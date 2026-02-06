https://sarabic.ae/20260206/ميدفيديف-يعلق-على-تصريح-واشنطن-بشأن-معاهدة-نيو-ستارت-1110060944.html

ميدفيديف يعلق على تصريح واشنطن بشأن معاهدة "نيو ستارت"

كتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، بأن البيان الأمريكي بشأن معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (معاهدة ستارت) كانت غير مثالية،... 06.02.2026, سبوتنيك عربي

وكتب ميدفيديف في قناته على "إكس": "وصفت وزارة الخارجية الأمريكية نيو ستارت بأنها "ناقصة" لأنها لا تشمل الأسلحة النووية التكتيكية أو لا تشمل الصين، حقاً؟ ماذا عن بريطانيا وفرنسا؟ والأسلحة فرط الصوتية؟ بيان واشنطن يعني شيئا واحدا فقط، لن تكون هناك معاهدة بالشروط نفسها. كونوا صادقين!".وكانت روسيا، بحسب ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكدت، في خريف 2025، أنها ستواصل لمدة عام الالتزام بالقيود المنصوص عليها في المعاهدة. وحتى الآن، لم تتلق موسكو ردًا رسميًا من واشنطن على مبادرتها، لكنها ستتصرف بشكل متزن ومسؤول.وجاءت المعاهدة بديلًا لمعاهدة "ستارت" لعام 1991، وحلت، بعد دخولها حيز التنفيذ، محل اتفاق خفض القدرات النووية الاستراتيجية لعام 2002.ومنذ عام 2018، طرحت روسيا مرارًا مسألة ضرورة البدء في مناقشة تمديد سريان معاهدة "نيو ستارت" بعد 5 فبراير/شباط 2021، لتوافق أمريكا في يناير/كانون الثاني 2021 على تمديد المعاهدة لمدة خمس سنوات دون شروط مسبقة، كما كانت تقترح موسكو منذ البداية.وفي 21 فبراير 2023، أعلن بوتين أن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن موسكو لا تنسحب من الاتفاق. وفي 28 فبراير 2023، دخل قانون تعليق العمل بالمعاهدة حيز التنفيذ.الكرملين: روسيا تحافظ على نهجها المتعلق بالاستقرار الاستراتيجي في مجال الأسلحة النوويةالكرملين: حوارنا مع واشنطن بشأن معاهدة "نيو ستارت" مشروط برد بناء على مقترحاتنا

