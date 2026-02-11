عربي
أمساليوم
بث مباشر
فانس: الولايات المتحدة تواصل محادثاتها مع روسيا بشأن معاهدة " نيو ستارت"
فانس: الولايات المتحدة تواصل محادثاتها مع روسيا بشأن معاهدة " نيو ستارت"
فانس: الولايات المتحدة تواصل محادثاتها مع روسيا بشأن معاهدة " نيو ستارت"

14:09 GMT 11.02.2026
أعلن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، أن الإدارة الأمريكية تتفاوض مع روسيا على نسخة محدثة من معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت).
وقال للصحفيين: "هذه مفاوضات جارية. من الواضح أن إحدى أبرز سمات السياسة الخارجية للرئيس (دونالد ترامب) هي معارضته لانتشار الأسلحة النووية. وأعتقد أن أسوأ ما يمكن أن يحدث للشعب الأمريكي هو ازدياد عدد الأنظمة حول العالم التي تمتلك أسلحة نووية. تُعد معاهدة ستارت جزءًا مهمًا من هذا المسعى. ستكون مختلفة عما كانت عليه، وهذا جزء من المفاوضات التي نجريها مع الروس".

وأعرب فانس عن ثقته بأن الإدارة الأمريكية "ستحقق نتيجة إيجابية للشعب الأمريكي، وهي الحد من انتشار الأسلحة النووية".

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء، أنه مع انتهاء معاهدة "نيو ستارت" بات من الضروري ضمان مستوى مناسب من القدرة على التنبؤ في مجال الاستقرار الاستراتيجي.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
لافروف: بعد انتهاء "نيو ستارت" من الضروري ضمان القدرة على التنبؤ في مجال الاستقرار الاستراتيجي
أمس, 16:35 GMT
وقال لافروف خلال احتفال رسمي بمناسبة يوم الدبلوماسي الروسي: "فيما يتعلق بانتهاء معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت"، من الضروري ضمان المستوى اللازم من القدرة على التنبؤ في مجال الاستقرار الاستراتيجي".

وكان لافروف، صرح في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن "روسيا لا تنوي أن تكون صاحبة الخطوة الأولى نحو التصعيد بعد انتهاء معاهدة ستارت".

يُذكر أن معاهدة تدابير الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (نيو ستارت) بين روسيا والولايات المتحدة - وهي آخر قيد قانوني دولي على نشر الأسلحة النووية - قد انتهت صلاحيتها في 5 فبراير/شباط بسبب عدم تجديد واشنطن لها. اقترحت الولايات المتحدة توسيع نطاق القيود المنصوص عليها في المعاهدة لتشمل الصين.
