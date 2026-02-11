https://sarabic.ae/20260211/فانس-الولايات-المتحدة-تواصل-محادثاتها-مع-روسيا-بشأن-معاهدة--نيو-ستارت-1110260094.html

فانس: الولايات المتحدة تواصل محادثاتها مع روسيا بشأن معاهدة " نيو ستارت"

فانس: الولايات المتحدة تواصل محادثاتها مع روسيا بشأن معاهدة " نيو ستارت"

سبوتنيك عربي

أعلن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، أن الإدارة الأمريكية تتفاوض مع روسيا على نسخة محدثة من معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت). 11.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-11T14:09+0000

2026-02-11T14:09+0000

2026-02-11T14:09+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/15/1106252562_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98656b193cb2a3ce861b6dd8860b9447.jpg

وقال للصحفيين: "هذه مفاوضات جارية. من الواضح أن إحدى أبرز سمات السياسة الخارجية للرئيس (دونالد ترامب) هي معارضته لانتشار الأسلحة النووية. وأعتقد أن أسوأ ما يمكن أن يحدث للشعب الأمريكي هو ازدياد عدد الأنظمة حول العالم التي تمتلك أسلحة نووية. تُعد معاهدة ستارت جزءًا مهمًا من هذا المسعى. ستكون مختلفة عما كانت عليه، وهذا جزء من المفاوضات التي نجريها مع الروس".وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء، أنه مع انتهاء معاهدة "نيو ستارت" بات من الضروري ضمان مستوى مناسب من القدرة على التنبؤ في مجال الاستقرار الاستراتيجي. وقال لافروف خلال احتفال رسمي بمناسبة يوم الدبلوماسي الروسي: "فيما يتعلق بانتهاء معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت"، من الضروري ضمان المستوى اللازم من القدرة على التنبؤ في مجال الاستقرار الاستراتيجي". يُذكر أن معاهدة تدابير الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (نيو ستارت) بين روسيا والولايات المتحدة - وهي آخر قيد قانوني دولي على نشر الأسلحة النووية - قد انتهت صلاحيتها في 5 فبراير/شباط بسبب عدم تجديد واشنطن لها. اقترحت الولايات المتحدة توسيع نطاق القيود المنصوص عليها في المعاهدة لتشمل الصين.

https://sarabic.ae/20260210/لافروف-بعد-انتهاء-نيو-ستارت-من-الضروري-ضمان-القدرة-على-التنبؤ-في-مجال-الاستقرار-الاستراتيجي-1110223172.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا