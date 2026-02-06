https://sarabic.ae/20260206/ميدفيديف-يعلق-على-تصريح-واشنطن-بشأن-معاهدة-نيو-ستارت-1110060944.html
وكتب ميدفيديف في قناته على "إكس": "وصفت وزارة الخارجية الأمريكية نيو ستارت بأنها "ناقصة" لأنها لا تشمل الأسلحة النووية التكتيكية أو لا تشمل الصين، حقاً؟ ماذا عن بريطانيا وفرنسا؟ والأسلحة فرط الصوتية؟ بيان واشنطن يعني شيئا واحدا فقط، لن تكون هناك معاهدة بالشروط نفسها. كونوا صادقين!".وكانت روسيا، بحسب ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكدت، في خريف 2025، أنها ستواصل لمدة عام الالتزام بالقيود المنصوص عليها في المعاهدة. وحتى الآن، لم تتلق موسكو ردًا رسميًا من واشنطن على مبادرتها، لكنها ستتصرف بشكل متزن ومسؤول.وجاءت المعاهدة بديلًا لمعاهدة "ستارت" لعام 1991، وحلت، بعد دخولها حيز التنفيذ، محل اتفاق خفض القدرات النووية الاستراتيجية لعام 2002.ومنذ عام 2018، طرحت روسيا مرارًا مسألة ضرورة البدء في مناقشة تمديد سريان معاهدة "نيو ستارت" بعد 5 فبراير/شباط 2021، لتوافق أمريكا في يناير/كانون الثاني 2021 على تمديد المعاهدة لمدة خمس سنوات دون شروط مسبقة، كما كانت تقترح موسكو منذ البداية.وفي 21 فبراير 2023، أعلن بوتين أن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن موسكو لا تنسحب من الاتفاق. وفي 28 فبراير 2023، دخل قانون تعليق العمل بالمعاهدة حيز التنفيذ.
ميدفيديف يعلق على تصريح واشنطن بشأن معاهدة "نيو ستارت"
كتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، بأن البيان الأمريكي بشأن معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (معاهدة ستارت) كانت غير مثالية، يعني أنه لن تكون هناك معاهدة بالشروط السابقة نفسها.
وكتب ميدفيديف في قناته على "إكس": "وصفت وزارة الخارجية الأمريكية نيو ستارت بأنها "ناقصة" لأنها لا تشمل الأسلحة النووية التكتيكية أو لا تشمل الصين، حقاً؟ ماذا عن بريطانيا وفرنسا؟ والأسلحة فرط الصوتية؟ بيان واشنطن يعني شيئا واحدا فقط، لن تكون هناك معاهدة بالشروط نفسها. كونوا صادقين!".
وانتهت، يوم الخميس 5 فبراير/شباط 2026، مدة سريان معاهدة "نيو ستارت" الخاصة بخفض الأسلحة النووية الاستراتيجية بين روسيا وأمريكا، وسط تأكيد موسكو أنها ستواصل الالتزام بالقيود لمدة عام رغم غياب رد رسمي من واشنطن.
وكانت روسيا، بحسب ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكدت، في خريف 2025، أنها ستواصل لمدة عام الالتزام بالقيود المنصوص عليها في المعاهدة. وحتى الآن، لم تتلق موسكو ردًا رسميًا من واشنطن على مبادرتها، لكنها ستتصرف بشكل متزن ومسؤول.
ووقعت معاهدة "نيو ستارت"، التي تنص على خفض الترسانات النووية للطرفين، في 8 أبريل/نيسان 2010، في العاصمة التشيكية براغ، من قبل الرئيسين دميتري ميدفيديف وباراك أوباما.
وجاءت المعاهدة بديلًا لمعاهدة "ستارت" لعام 1991، وحلت، بعد دخولها حيز التنفيذ، محل اتفاق خفض القدرات النووية الاستراتيجية لعام 2002.
ومنذ عام 2018، طرحت روسيا مرارًا مسألة ضرورة البدء في مناقشة تمديد سريان معاهدة "نيو ستارت" بعد 5 فبراير/شباط 2021، لتوافق أمريكا في يناير/كانون الثاني 2021 على تمديد المعاهدة لمدة خمس سنوات دون شروط مسبقة، كما كانت تقترح موسكو منذ البداية.
إلا أن الحوار بين روسيا وأمريكا في إطار المعاهدة توقف بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وفي أغسطس/آب 2022، أخطرت روسيا أمريكا بسحب منشآتها مؤقتًا من نظام التفتيش بموجب المعاهدة بسبب سياسة الجانب الأمريكي.
وفي 21 فبراير 2023، أعلن بوتين أن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن موسكو لا تنسحب من الاتفاق. وفي 28 فبراير 2023، دخل قانون تعليق العمل بالمعاهدة حيز التنفيذ.