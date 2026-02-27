https://sarabic.ae/20260227/الصين-ردا-على-روبيو-مطالبة-بكين-بالانضمام-إلى-محادثات-نزع-السلاح-النووي-أمر-غير-عادل-1110817898.html

الصين ردا على روبيو: مطالبة بكين بالانضمام إلى محادثات نزع السلاح النووي أمر غير عادل

الصين ردا على روبيو: مطالبة بكين بالانضمام إلى محادثات نزع السلاح النووي أمر غير عادل

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الجمعة، أن المطالبة بمشاركة بكين في محادثات نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وروسيا أمر غير... 27.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-27T07:55+0000

2026-02-27T07:55+0000

2026-02-27T07:55+0000

الصين

معاهدة ستارت

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101932724_0:0:1901:1069_1920x0_80_0_0_9ac53ea74719687fb5abe6975418e443.jpg

وقال ماو نينغ، في مؤتمر صحفي رداً على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن أي معاهدة للحد من الأسلحة النووية يجب أن تشمل الولايات المتحدة والصين وروسيا: "مستوى القوات النووية الصينية لا يقارن أبداً بمستوى القوات الأمريكية والروسية".وأردف: "مطالبة الصين بالمشاركة في ما يسمى محادثات نزع السلاح النووي الثلاثية بين الصين والولايات المتحدة وروسيا في هذه المرحلة أمر غير عادل وغير منطقي وغير ممكن".وقال روبيو في تصريحات صحفية إن "الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) مقتنع تمامًا بأنه لكي يكون أي اتفاق حول البرنامج النووي في القرن الحادي والعشرين شرعيًا، يجب أن تشارك فيه هذه الدول الثلاث: الولايات المتحدة وروسيا والصين، وسنواصل دراسة استعدادهم لذلك".وأضاف: "نرى أن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق سيكون مفيدًا للعالم أجمع".يذكر أن معاهدة تدابير الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (نيو ستارت) بين روسيا والولايات المتحدة - وهي آخر قيد قانوني دولي على نشر الأسلحة النووية - قد انتهت في 5 فبراير/شباط، بسبب عدم تجديد واشنطن لها. واقترحت الولايات المتحدة توسيع نطاق القيود المنصوص عليها في المعاهدة لتشمل الصين.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بقيود المعاهدة لمدة عام بعد انتهاء صلاحيتها. وأوضح أن خطوات الامتثال لقيود ستارت الجديدة ستكون فعّالة إذا بادلتها الولايات المتحدة بالمثل.فانس: الولايات المتحدة تواصل محادثاتها مع روسيا بشأن معاهدة " نيو ستارت"

https://sarabic.ae/20260210/لافروف-بعد-انتهاء-نيو-ستارت-من-الضروري-ضمان-القدرة-على-التنبؤ-في-مجال-الاستقرار-الاستراتيجي-1110223172.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, معاهدة ستارت, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا