روبيو: أي اتفاق نووي يجب أن يشمل الولايات المتحدة وروسيا والصين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260226/روبيو-أي-اتفاق-نووي-يجب-أن-يشمل-الولايات-المتحدة-وروسيا-والصين-1110758028.html
روبيو: أي اتفاق نووي يجب أن يشمل الولايات المتحدة وروسيا والصين
روبيو: أي اتفاق نووي يجب أن يشمل الولايات المتحدة وروسيا والصين
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، أن أي اتفاق حول الأسلحة النووية يجب أن يشمل الولايات المتحدة والصين وروسيا، مؤكدًا أن هذا سيكون مفيدًا... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T01:35+0000
2026-02-26T01:35+0000
روبيو
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
معاهدة ستارت
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100095918_0:0:1951:1097_1920x0_80_0_0_9a7be5c93d376f853e4366f6a7ec9e16.jpg
وقال روبيو في تصريحات صحافية إن "الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) مقتنع تمامًا بأنه لكي يكون أي اتفاق حول البرنامج النووي في القرن الحادي والعشرين شرعيًا، يجب أن تشارك فيه هذه الدول الثلاث: الولايات المتحدة وروسيا والصين، وسنواصل دراسة استعدادهم لذلك".وأضاف: "نرى أن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق سيكون مفيدًا للعالم أجمع".وأشار روبيو إلى أن الولايات المتحدة لا تستطيع "فرض" مثل هذا الاتفاق، قائلاً: "بإمكاننا الضغط، والتوجيه، والإقناع، لكن لا يمكننا الإجبار. في نهاية المطاف، إذا أرادوا إبرام صفقة أسلحة نووية لثلاث دول، فنحن مستعدون للتفاوض. أما إذا لم يرغبوا في ذلك، فلن نبرمها؛ وسنواصل ببساطة القيام بما يلزم".يُذكر أن معاهدة تدابير الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (نيو ستارت) بين روسيا والولايات المتحدة - وهي آخر قيد قانوني دولي على نشر الأسلحة النووية - قد انتهت صلاحيتها في 5 فبراير/شباط بسبب عدم تجديد واشنطن لها. اقترحت الولايات المتحدة توسيع نطاق القيود المنصوص عليها في المعاهدة لتشمل الصين..وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بقيود المعاهدة لمدة عام بعد انتهاء صلاحيتها. وأوضح أن خطوات الامتثال لقيود ستارت الجديدة ستكون فعّالة إذا بادلتها الولايات المتحدة بالمثل.
https://sarabic.ae/20260211/فانس-الولايات-المتحدة-تواصل-محادثاتها-مع-روسيا-بشأن-معاهدة--نيو-ستارت-1110260094.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100095918_218:0:1951:1300_1920x0_80_0_0_399ad6265b0c94138f701619e5e09fd3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روبيو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, معاهدة ستارت
روبيو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, معاهدة ستارت

روبيو: أي اتفاق نووي يجب أن يشمل الولايات المتحدة وروسيا والصين

01:35 GMT 26.02.2026
© AP Photo / Saul Loebمستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين، مايك والتز وماركو روبيو
مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين، مايك والتز وماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Saul Loeb
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، أن أي اتفاق حول الأسلحة النووية يجب أن يشمل الولايات المتحدة والصين وروسيا، مؤكدًا أن هذا سيكون مفيدًا للسلام العالمي.
وقال روبيو في تصريحات صحافية إن "الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) مقتنع تمامًا بأنه لكي يكون أي اتفاق حول البرنامج النووي في القرن الحادي والعشرين شرعيًا، يجب أن تشارك فيه هذه الدول الثلاث: الولايات المتحدة وروسيا والصين، وسنواصل دراسة استعدادهم لذلك".
جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
فانس: الولايات المتحدة تواصل محادثاتها مع روسيا بشأن معاهدة " نيو ستارت"
11 فبراير, 14:09 GMT
وأضاف: "نرى أن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق سيكون مفيدًا للعالم أجمع".
وأشار روبيو إلى أن الولايات المتحدة لا تستطيع "فرض" مثل هذا الاتفاق، قائلاً: "بإمكاننا الضغط، والتوجيه، والإقناع، لكن لا يمكننا الإجبار. في نهاية المطاف، إذا أرادوا إبرام صفقة أسلحة نووية لثلاث دول، فنحن مستعدون للتفاوض. أما إذا لم يرغبوا في ذلك، فلن نبرمها؛ وسنواصل ببساطة القيام بما يلزم".
يُذكر أن معاهدة تدابير الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (نيو ستارت) بين روسيا والولايات المتحدة - وهي آخر قيد قانوني دولي على نشر الأسلحة النووية - قد انتهت صلاحيتها في 5 فبراير/شباط بسبب عدم تجديد واشنطن لها. اقترحت الولايات المتحدة توسيع نطاق القيود المنصوص عليها في المعاهدة لتشمل الصين..
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بقيود المعاهدة لمدة عام بعد انتهاء صلاحيتها. وأوضح أن خطوات الامتثال لقيود ستارت الجديدة ستكون فعّالة إذا بادلتها الولايات المتحدة بالمثل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала