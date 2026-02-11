https://sarabic.ae/20260211/فانس-الولايات-المتحدة-تواصل-محادثاتها-مع-روسيا-بشأن-معاهدة--نيو-ستارت-1110260094.html
فانس: الولايات المتحدة تواصل محادثاتها مع روسيا بشأن معاهدة " نيو ستارت"
أعلن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، أن الإدارة الأمريكية تتفاوض مع روسيا على نسخة محدثة من معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت). 11.02.2026
أعلن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، أن الإدارة الأمريكية تتفاوض مع روسيا على نسخة محدثة من معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت).
وقال للصحفيين: "هذه مفاوضات جارية. من الواضح أن إحدى أبرز سمات السياسة الخارجية للرئيس (دونالد ترامب) هي معارضته لانتشار الأسلحة النووية. وأعتقد أن أسوأ ما يمكن أن يحدث للشعب الأمريكي هو ازدياد عدد الأنظمة حول العالم التي تمتلك أسلحة نووية. تُعد معاهدة ستارت جزءًا مهمًا من هذا المسعى. ستكون مختلفة عما كانت عليه، وهذا جزء من المفاوضات التي نجريها مع الروس".
وأعرب فانس عن ثقته بأن الإدارة الأمريكية "ستحقق نتيجة إيجابية للشعب الأمريكي، وهي الحد من انتشار الأسلحة النووية".
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء، أنه مع انتهاء معاهدة "نيو ستارت" بات من الضروري ضمان مستوى مناسب من القدرة على التنبؤ في مجال الاستقرار الاستراتيجي.
وقال لافروف خلال احتفال رسمي بمناسبة يوم الدبلوماسي الروسي: "فيما يتعلق بانتهاء معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت"
، من الضروري ضمان المستوى اللازم من القدرة على التنبؤ في مجال الاستقرار الاستراتيجي".
وكان لافروف، صرح في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن "روسيا لا تنوي أن تكون صاحبة الخطوة الأولى نحو التصعيد بعد انتهاء معاهدة ستارت".
يُذكر أن معاهدة تدابير الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (نيو ستارت)
بين روسيا والولايات المتحدة - وهي آخر قيد قانوني دولي على نشر الأسلحة النووية - قد انتهت صلاحيتها في 5 فبراير/شباط بسبب عدم تجديد واشنطن لها. اقترحت الولايات المتحدة توسيع نطاق القيود المنصوص عليها في المعاهدة لتشمل الصين.