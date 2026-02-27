الصين ردا على روبيو: مطالبة بكين بالانضمام إلى محادثات نزع السلاح النووي أمر غير عادل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:28 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
14:37 GMT
23 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
16:00 GMT
30 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
16:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:48 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
الصين ردا على روبيو: مطالبة بكين بالانضمام إلى محادثات نزع السلاح النووي أمر غير عادل
وقال ماو نينغ، في مؤتمر صحفي رداً على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن أي معاهدة للحد من الأسلحة النووية يجب أن تشمل الولايات المتحدة والصين وروسيا: "مستوى القوات النووية الصينية لا يقارن أبداً بمستوى القوات الأمريكية والروسية".وأردف: "مطالبة الصين بالمشاركة في ما يسمى محادثات نزع السلاح النووي الثلاثية بين الصين والولايات المتحدة وروسيا في هذه المرحلة أمر غير عادل وغير منطقي وغير ممكن".وقال روبيو في تصريحات صحفية إن "الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) مقتنع تمامًا بأنه لكي يكون أي اتفاق حول البرنامج النووي في القرن الحادي والعشرين شرعيًا، يجب أن تشارك فيه هذه الدول الثلاث: الولايات المتحدة وروسيا والصين، وسنواصل دراسة استعدادهم لذلك".وأضاف: "نرى أن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق سيكون مفيدًا للعالم أجمع".يذكر أن معاهدة تدابير الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (نيو ستارت) بين روسيا والولايات المتحدة - وهي آخر قيد قانوني دولي على نشر الأسلحة النووية - قد انتهت في 5 فبراير/شباط، بسبب عدم تجديد واشنطن لها. واقترحت الولايات المتحدة توسيع نطاق القيود المنصوص عليها في المعاهدة لتشمل الصين.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بقيود المعاهدة لمدة عام بعد انتهاء صلاحيتها. وأوضح أن خطوات الامتثال لقيود ستارت الجديدة ستكون فعّالة إذا بادلتها الولايات المتحدة بالمثل.فانس: الولايات المتحدة تواصل محادثاتها مع روسيا بشأن معاهدة " نيو ستارت"
الصين ردا على روبيو: مطالبة بكين بالانضمام إلى محادثات نزع السلاح النووي أمر غير عادل

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الجمعة، أن المطالبة بمشاركة بكين في محادثات نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وروسيا أمر غير نزيه وغير ممكن في هذه المرحلة.
وقال ماو نينغ، في مؤتمر صحفي رداً على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن أي معاهدة للحد من الأسلحة النووية يجب أن تشمل الولايات المتحدة والصين وروسيا: "مستوى القوات النووية الصينية لا يقارن أبداً بمستوى القوات الأمريكية والروسية".
وأردف: "مطالبة الصين بالمشاركة في ما يسمى محادثات نزع السلاح النووي الثلاثية بين الصين والولايات المتحدة وروسيا في هذه المرحلة أمر غير عادل وغير منطقي وغير ممكن".
وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الخميس، أن أي اتفاق حول الأسلحة النووية يجب أن يشمل الولايات المتحدة والصين وروسيا، مؤكدًا أن هذا سيكون مفيدا للسلام العالمي.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
لافروف: بعد انتهاء "نيو ستارت" من الضروري ضمان القدرة على التنبؤ في مجال الاستقرار الاستراتيجي
10 فبراير, 16:35 GMT
وقال روبيو في تصريحات صحفية إن "الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) مقتنع تمامًا بأنه لكي يكون أي اتفاق حول البرنامج النووي في القرن الحادي والعشرين شرعيًا، يجب أن تشارك فيه هذه الدول الثلاث: الولايات المتحدة وروسيا والصين، وسنواصل دراسة استعدادهم لذلك".
وأضاف: "نرى أن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق سيكون مفيدًا للعالم أجمع".
يذكر أن معاهدة تدابير الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (نيو ستارت) بين روسيا والولايات المتحدة - وهي آخر قيد قانوني دولي على نشر الأسلحة النووية - قد انتهت في 5 فبراير/شباط، بسبب عدم تجديد واشنطن لها. واقترحت الولايات المتحدة توسيع نطاق القيود المنصوص عليها في المعاهدة لتشمل الصين.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بقيود المعاهدة لمدة عام بعد انتهاء صلاحيتها. وأوضح أن خطوات الامتثال لقيود ستارت الجديدة ستكون فعّالة إذا بادلتها الولايات المتحدة بالمثل.
فانس: الولايات المتحدة تواصل محادثاتها مع روسيا بشأن معاهدة " نيو ستارت"
