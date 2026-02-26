https://sarabic.ae/20260226/روبيو-أي-اتفاق-نووي-يجب-أن-يشمل-الولايات-المتحدة-وروسيا-والصين-1110758028.html
2026-02-26T01:35+0000
2026-02-26T01:35+0000
2026-02-26T01:35+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100095918_0:0:1951:1097_1920x0_80_0_0_9a7be5c93d376f853e4366f6a7ec9e16.jpg
وقال روبيو في تصريحات صحافية إن "الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) مقتنع تمامًا بأنه لكي يكون أي اتفاق حول البرنامج النووي في القرن الحادي والعشرين شرعيًا، يجب أن تشارك فيه هذه الدول الثلاث: الولايات المتحدة وروسيا والصين، وسنواصل دراسة استعدادهم لذلك".وأضاف: "نرى أن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق سيكون مفيدًا للعالم أجمع".وأشار روبيو إلى أن الولايات المتحدة لا تستطيع "فرض" مثل هذا الاتفاق، قائلاً: "بإمكاننا الضغط، والتوجيه، والإقناع، لكن لا يمكننا الإجبار. في نهاية المطاف، إذا أرادوا إبرام صفقة أسلحة نووية لثلاث دول، فنحن مستعدون للتفاوض. أما إذا لم يرغبوا في ذلك، فلن نبرمها؛ وسنواصل ببساطة القيام بما يلزم".يُذكر أن معاهدة تدابير الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (نيو ستارت) بين روسيا والولايات المتحدة - وهي آخر قيد قانوني دولي على نشر الأسلحة النووية - قد انتهت صلاحيتها في 5 فبراير/شباط بسبب عدم تجديد واشنطن لها. اقترحت الولايات المتحدة توسيع نطاق القيود المنصوص عليها في المعاهدة لتشمل الصين..وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بقيود المعاهدة لمدة عام بعد انتهاء صلاحيتها. وأوضح أن خطوات الامتثال لقيود ستارت الجديدة ستكون فعّالة إذا بادلتها الولايات المتحدة بالمثل.
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100095918_218:0:1951:1300_1920x0_80_0_0_399ad6265b0c94138f701619e5e09fd3.jpg
