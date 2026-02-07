إعلام: روسيا والولايات المتحدة تتفقان على إبقاء الوضع الراهن بشأن معاهدة "نيو ستارت"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: روسيا والولايات المتحدة تتفقان على إبقاء الوضع الراهن بشأن معاهدة "نيو ستارت"
إعلام: روسيا والولايات المتحدة تتفقان على إبقاء الوضع الراهن بشأن معاهدة "نيو ستارت"
إعلام: روسيا والولايات المتحدة تتفقان على إبقاء الوضع الراهن بشأن معاهدة "نيو ستارت"

16:53 GMT 07.02.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا
اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن مستشار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن روسيا والولايات المتحدة، اتفقتا على إبقاء الوضع الراهن فيما يتعلق بمواصلة الالتزام بشروط المعاهدة الروسية الأمريكية بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت".
وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن "مستشارًا لترامب مطلع على سير المفاوضات أكد أن الولايات المتحدة وروسيا وافقتا على الإبقاء على الوضع الراهن".
وذكر الموقع أن المستشار الأمريكي قال: "لا خطط لإنتاج المزيد من الأسلحة النووية أو إعادة التسلح، ولذا يمكن القول إنه إبقاء على الوضع الراهن".

وذكر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، بأن الولايات المتحدة لم تُصدر حتى الآن ردًا رسميًا على المقترح الروسي بشأن الامتثال لقواعد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت" لمدة عام واحد بعد انتهاء صلاحيتها.

رأس نووي لصاروخ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
باحث في العلاقات الدولية: العالم مقبل على سباق تسلح غير معلن بعد انتهاء "نيو ستارت"
أمس, 07:31 GMT
وأضاف غاتيلوف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "فيما يتعلق بالرد الرسمي من الجانب الأمريكي على مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الالتزام بالحد الأقصى للكمية [كمية الرؤوس النووية التي لا يمكن تجاوزها] المنصوص عليها في معاهدة نيو ستارت بعد انتهاء سريانها، فإنه لم يرد حتى هذه اللحظة".
وتابع: "لقد تأكد عدم اهتمام واشنطن بمعاهدة "نيو ستارت" من خلال خطاب نائب وزير الخارجية الأمريكي، توماس دينانو، في الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح في 6 شباط/فبراير".

وأردف غاتيلوف: ستتصرف بلادنا، من جانبها، بمسؤولية وستصوغ موقفها من معاهدة "نيو ستارت" بناءً على تحليل دقيق للسياسة الأمريكية والوضع الاستراتيجي المتغير.

صاروخ نووي لحظة إطلاقه - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
روسيا: واشنطن لم ترد رسميا على اقتراح موسكو بشأن معاهدة "نيو ستارت"
10:27 GMT
وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاقية جديدة ومحسّنة للحد من الأسلحة الاستراتيجية مع روسيا بدلاً من تمديد معاهدة "نيو ستارت". وفي وقت لاحق، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن واشنطن ستناقش مع موسكو فكرة وضع معاهدة جديدة للأسلحة النووية لتحل محل معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية.
يذكر أن أجل معاهدة "نيو ستارت" انتهى يوم 5 شباط/فبراير الجاري، وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود المنصوص عليها في المعاهدة لمدة عام واحد بعد انتهاء أجلها، وأوضح أن الخطوات اللازمة للامتثال للقيود المنصوص عليها في معاهدة ستارت الجديدة ستكون فعالة إذا قامت الولايات المتحدة بالمثل.
ووصف الرئيس الأمريكي اقتراح بوتين بشأن "ستارت" الجديدة بأنه فكرة جيدة، حسبما أفاد عدد من وسائل الإعلام.
روبيو: المناقشات بشأن معاهدة جديدة تحل محل "نيو ستارت" تستغرق وقتا
ميدفيديف يعلق على تصريح واشنطن بشأن معاهدة "نيو ستارت"
