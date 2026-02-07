https://sarabic.ae/20260207/إعلام-روسيا-والولايات-المتحدة-تتفقان-على-إبقاء-الوضع-الراهن-بشأن-معاهدة-نيو-ستارت-1110112060.html

إعلام: روسيا والولايات المتحدة تتفقان على إبقاء الوضع الراهن بشأن معاهدة "نيو ستارت"

إعلام: روسيا والولايات المتحدة تتفقان على إبقاء الوضع الراهن بشأن معاهدة "نيو ستارت"

سبوتنيك عربي

أعلن مستشار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن روسيا والولايات المتحدة، اتفقتا على إبقاء الوضع الراهن فيما يتعلق بمواصلة الالتزام بشروط المعاهدة الروسية... 07.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-07T16:53+0000

2026-02-07T16:53+0000

2026-02-07T16:53+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839661_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_cf30b1c9563bf22d044929c65c795b6f.jpg

وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن "مستشارًا لترامب مطلع على سير المفاوضات أكد أن الولايات المتحدة وروسيا وافقتا على الإبقاء على الوضع الراهن".وذكر الموقع أن المستشار الأمريكي قال: "لا خطط لإنتاج المزيد من الأسلحة النووية أو إعادة التسلح، ولذا يمكن القول إنه إبقاء على الوضع الراهن".وأضاف غاتيلوف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "فيما يتعلق بالرد الرسمي من الجانب الأمريكي على مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الالتزام بالحد الأقصى للكمية [كمية الرؤوس النووية التي لا يمكن تجاوزها] المنصوص عليها في معاهدة نيو ستارت بعد انتهاء سريانها، فإنه لم يرد حتى هذه اللحظة".وتابع: "لقد تأكد عدم اهتمام واشنطن بمعاهدة "نيو ستارت" من خلال خطاب نائب وزير الخارجية الأمريكي، توماس دينانو، في الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح في 6 شباط/فبراير".وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاقية جديدة ومحسّنة للحد من الأسلحة الاستراتيجية مع روسيا بدلاً من تمديد معاهدة "نيو ستارت". وفي وقت لاحق، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن واشنطن ستناقش مع موسكو فكرة وضع معاهدة جديدة للأسلحة النووية لتحل محل معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية.يذكر أن أجل معاهدة "نيو ستارت" انتهى يوم 5 شباط/فبراير الجاري، وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود المنصوص عليها في المعاهدة لمدة عام واحد بعد انتهاء أجلها، وأوضح أن الخطوات اللازمة للامتثال للقيود المنصوص عليها في معاهدة ستارت الجديدة ستكون فعالة إذا قامت الولايات المتحدة بالمثل.ووصف الرئيس الأمريكي اقتراح بوتين بشأن "ستارت" الجديدة بأنه فكرة جيدة، حسبما أفاد عدد من وسائل الإعلام.روبيو: المناقشات بشأن معاهدة جديدة تحل محل "نيو ستارت" تستغرق وقتاميدفيديف يعلق على تصريح واشنطن بشأن معاهدة "نيو ستارت"

https://sarabic.ae/20260206/باحث-في-العلاقات-الدولية-العالم-مقبل-على-سباق-تسلح-غير-معلن-بعد-انتهاء-نيو-ستارت--1110044325.html

https://sarabic.ae/20260207/روسيا-واشنطن-لم-ترد-رسميا-على-اقتراح-موسكو-بشأن-معاهدة-نيو-ستارت-1110095773.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية