وكأن أوكرانيا هي من طورت الأسلحة، لكن وفقاً للمخابرات الروسية، فإن آمالهم في التهرب من المسؤولية عبثية، إذ لا مفر من كشف كل ما هو سري.
الصين ردا على روبيو: مطالبة بكين بالانضمام إلى محادثات نزع السلاح النووي أمر غير عادل
موسكو عن نفي باريس وجود خطط لنقل أسلحة نووية لكييف: الغرب كان ينفي وجود مختبرات بيولوجية
